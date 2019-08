Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit még mindig tudott csökkenni a munkanélküliség.","shortLead":"Egy kicsit még mindig tudott csökkenni a munkanélküliség.","id":"20190828_Negy_es_felmillional_is_tobben_dolgoznak_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2318e4b-9830-4c55-9214-5b26baa198a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Negy_es_felmillional_is_tobben_dolgoznak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:16","title":"Négy és fél milliónál is többen dolgoznak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7d6f4b-791e-444d-a60b-d46424855784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utóbbit a szakértő szerint maszkban ajánlatos felhelyezni, a bontása pedig még nagyobb körültekintést igényel.","shortLead":"Utóbbit a szakértő szerint maszkban ajánlatos felhelyezni, a bontása pedig még nagyobb körültekintést igényel.","id":"20190829_Ovintezkedesek_nelkul_dobaltak_le_a_Soroksari_uti_haz_tetejerol_a_cserepet_es_a_kozetgyapotot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c7d6f4b-791e-444d-a60b-d46424855784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33412cc8-fe9b-4e3c-80e6-511f95ad9de8","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Ovintezkedesek_nelkul_dobaltak_le_a_Soroksari_uti_haz_tetejerol_a_cserepet_es_a_kozetgyapotot","timestamp":"2019. augusztus. 29. 08:04","title":"Óvintézkedések nélkül dobálták le a Soroksári úti ház tetejéről a cserepet és a kőzetgyapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi 2016 őszétől egy éven át vitt el alkotásokat egy VIII. kerületi múzeum rábízott gyűjteményéből, 30 millió forint értékben.","shortLead":"A férfi 2016 őszétől egy éven át vitt el alkotásokat egy VIII. kerületi múzeum rábízott gyűjteményéből, 30 millió...","id":"20190829_sikkasztas_mutargy_gyujtemeny_muzeum_muzeologus_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af36dd2-842b-4a4f-8617-40f8a8cdd969","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_sikkasztas_mutargy_gyujtemeny_muzeum_muzeologus_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2019. augusztus. 29. 09:57","title":"Műtárgyakat nyúlt le az egykori főmuzeológus, hogy eladja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hármas karambol, árokba borulás, szalagkorlátnak ütközés egy órán belül autópályáinkon.\r

\r

","shortLead":"Hármas karambol, árokba borulás, szalagkorlátnak ütközés egy órán belül autópályáinkon.\r

\r

","id":"20190829_Rengeteg_a_baleset_harom_autopalya_is_erintett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b83656-32ae-45c1-9b23-f79f3eb1e460","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Rengeteg_a_baleset_harom_autopalya_is_erintett","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:26","title":"Rengeteg a baleset, három autópálya is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"Tarlós István","category":"itthon","description":"Az „ellenzéki összefogás” főpolgármester-jelöltje öt éve nem bír el néhány kerületi szintű hörcsöggel, közben előterjeszti, hogy bármikor kész hevesen tarkón harapni egy leopárdot. Ezzel szemben a főváros jelenlegi vezetésének már most 700 milliárd forint értékű jóváhagyott projektje van – olvasható a főpolgármester hvg.hu számára írt publicisztikájában. ","shortLead":"Az „ellenzéki összefogás” főpolgármester-jelöltje öt éve nem bír el néhány kerületi szintű hörcsöggel, közben...","id":"20190828_Tarlos_Istvan_Ellenzeki_hokuszpokusz_es_ezen_tul_a_varos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98fc022-04c2-48ad-ae01-3c308bcc3402","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Tarlos_Istvan_Ellenzeki_hokuszpokusz_es_ezen_tul_a_varos","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:00","title":"Tarlós István: Ellenzéki hókuszpókusz és ezen túl a város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interaktív infografikán ábrázoltuk, hogyan vették be a főváros egyik legexkluzívabb részének számító Budai Várnegyedet a NER-hez közeli személyek és cégek. Sétálja végig velünk virtuálisan az újraértelmezett helyi nevezetességeket, és nézze meg, hol bérel lakást saját önkormányzatától a fideszes polgármester, innen merre található az ügyes trükközéssel szintén itt ingatlant szerző Bayer Zsolt, és kik élnek még olyan közel az Orbán Viktor által ide költöztetett kormányközponthoz, hogy akár integethetnének is reggelente a munkába siető miniszterelnöknek.","shortLead":"Interaktív infografikán ábrázoltuk, hogyan vették be a főváros egyik legexkluzívabb részének számító Budai Várnegyedet...","id":"20190829_Terkepre_vittuk_hogyan_vette_be_a_NER_a_Budai_Varat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0be12c-4878-4881-8ec5-14613643e515","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Terkepre_vittuk_hogyan_vette_be_a_NER_a_Budai_Varat","timestamp":"2019. augusztus. 29. 06:30","title":"Térképre vittük, hogyan vette be a NER a Budai Várat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly őszre ígérték, de még hónapok után sem üzemelt az áruház. ","shortLead":"Tavaly őszre ígérték, de még hónapok után sem üzemelt az áruház. ","id":"20190828_Majdnem_egy_evig_kellett_varni_de_most_megnyilt_a_2rule_webshopja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb21a85a-e27f-4b74-b090-898f12010f43","keywords":null,"link":"/kkv/20190828_Majdnem_egy_evig_kellett_varni_de_most_megnyilt_a_2rule_webshopja","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:56","title":"Majdnem egy évig kellett várni, de most megnyílt a 2rule webshopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy forrásunk szerint komoly szakmai viták voltak Schmidt Mária és Lánczi Tamás között. ","shortLead":"Egy forrásunk szerint komoly szakmai viták voltak Schmidt Mária és Lánczi Tamás között. ","id":"20190828_xxi_szazad_intezet_lanczi_tamas_schmidt_maria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e75409-d422-403b-8cae-09bca2bfe994","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_xxi_szazad_intezet_lanczi_tamas_schmidt_maria","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:43","title":"Ez nem az új G-nap: személyes okokból hagyták ott Schmidt Máriát Láncziék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]