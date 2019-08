Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A végéhez közeledik az olasz kormányválság.","shortLead":"A végéhez közeledik az olasz kormányválság.","id":"20190829_Uj_kormanyt_alakithat_Conte_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c800c5-fbf7-4f0b-a6a5-dae9bf005995","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Uj_kormanyt_alakithat_Conte_Olaszorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:27","title":"Új kormányt alakíthat Conte Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859cd04a-e329-42fe-8940-6fe1f4df2954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg gazdasági győzelmi jelentések olvashatók a Hungarian Insider nevű új oldalon, aminek hivatalos kiadója a washingtoni magyar nagykövetség. \r

","shortLead":"Főleg gazdasági győzelmi jelentések olvashatók a Hungarian Insider nevű új oldalon, aminek hivatalos kiadója...","id":"20190829_Ujabb_angol_oldalon_arasztja_el_a_vilagot_a_kormany_pozitiv_hirekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=859cd04a-e329-42fe-8940-6fe1f4df2954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a623c1f-76ee-4b96-861d-89f19db663ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Ujabb_angol_oldalon_arasztja_el_a_vilagot_a_kormany_pozitiv_hirekkel","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:35","title":"Újabb angol oldalon árasztja el a világot a kormány pozitív hírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) igazolta, hogy megteremtette törvényes gazdálkodásának feltételeit, így újra kaphat állami támogatást – közölte az Állami Számvevőszék.","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) igazolta, hogy megteremtette törvényes gazdálkodásának feltételeit, így újra kaphat...","id":"20190830_Ujra_kaphat_allami_tamogatast_a_Kutyapart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccaa5f5-708e-4696-ad21-b6fac338cf2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Ujra_kaphat_allami_tamogatast_a_Kutyapart","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:04","title":"Újra kaphat állami támogatást a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos mérföldkőn van túl az Európai Űrügynökség és az orosz Roszkoszmosz együttműködésében készülő Mars-járó. Az ExoMarsot most újabb kísérletnek vetik alá, ha ott jól teljesít, összejöhet a 2020-as rajt.","shortLead":"Fontos mérföldkőn van túl az Európai Űrügynökség és az orosz Roszkoszmosz együttműködésében készülő Mars-járó...","id":"20190829_exomars_marsjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201c626c-543a-4954-8c6d-3f73214888f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_exomars_marsjaro","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:03","title":"Elkészült az új Mars-járó, 2020-ban fellőhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztosok jelölésének határideje hétfőn lejárt, az Európai Bizottság elnöke a héten hozzá is látott a testület összeállításának. ","shortLead":"A biztosok jelölésének határideje hétfőn lejárt, az Európai Bizottság elnöke a héten hozzá is látott a testület...","id":"20190828_Mar_meg_is_hallgatta_Trocsanyit_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c60c77-b0b7-4dc4-89bb-6a01e3a813e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Mar_meg_is_hallgatta_Trocsanyit_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:58","title":"Már meg is hallgatta Trócsányit Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A városi környezetben élő varjaknak, amelyek hozzáférnek emberek ételhulladékához, magasabb a koleszterinszintjük a vidéken élőknél – derítették ki amerikai ornitológusok.","shortLead":"A városi környezetben élő varjaknak, amelyek hozzáférnek emberek ételhulladékához, magasabb a koleszterinszintjük...","id":"20190830_varosban_elo_varjak_emberek_etelhulladeka_koleszterintszint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3990ed3c-0d0f-44b8-9d2a-091ad33fb52d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_varosban_elo_varjak_emberek_etelhulladeka_koleszterintszint","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:03","title":"Megugrik a koleszterinszintje a városban élő varjaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és az orosz kommunikációs minisztérium pilot projektet indítana, amelynek keretében egy orosz operációs rendszerrel cserélnék le a Google operációs rendszerét. Készülőben van Kelet Androidja?","shortLead":"A Huawei és az orosz kommunikációs minisztérium pilot projektet indítana, amelynek keretében egy orosz operációs...","id":"20190829_aurora_os_orosz_operacios_rendszer_huawei_android_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e119f-2367-4f98-b5fb-5ff5f36b68b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_aurora_os_orosz_operacios_rendszer_huawei_android_2020","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:03","title":"Orosz operációs rendszerrel helyettesítené a Huawei az Androidot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus Global Nyrt. 28,6 milliárd forint értékben bocsát ki kötvényeket.","shortLead":"Az Opus Global Nyrt. 28,6 milliárd forint értékben bocsát ki kötvényeket.","id":"20190829_Tobb_milliard_forintnyi_Meszaroskotveny_kerulhet_az_MNBhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13d0c2a-7fe5-4ab7-bfab-222bdce35270","keywords":null,"link":"/kkv/20190829_Tobb_milliard_forintnyi_Meszaroskotveny_kerulhet_az_MNBhez","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:45","title":"Mészáros Lőrinc is profitál az MNB kötvényvásárlási programjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]