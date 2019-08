Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ccecd96-de3c-4bc0-beca-9622931cafb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is szétosztják az ünneplők között.\r

\r

","shortLead":"Idén is szétosztják az ünneplők között.\r

\r

","id":"20190820_Egy_tonna_lisztbol_keszul_a_Karpatmedence_kenyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccecd96-de3c-4bc0-beca-9622931cafb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e71e663-d21e-42c9-a758-1cfa3ca581f0","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Egy_tonna_lisztbol_keszul_a_Karpatmedence_kenyere","timestamp":"2019. augusztus. 20. 08:59","title":"Egy tonna lisztből készül a Kárpát-medence kenyere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adae2111-d85a-4c23-926d-c99d1efdaa70","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz tonna ólmot tartalmazott a tetőzet, amely az összeomlása nyomán beszennyezte a környéket.","shortLead":"Több száz tonna ólmot tartalmazott a tetőzet, amely az összeomlása nyomán beszennyezte a környéket.","id":"20190819_Egyszer_hasznalatos_vedoruhaban_dolgoznak_a_Notre_Dameon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adae2111-d85a-4c23-926d-c99d1efdaa70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c64a0e3-cbce-4c1a-9023-90fc4a5b1c6c","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Egyszer_hasznalatos_vedoruhaban_dolgoznak_a_Notre_Dameon","timestamp":"2019. augusztus. 19. 16:33","title":"Egyszer használatos védőruhában lehet csak dolgozni a Notre Dame területén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e702eb7f-2136-4145-91c9-65772f90d283","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szörényi Levente azt szeretné, hogy a történet feldolgozásával aktualizálják a diákok a darab üzenetét.","shortLead":"Szörényi Levente azt szeretné, hogy a történet feldolgozásával aktualizálják a diákok a darab üzenetét.","id":"20190819_Istvan_a_kiralyversenyt_irnak_ki_az_iskoasoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e702eb7f-2136-4145-91c9-65772f90d283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeb8fd1-4a02-4865-b37c-262aed3640a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190819_Istvan_a_kiralyversenyt_irnak_ki_az_iskoasoknak","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:58","title":"István, a király rockopera-versenyt írnak ki az iskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fad2e57-f214-4e68-8594-e564963d40b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felajánlották nagyszülei annak 10 hónapos kislánynak a szerveit, akit a gyanú szerint anyja vert halálra Kunmadarason.","shortLead":"Felajánlották nagyszülei annak 10 hónapos kislánynak a szerveit, akit a gyanú szerint anyja vert halálra Kunmadarason.","id":"20190819_Harom_gyermek_kapta_a_halalra_vert_kunmadarasi_kislany_szerveit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fad2e57-f214-4e68-8594-e564963d40b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d8d8c7-4dd1-47ca-9eba-8cbe3821be33","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Harom_gyermek_kapta_a_halalra_vert_kunmadarasi_kislany_szerveit","timestamp":"2019. augusztus. 19. 19:40","title":"Három gyermek kapta a halálra vert kunmadarasi kislány szerveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az államalapítás ünnepével kapcsolatos rendezvények miatt augusztus 20-án is számos, a budai és a pesti fő közlekedési útvonalat, valamint Duna-hidat érintő útlezárás és közösségi közlekedési változás lép életbe Budapesten. A belvárost közösségi közlekedéssel érdemes megközelíteni: a BKK a kötöttpályás járatok igénybevételét, kiemelten az M1-es, az M2-es, az M4-es, valamint az augusztus 20-án egész nap Újpest-központ és a Nagyvárad tér között közlekedő M3-as metró használatát ajánlja.","shortLead":"Az államalapítás ünnepével kapcsolatos rendezvények miatt augusztus 20-án is számos, a budai és a pesti fő közlekedési...","id":"20190820_Augusztus_20an_is_le_lesz_zarva_a_fel_varos_a_rakpartok_es_a_hidak_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a915425f-1f55-4084-a378-4b478eb14df5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190820_Augusztus_20an_is_le_lesz_zarva_a_fel_varos_a_rakpartok_es_a_hidak_is","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:27","title":"Augusztus 20-án is le lesz zárva a fél város: a rakpartok és a hidak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 120-an sebesültek meg a kelet-afganisztáni Dzsalálábádban elkövetett robbantássorozatban - közölték helyi illetékesek kedden, egy nappal azután, hogy 14 pokolgép lépett működésbe a nagyváros közterein, piacain és éttermeinél.\r

\r

","shortLead":"Több mint 120-an sebesültek meg a kelet-afganisztáni Dzsalálábádban elkövetett robbantássorozatban - közölték helyi...","id":"20190820_Tobb_mint_120an_sebesultek_meg_a_14_afganisztani_pokolgepes_merenyletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd70f4f5-d7b9-4dd7-9de9-5ed98e20fa28","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Tobb_mint_120an_sebesultek_meg_a_14_afganisztani_pokolgepes_merenyletben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 10:28","title":"Több mint 120-an sebesültek meg a 14 afganisztáni pokolgépes merényletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bekerült a Puskás-díj döntősei közé. ","shortLead":"Bekerült a Puskás-díj döntősei közé. ","id":"20190819_Zsori_Daniel_talalata_az_ev_golja_lehet_a_FIFAnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a68f28-0794-4a21-9e43-3649e5042b65","keywords":null,"link":"/sport/20190819_Zsori_Daniel_talalata_az_ev_golja_lehet_a_FIFAnal","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:21","title":"Zsóri Dániel ollózása az év gólja lehet a FIFA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7d6f4b-791e-444d-a60b-d46424855784","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy hétemeletes ház tetőrésze gyulladt ki késő délelőtt. ","shortLead":"Egy hétemeletes ház tetőrésze gyulladt ki késő délelőtt. ","id":"20190819_Szuksegszallast_nyitottak_a_Soroksari_uti_haztuz_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c7d6f4b-791e-444d-a60b-d46424855784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf26a1b-8983-44d1-946d-b85a500fb38b","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Szuksegszallast_nyitottak_a_Soroksari_uti_haztuz_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 19. 18:10","title":"Szükségszállást nyitottak a Soroksári úti háztűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]