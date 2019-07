Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ed09dc3-e549-479c-a554-42d7ef8e5af0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kocsikon van kerékpártároló, biciklipumpa, konnektor, Wi-fi, és még több extra is. ","shortLead":"A kocsikon van kerékpártároló, biciklipumpa, konnektor, Wi-fi, és még több extra is. ","id":"20190730_Fotok_Kigurultak_a_gyarbol_a_MAV_elso_sajat_ICkocsijai_Szolnokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ed09dc3-e549-479c-a554-42d7ef8e5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4097d38d-ffd8-4f09-982c-8cb427476396","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Fotok_Kigurultak_a_gyarbol_a_MAV_elso_sajat_ICkocsijai_Szolnokon","timestamp":"2019. július. 30. 15:44","title":"Fotók: Kigurultak a gyárból a MÁV első saját IC-kocsijai Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rajongó kommentelője szerint egyenesen csábos, ahogy a miniszterelnök hétfői friss posztjában a maccabi világjátékok alkalmából új kiegészítőt mutat be huncut pillantással. Mutatjuk.","shortLead":"Egy rajongó kommentelője szerint egyenesen csábos, ahogy a miniszterelnök hétfői friss posztjában a maccabi...","id":"20190729_Uj_hatizsakot_villantott_Orban_Viktor_a_tiszteletbeli_csapattag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ef7638-aac1-4dbe-8ca1-057554b8b22e","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Uj_hatizsakot_villantott_Orban_Viktor_a_tiszteletbeli_csapattag","timestamp":"2019. július. 29. 11:59","title":"Új sporthátizsákot villantott a vidáman pózoló Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a676a7-924d-4e7f-8ee9-02e3a365baa0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hungaroring felé tartott a Német Nagydíj után a kamion, amikor az árokba borult.","shortLead":"A Hungaroring felé tartott a Német Nagydíj után a kamion, amikor az árokba borult.","id":"20190729_Forma1es_csapat_kamionja_szenvedett_balesetet_az_M1es_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77a676a7-924d-4e7f-8ee9-02e3a365baa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c66e64c-688c-4ba0-8002-4198c9ebb106","keywords":null,"link":"/sport/20190729_Forma1es_csapat_kamionja_szenvedett_balesetet_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. július. 29. 13:42","title":"Forma-1-es csapat kamionja szenvedett balesetet az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e030c53d-e2a4-4147-8e58-d9b2bda0e343","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Elbúcsúztatták a filozófust, aki „minden napját úgy élte, hogy az teljes legyen.”","shortLead":"Elbúcsúztatták a filozófust, aki „minden napját úgy élte, hogy az teljes legyen.”","id":"20190729_Vegso_nyugalomra_helyeztek_Heller_Agnest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e030c53d-e2a4-4147-8e58-d9b2bda0e343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e43fcbc-4c70-4f76-9dff-176d02dd9dce","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Vegso_nyugalomra_helyeztek_Heller_Agnest","timestamp":"2019. július. 29. 13:01","title":"Végső nyugalomra helyezték Heller Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d4728b-3612-4d52-be0e-c4c591d8a7d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak a IX. kerületben nincs közös ellenzéki jelölt Budapesten. Ott előválasztás dönt majd Jancsó Andrea és Baranyi Krisztina között, akik hétfőn vitáztak egymással.","shortLead":"Már csak a IX. kerületben nincs közös ellenzéki jelölt Budapesten. Ott előválasztás dönt majd Jancsó Andrea és Baranyi...","id":"20190729_Egyutt_ostoroztak_Ferencvarost_a_kerulet_ellenzeki_polgarmesterjeloltjei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61d4728b-3612-4d52-be0e-c4c591d8a7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9c40d8-f9f3-46a8-97ac-f1e942cc4123","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Egyutt_ostoroztak_Ferencvarost_a_kerulet_ellenzeki_polgarmesterjeloltjei","timestamp":"2019. július. 29. 19:36","title":"Együtt ostorozták Ferencvárost a kerület ellenzéki polgármesterjelöltjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f02f1-d440-4090-ba1f-acdcaa43424c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 52 rab meghalt hétfőn egy börtönlázadásban az észak-brazíliai Pará államban.","shortLead":"Legalább 52 rab meghalt hétfőn egy börtönlázadásban az észak-brazíliai Pará államban.","id":"20190730_Tizenhat_rabot_lefejeztek_egy_brazil_bortonlazadasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d93f02f1-d440-4090-ba1f-acdcaa43424c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d465c814-3eb8-4047-bfef-e9ef643879ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Tizenhat_rabot_lefejeztek_egy_brazil_bortonlazadasban","timestamp":"2019. július. 30. 09:45","title":"Tizenhat rabot lefejeztek egy brazil börtönlázadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Állítólag százával érkeztek az igénylések a falusi csokra. ","shortLead":"Állítólag százával érkeztek az igénylések a falusi csokra. ","id":"20190730_BARlistasok_is_felvehetik_a_falusi_csokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aefa578-9f21-45f5-869d-edd576fe9c0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_BARlistasok_is_felvehetik_a_falusi_csokot","timestamp":"2019. július. 30. 17:49","title":"BAR-listások is felvehetik a falusi csokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66246f2f-c0f1-4bba-8ebf-a68572b99bd1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bevezetik a digitális kultúra nevű tantárgyat.","shortLead":"Bevezetik a digitális kultúra nevű tantárgyat.","id":"20190731_2020tol_minden_diaknak_1_oraval_tobb_lesz_az_orarendjeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66246f2f-c0f1-4bba-8ebf-a68572b99bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e622d0-80e5-4edb-94ab-58cbbfa2db09","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_2020tol_minden_diaknak_1_oraval_tobb_lesz_az_orarendjeben","timestamp":"2019. július. 31. 08:35","title":"Új tantárgyat vezetnek be a Nemzeti alaptantervbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]