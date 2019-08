Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítása szerint 49 specifikus intézkedés már ki is van dolgozva, és a \"zöld infrastruktúrát\" is fejlesztené, ha ő nyeri az októberi választást. ","shortLead":"A főpolgármester állítása szerint 49 specifikus intézkedés már ki is van dolgozva, és a \"zöld infrastruktúrát\" is...","id":"20190826_Tarlos_is_beigerte_kornyezetvedelmi_intezkedesekkel_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56085e17-dcb4-4f1b-bf1f-0285d4f40d06","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Tarlos_is_beigerte_kornyezetvedelmi_intezkedesekkel_keszul","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:10","title":"Tarlós is beígérte: környezetvédelmi intézkedésekkel készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944583c6-57d3-4e12-8461-09a93ea771ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat döntőbe jutott a poprádi Tátra Kupán, de a meccset el kellett halasztani, mert a játékosok rosszul lettek a vacsora után. ","shortLead":"A csapat döntőbe jutott a poprádi Tátra Kupán, de a meccset el kellett halasztani, mert a játékosok rosszul lettek...","id":"20190826_Egy_torna_dontoje_elott_kaptak_etelmergezest_a_miskolci_hokisok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=944583c6-57d3-4e12-8461-09a93ea771ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba36fe2-9afc-4a55-b0ca-0e0e2ff1ef4d","keywords":null,"link":"/sport/20190826_Egy_torna_dontoje_elott_kaptak_etelmergezest_a_miskolci_hokisok","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:33","title":"Egy torna döntője előtt kaptak ételmérgezést a miskolci hokisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy helyi lap ír erről, amely szerint potenciális vevők is vannak már a leányvállalatra.","shortLead":"Egy helyi lap ír erről, amely szerint potenciális vevők is vannak már a leányvállalatra.","id":"20190827_otp_szlovakia_leanyvallalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efe7b9c-850f-4c16-b655-9dc452d1913d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_otp_szlovakia_leanyvallalat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:40","title":"Kivonul az OTP Bank Szlovákiából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"19 állam és a szövetségi főváros beperelte Donald Trumpot azért, mert engedélyezné fiatal korú migránsok határozatlan idejű fogva tartását. Korábban több gyerek is meghalt őrizetben.","shortLead":"19 állam és a szövetségi főváros beperelte Donald Trumpot azért, mert engedélyezné fiatal korú migránsok határozatlan...","id":"20190827_Oriasi_a_felhaborodas_bepereltek_az_allamok_Trumpot_a_migrans_gyerekek_fogva_tartasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca201cff-5730-4c48-89e3-ce466c650ee4","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Oriasi_a_felhaborodas_bepereltek_az_allamok_Trumpot_a_migrans_gyerekek_fogva_tartasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 27. 05:35","title":"Óriási a felháborodás, beperelték az államok Trumpot a migráns gyerekek fogva tartása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175e1044-a3b0-4fa3-9e86-641a574ad8df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét feltűnik a kormány bizalmát élvező Balogh Sándor, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter volt férjének neve egy gazdasági bűncselekményhez kapcsolódó ügy környékén.

","shortLead":"Ismét feltűnik a kormány bizalmát élvező Balogh Sándor, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter volt férjének...","id":"20190827_Atlatszo_A_vizes_vbt_rendezo_ceg_gazdasagi_vezetoje_is_erintett_lehet_egy_NAVos_korrupcios_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=175e1044-a3b0-4fa3-9e86-641a574ad8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dff869d-dbfa-4432-b52c-12a0285b25e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Atlatszo_A_vizes_vbt_rendezo_ceg_gazdasagi_vezetoje_is_erintett_lehet_egy_NAVos_korrupcios_ugyben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:51","title":"Átlátszó: A vizes vb-t rendező cég gazdasági vezetője is érintett lehet egy NAV-os vesztegetési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16f4d23-b377-46db-8bd9-85c262b057b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két idősebb testvére időben kijutott a lángoló lakásból, őket már kiengedték a kórházból. ","shortLead":"A két idősebb testvére időben kijutott a lángoló lakásból, őket már kiengedték a kórházból. ","id":"20190826_Meg_mindig_altatjak_a_kobanyai_lakastuzben_megserult_keteves_kisfiut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f16f4d23-b377-46db-8bd9-85c262b057b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cc77b4-1957-4718-be9d-af44182f6517","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Meg_mindig_altatjak_a_kobanyai_lakastuzben_megserult_keteves_kisfiut","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:18","title":"Még mindig altatják a kőbányai lakástűzben megsérült kétéves kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d11898-4330-41b4-baa2-79a0a2aff365","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap megszűnéséről egy ideje már keringtek pletykák.","shortLead":"A lap megszűnéséről egy ideje már keringtek pletykák.","id":"20190826_Kiadoja_az_ev_vegeig_finanszirozza_az_Abcug_megjeleneset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15d11898-4330-41b4-baa2-79a0a2aff365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943c6da5-a871-4627-894c-d1fb6dc3f656","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Kiadoja_az_ev_vegeig_finanszirozza_az_Abcug_megjeleneset","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:12","title":"Megszűnhet az Abcúg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58438d32-1f0a-4260-8bcc-4556bcc253de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan tortúratesztnek vetette alá a Redmi – egyelőre még be sem mutatott – újdonságát, a Redmi Note 8 Pro nevű androidos készüléket.","shortLead":"Szokatlan tortúratesztnek vetette alá a Redmi – egyelőre még be sem mutatott – újdonságát, a Redmi Note 8 Pro nevű...","id":"20190827_redmi_note8_pro_torturateszt_sulyemelovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58438d32-1f0a-4260-8bcc-4556bcc253de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88638f28-22c5-4e8e-a434-5c357e836457","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_redmi_note8_pro_torturateszt_sulyemelovel","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:03","title":"Ráállt két telefonra a súlyemelő, így mutatta meg a Redmi, mennyire strapabíró az új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]