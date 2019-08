Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c720a77-a9f9-4e78-81d5-013d09c3a563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyen adta le elsőként a volt MSZP-s politikus az ajánlásokat.","shortLead":"Szombathelyen adta le elsőként a volt MSZP-s politikus az ajánlásokat.","id":"20190824_Czegledy_Csaba_leadta_a_kepviselojelolti_ajanlasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c720a77-a9f9-4e78-81d5-013d09c3a563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de256d8-2b86-4b61-be5b-d133e75c8392","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Czegledy_Csaba_leadta_a_kepviselojelolti_ajanlasokat","timestamp":"2019. augusztus. 24. 18:21","title":"Czeglédy Csaba leadta a képviselőjelölti ajánlásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A kecskeméti nyomozók két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint fiatal lányokat támadtak meg.","shortLead":" A kecskeméti nyomozók két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint fiatal lányokat támadtak meg.","id":"20190825_17_eves_lanyokat_tamadtak_meg_Kecskemeten_akik_elzavartak_a_tolvajokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f35072-da37-4fb7-adda-a2bc48ed5ca1","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_17_eves_lanyokat_tamadtak_meg_Kecskemeten_akik_elzavartak_a_tolvajokat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:30","title":"17 éves lányokat támadtak meg Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már néhány hónapja tudni lehetett, hogy ingyenessé teszi saját gyártású műsorait a YouTube. Most már a pontos dátum is kiderült.","shortLead":"Azt már néhány hónapja tudni lehetett, hogy ingyenessé teszi saját gyártású műsorait a YouTube. Most már a pontos dátum...","id":"20190824_youtube_originals_ingyenes_eleres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae043d8-0fcb-46ab-b4bf-2271aeb30ec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190824_youtube_originals_ingyenes_eleres","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:03","title":"Egy hónap múlva ilyenkor már ingyenesek lesznek a most fizetős YouTube-tartalmak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két izraeli drón zuhant Bejrútban a Hezbollah radikális síita milícia médiaközpontjára, az egyik felrobbant - jelentette az izraeli média vasárnap.","shortLead":"Két izraeli drón zuhant Bejrútban a Hezbollah radikális síita milícia médiaközpontjára, az egyik felrobbant...","id":"20190825_Izraeli_dronok_zuhantak_egy_bejrutban_a_Hezbollahkozpontra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a8d759-4004-4c05-967d-a39a0a70244f","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Izraeli_dronok_zuhantak_egy_bejrutban_a_Hezbollahkozpontra","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:52","title":"Izraeli drónok zuhantak Bejrútban a Hezbollah-központra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus utolsó vasárnapja kánikulával és záporokkal, zivatarokkal telik.","shortLead":"Augusztus utolsó vasárnapja kánikulával és záporokkal, zivatarokkal telik.","id":"20190825_Sal_sapka_nem_de_esernyo_jol_johet_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5557bd6-4871-4cf4-b972-68ae6ca6f69d","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Sal_sapka_nem_de_esernyo_jol_johet_ma","timestamp":"2019. augusztus. 25. 10:16","title":"Sál, sapka nem, de esernyő jól jöhet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fe5301-b76c-4d64-b0a6-483aa8db022c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem sikerült elsőre csatlakoznia a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) a Szojuz MSZ-14 űrhajónak, amely ember alakú robotot szállít a fedélzetén; két nap múlva újra megkísérlik a dokkolást - közölték az orosz űrkutatási hivatalban.","shortLead":"Nem sikerült elsőre csatlakoznia a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) a Szojuz MSZ-14 űrhajónak, amely ember alakú robotot...","id":"20190824_Nem_ugy_sikerult_az_orosz_urrobot_elso_kalandja_ahogy_terveztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93fe5301-b76c-4d64-b0a6-483aa8db022c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9d30a6-9a3c-4a60-a8f7-2d02612b1317","keywords":null,"link":"/tudomany/20190824_Nem_ugy_sikerult_az_orosz_urrobot_elso_kalandja_ahogy_terveztek","timestamp":"2019. augusztus. 24. 19:06","title":"Nem úgy sikerült az orosz űrrobot első kalandja, ahogy tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közeli benzinkúton vásárolt annak a három kisgyereknek az édesanyja, akik maguk voltak egy kigyulladt lakásban. A legkisebb gyereket a tűzoltók mentették ki, az anya ellen a rendőrség eljárást indított.

","shortLead":"A közeli benzinkúton vásárolt annak a három kisgyereknek az édesanyja, akik maguk voltak egy kigyulladt lakásban...","id":"20190824_Kigyulladt_egy_lakas_Budapesten_harom_kisgyerek_volt_benne_felnott_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638480d0-06eb-4e89-8dc4-cf49c3c35d12","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Kigyulladt_egy_lakas_Budapesten_harom_kisgyerek_volt_benne_felnott_nelkul","timestamp":"2019. augusztus. 24. 14:34","title":"Kigyulladt egy lakás Budapesten, három kisgyerek volt benne, felnőtt nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathely fideszes polgármesterének nem tetszett a helyi színház darabja, amiben Claudius császár a mai városba álmodja magát és értékeli azt, így nem mehetett le a Savaria Karnevál megnyitóján.

","shortLead":"Szombathely fideszes polgármesterének nem tetszett a helyi színház darabja, amiben Claudius császár a mai városba...","id":"20190824_A_polgarmesternek_nem_tetszett_az_idoutazos_szindarab_nem_mehetett_le_a_szombathelyi_karneval_megnyitojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11b127e-7ba3-4a0f-9680-dfb3e7631347","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_A_polgarmesternek_nem_tetszett_az_idoutazos_szindarab_nem_mehetett_le_a_szombathelyi_karneval_megnyitojan","timestamp":"2019. augusztus. 24. 13:45","title":"A polgármesternek nem tetszett az időutazós színdarab, nem mehetett le a szombathelyi karnevál megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]