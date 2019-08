Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jövő héten tőkeemelésre készül a cég, ezzel 75 százalékos állami tulajdonba kerülne. ","shortLead":"A jövő héten tőkeemelésre készül a cég, ezzel 75 százalékos állami tulajdonba kerülne. ","id":"20190823_Donto_reszesedest_szerez_az_allam_a_balatoni_hajozasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d6f2e6-423f-4040-91cc-57ce3b82e9a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_Donto_reszesedest_szerez_az_allam_a_balatoni_hajozasban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:50","title":"Döntő részesedést szerez az állam a balatoni hajózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Válaszokat kaptak az amerikai igazságügyi minisztériumtól, illetve feldolgozták a nyilvánosságra hozott dokumentumokat, a magyar ügyészség nyomozást rendelt el a Microsoft-ügyben. Az amerikai vizsgálatok előtt nem láttak semmi gyanúsat.","shortLead":"Válaszokat kaptak az amerikai igazságügyi minisztériumtól, illetve feldolgozták a nyilvánosságra hozott dokumentumokat...","id":"20190823_Magyar_ugyeszseg_20_nyomozast_rendeltek_el_a_Microsoftbotrany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a1c53c-c707-4e57-92de-b5985e085a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Magyar_ugyeszseg_20_nyomozast_rendeltek_el_a_Microsoftbotrany_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:40","title":"Magyar ügyészség 2.0: nyomozást rendeltek el a Microsoft-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia elnök szerint nemzetközi válsághelyzet áll fenn.","shortLead":"A francia elnök szerint nemzetközi válsághelyzet áll fenn.","id":"20190823_Macron_az_amazonasi_erdotuzrol_Eg_a_hazunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694c2b6e-9ada-4583-bb47-9c5e2c2ae919","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Macron_az_amazonasi_erdotuzrol_Eg_a_hazunk","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:23","title":"Macron az amazonasi erdőtűzről: Ég a házunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c965127-cffc-4b53-8b08-2d671b0841a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára jelentkezik saját alkalmazással a Google, amely most a keresést igyekszik gyorsabbá tenni egy új szolgáltatással.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára jelentkezik saját alkalmazással a Google, amely most a keresést igyekszik gyorsabbá tenni...","id":"20190821_google_go_kereso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c965127-cffc-4b53-8b08-2d671b0841a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a077dd6-3d2d-4323-85f5-ea656a787db0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_google_go_kereso","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:03","title":"A Google megcsinálta a keresője lite verzióját, már ön is kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy nemzetközi vonat elő hajtott az autó.","shortLead":"Egy nemzetközi vonat elő hajtott az autó.","id":"20190821_Vonat_utkozott_autoval_Kismarosnal_harman_haltak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42992a5-74d3-4bfb-a843-358f4d64ee38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Vonat_utkozott_autoval_Kismarosnal_harman_haltak_meg","timestamp":"2019. augusztus. 21. 21:02","title":"Vonat ütközött autóval Kismarosnál, hárman haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az októberi önkormányzati választásról szóló értesítőket postázza az NVI.","shortLead":"Az októberi önkormányzati választásról szóló értesítőket postázza az NVI.","id":"20190822_Pentekig_meg_kell_erkezzen_az_ertesitoje_ha_megsem_irany_a_jegyzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581b9cfa-66de-4c50-9c3c-906feac4fd91","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Pentekig_meg_kell_erkezzen_az_ertesitoje_ha_megsem_irany_a_jegyzo","timestamp":"2019. augusztus. 22. 06:07","title":"Péntekig meg kell érkezzen az értesítője, ha mégsem, irány a jegyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88f5d10-01da-4c06-915f-2fe7766c1aad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először figyelhették meg tudósok, amint egy feketelyuk \"felfal\" egy neutroncsillagot. A kozmikus esemény feltehetőleg mintegy 900 millió éve történhetett, de a Földön a LIGO és Virgo gravitációshullám-obszervatóriumok csak augusztus 14-én észlelték a jeleit.","shortLead":"Először figyelhették meg tudósok, amint egy feketelyuk \"felfal\" egy neutroncsillagot. A kozmikus esemény feltehetőleg...","id":"20190823_fekete_lyuk_felfal_egy_neutroncsillagot_ligo_virgo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a88f5d10-01da-4c06-915f-2fe7766c1aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34326e8f-0e5a-4bd0-84b8-6a3a22a4fd21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_fekete_lyuk_felfal_egy_neutroncsillagot_ligo_virgo","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:03","title":"900 millió éve történhetett, de a Földről csak múlt héten lászott, ahogy egy fekete lyuk \"felfal\" egy neutroncsillagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e6caad-4cec-4c63-a41c-05de8d5eba54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lényegében a Go Pro akciókamerát változtatta okostelefonná a Motorola. Itt a Motorola One Action.","shortLead":"Lényegében a Go Pro akciókamerát változtatta okostelefonná a Motorola. Itt a Motorola One Action.","id":"20190822_motorola_one_action_okostelefon_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39e6caad-4cec-4c63-a41c-05de8d5eba54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8abb93a-17b0-4bb6-b538-159934e8eca0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_motorola_one_action_okostelefon_kamera","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:03","title":"Androidos telefonnal helyettesítené a Motorola a Go Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]