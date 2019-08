Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc4ffee5-3665-46d6-8380-812d687064c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Torkos Matild a \"baloldali gondolkodású polgárok\" bizalmáért küzd majd Rákosmentén, de az ellenzéki összefogásban nem vesz részt.","shortLead":"Torkos Matild a \"baloldali gondolkodású polgárok\" bizalmáért küzd majd Rákosmentén, de az ellenzéki összefogásban nem...","id":"20190826_Ujabb_ujsagiro_indul_az_oszi_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc4ffee5-3665-46d6-8380-812d687064c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c87c5f-b7e0-48d4-83d2-1e573e22af19","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Ujabb_ujsagiro_indul_az_oszi_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:22","title":"Újabb újságíró indul az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fizető jogosult, vagy a nyugdíjas?","shortLead":"A fizető jogosult, vagy a nyugdíjas?","id":"20190825_rezsiutalvany_rendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843584a9-a674-498c-a3a5-6b295a9ccce2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_rezsiutalvany_rendelet","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:28","title":"Újabb kérdés a rezsiutalvánnyal kapcsolatban: mi van, ha nincs a nevünkön rezsiszámla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google rendszeresen frissíti Fotók alkalmazását, amihez most egy igen hasznos funkciót készített. Az újdonsággal még könnyebben előkereshetők bizonyos képek, amiken szöveg is van.","shortLead":"A Google rendszeresen frissíti Fotók alkalmazását, amihez most egy igen hasznos funkciót készített. Az újdonsággal még...","id":"20190826_google_fotok_kereses_optikai_karakterfelismeres_ocr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce8d18a-cfc6-4d01-bb99-44238e894677","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_google_fotok_kereses_optikai_karakterfelismeres_ocr","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:03","title":"Remek újdonság a Google Fotókban: már szövegre is lehet keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ae2bfe-442a-4aaf-96a0-a5f405838cf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő dobta ki a bútort az ablakon, de az pont egy autóra esett. ","shortLead":"Egy nő dobta ki a bútort az ablakon, de az pont egy autóra esett. ","id":"20190826_Pont_egy_parkolo_autot_talalt_el_a_hatodikrol_kidobott_szek_Gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ae2bfe-442a-4aaf-96a0-a5f405838cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113730b7-c8b7-4c29-8862-4ef157fb687b","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Pont_egy_parkolo_autot_talalt_el_a_hatodikrol_kidobott_szek_Gyorben","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:33","title":"Pont egy parkoló autót talált el a hatodikról kidobott szék Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cambridge Analytica-botrány kirobbanásakor Mark Zuckerberg azzal védekezett, hogy ő sem tudott a háttérben folyó adatgyűjtésről. Új, eddig titkolt e-mailek tanúsága szerint ez nem teljesen volt igaz.","shortLead":"A Cambridge Analytica-botrány kirobbanásakor Mark Zuckerberg azzal védekezett, hogy ő sem tudott a háttérben folyó...","id":"20190826_facebook_belso_email_cambridge_analytica_adatgyujtes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360eb9f6-fbf6-44eb-b0bb-05a6da6a97e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_facebook_belso_email_cambridge_analytica_adatgyujtes","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:03","title":"Ez az az e-mail, amit a Facebook mindenáron el akart titkolni ön elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mátyás- és a Szent Anna-templomba is felállították a standokat.","shortLead":"A Mátyás- és a Szent Anna-templomba is felállították a standokat.","id":"20190826_Keresztenydemokracia_A_templom_ajtajaban_gyujtottek_Tarlosnak_az_alairasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4eed5f-817a-4a5c-a0e6-314a7f505fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Keresztenydemokracia_A_templom_ajtajaban_gyujtottek_Tarlosnak_az_alairasokat","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:39","title":"A templom tövében gyűjtötték a Fidesz polgármesterének az aláírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"12 év után házasodott újra a skóciai pár.","shortLead":"12 év után házasodott újra a skóciai pár.","id":"20190825_Egy_ferfi_elfelejtette_hogy_hazas_ezert_ujra_elvette_a_feleseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c00af8-3f7a-4204-a2ba-cac8946a1388","keywords":null,"link":"/elet/20190825_Egy_ferfi_elfelejtette_hogy_hazas_ezert_ujra_elvette_a_feleseget","timestamp":"2019. augusztus. 25. 20:43","title":"Egy férfi elfelejtette, hogy házas, ezért újra elvette a feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132bb5b7-8f93-42cd-b77a-064dd9b0c008","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kisebb radír méretének felel meg, de így is nagyon értékes az a gyémántdarab, amelyre Arkansasban bukkant rá egy nő. Miközben egy YouTube-videót nézett arról, hogyan kell drágakövet keresni.","shortLead":"Egy kisebb radír méretének felel meg, de így is nagyon értékes az a gyémántdarab, amelyre Arkansasban bukkant rá...","id":"20190826_youtube_video_sarga_gyemant_dragako","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=132bb5b7-8f93-42cd-b77a-064dd9b0c008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c3eaf5-3676-448c-bb9d-576f08f257bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_youtube_video_sarga_gyemant_dragako","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:03","title":"Megnézte a YouTube-on, hogy kell gyémántot keresni – aztán talált egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]