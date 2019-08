Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91376471-2297-4ec8-b9eb-aeef53e3f4ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"740 ezer menekült él Mianmar és Banglades határán két éve, a népirtásnak is minősíthető mianmari katonai büntetőakciónak 10 ezer áldozata volt. A felelős katonai vezetőket senki nem vonta felelősségre, a rohingya kisebbség nem térhet vissza az apartheid rezsimbe.\r

\r

","shortLead":"740 ezer menekült él Mianmar és Banglades határán két éve, a népirtásnak is minősíthető mianmari katonai...","id":"20190822_Ket_ev_10_ezer_halott_felelossegvonas_nincs_a_rohingya_nepirtas_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91376471-2297-4ec8-b9eb-aeef53e3f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621164c1-3d8b-4d44-bbd5-37e295e9ce34","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Ket_ev_10_ezer_halott_felelossegvonas_nincs_a_rohingya_nepirtas_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:29","title":"Két év, 10 ezer halott, de felelősségre vonás nincs a rohingya népirtás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vissza nem térítendő támogatást adott a Magyar Turisztikai Ügynökség a mórahalmi polgármester kabinetvezetője cégének.","shortLead":"Vissza nem térítendő támogatást adott a Magyar Turisztikai Ügynökség a mórahalmi polgármester kabinetvezetője cégének.","id":"20190822_55_millios_allami_tamogatast_kapott_egy_onkormanyzati_kabinetvezeto_panzioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b86cba-930a-4fa9-abca-c1a015d27c05","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_55_millios_allami_tamogatast_kapott_egy_onkormanyzati_kabinetvezeto_panzioja","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:33","title":"55 milliós állami támogatást kapott egy polgármesteri kabinetvezető panziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201934_kolbasz_es_kerites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b58276-26d4-42ca-ad76-338ecf9892c0","keywords":null,"link":"/itthon/201934_kolbasz_es_kerites","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:00","title":"Jakus Ibolya: Kolbász és kerítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba25d803-b67c-458c-a4b8-c1f02449747f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek papot is hívtak, a városi tévé pedig külön anyagot szentelt az eseménynek.","shortLead":"A fideszesek papot is hívtak, a városi tévé pedig külön anyagot szentelt az eseménynek.","id":"20190823_Unnepelyes_keretek_kozt_avatott_fel_egy_zaszlotartot_az_ozdi_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba25d803-b67c-458c-a4b8-c1f02449747f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970a3656-23c5-45c4-86a9-10392310d6ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Unnepelyes_keretek_kozt_avatott_fel_egy_zaszlotartot_az_ozdi_Fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:42","title":"Ünnepélyes keretek közt avatott fel egy zászlótartót az ózdi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2d640-7c07-4322-a6d2-456efdc942b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan sajtófőnök frappáns magyarázatot adott arra, hogy a miniszterelnök milyen szempontok alapján, kinek küld gratuláló vagy éppen részvétet nyilvánító üzenetet.","shortLead":"Havasi Bertalan sajtófőnök frappáns magyarázatot adott arra, hogy a miniszterelnök milyen szempontok alapján, kinek...","id":"20190823_Maig_nem_tudni_Orban_miert_nem_kuldott_gyasztaviratot_Heller_Agnesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2d640-7c07-4322-a6d2-456efdc942b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02103d2-7bed-46b4-94cd-7a0dde222294","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Maig_nem_tudni_Orban_miert_nem_kuldott_gyasztaviratot_Heller_Agnesnek","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:28","title":"Máig nem tudni, Orbán miért nem küldött gyásztáviratot Heller Ágnes halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d2875a-52d9-4f4c-bfb2-d3275e0009b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rejtélyes idegrendszeri betegség okozhatja, hogy sok párduc és hiúz hátsó lábát húzva furcsán tántorog floridai vadkamerák felvételein. Az amerikai hatóságok vizsgálják, mi lehet az idegrendszeri zavar oka.

","shortLead":"Rejtélyes idegrendszeri betegség okozhatja, hogy sok párduc és hiúz hátsó lábát húzva furcsán tántorog floridai...","id":"20190822_idegrendszeri_betegseg_florida_parducok_hiuzok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64d2875a-52d9-4f4c-bfb2-d3275e0009b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5919d28-b925-44b4-add2-876955247b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_idegrendszeri_betegseg_florida_parducok_hiuzok","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:03","title":"Rejtélyes idegrendszeri betegség miatt támolyognak az állatok Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16eefcc-47e9-4f0e-a2fb-6bb68f5ed384","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mehetnek vele Alsóörsre a Harley-találkozóra. ","shortLead":"Mehetnek vele Alsóörsre a Harley-találkozóra. ","id":"20190822_Elektromos_HarleyDavidson_futobickli_gyerekeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d16eefcc-47e9-4f0e-a2fb-6bb68f5ed384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4ccdfd-261f-4a2e-8a9c-c1df97efa549","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Elektromos_HarleyDavidson_futobickli_gyerekeknek","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:27","title":"Elektromos futóbiciklivel nyűgözi le a kicsiket a Harley-Davidson ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Tovább bővülhet a Német humor ezer éve című kiadvány.","shortLead":"Tovább bővülhet a Német humor ezer éve című kiadvány.","id":"20190822_Egymillio_eurot_nyer_aki_bebizonyitja_hogy_Bielefeld_nem_letezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed10ab54-5b35-42c1-8ea2-83305ecede11","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Egymillio_eurot_nyer_aki_bebizonyitja_hogy_Bielefeld_nem_letezik","timestamp":"2019. augusztus. 22. 18:15","title":"Egymillió eurót nyer, aki bebizonyítja, hogy Bielefeld nem létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]