[{"available":true,"c_guid":"aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros bejutott a labdarúgó Európa-liga csoportkörébe, mivel a selejtező utolsó, negyedik fordulójában az idegenbeli gól nélküli döntetlent követően a csütörtöki visszavágón 4-2-re legyőzte a litván Suduva együttesét.","shortLead":"A Ferencváros bejutott a labdarúgó Európa-liga csoportkörébe, mivel a selejtező utolsó, negyedik fordulójában...","id":"20190830_ELfotablara_jutott_a_Fradi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4baf8e-9ff3-42c1-83ca-f074afb20827","keywords":null,"link":"/sport/20190830_ELfotablara_jutott_a_Fradi","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:51","title":"EL-főtáblára jutott a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akármi is történik, Boris Johnson jól jöhet ki belőle. ","shortLead":"Akármi is történik, Boris Johnson jól jöhet ki belőle. ","id":"20190829_Birosag_ele_kerult_a_brit_parlament_felfuggesztesenek_az_ugye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1046835-9b28-4697-93fd-81b29f78ef83","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Birosag_ele_kerult_a_brit_parlament_felfuggesztesenek_az_ugye","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:31","title":"Bíróság elé került a brit parlament felfüggesztésének az ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3ff577-e29d-4339-a2ce-a8b92a661d9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt, a Mercedes gyakran járó motorral várakozik. ","shortLead":"Sőt, a Mercedes gyakran járó motorral várakozik. ","id":"20190830_Harcol_a_klimavaltozas_ellen_de_nem_kap_elektromos_hivatali_autot_Ader_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc3ff577-e29d-4339-a2ce-a8b92a661d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cc0329-77ae-485b-8aea-e495b8f7698f","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Harcol_a_klimavaltozas_ellen_de_nem_kap_elektromos_hivatali_autot_Ader_Janos","timestamp":"2019. augusztus. 30. 16:24","title":"Harcol a klímaváltozás ellen, de nem kap elektromos hivatali autót Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89578e1-d29a-4c9b-87f1-59161a98392b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször megszúrta az állat, egy társa falra mászott előlük.","shortLead":"Többször megszúrta az állat, egy társa falra mászott előlük.","id":"20190830_Embert_olt_a_bika_egy_spanyol_fesztivalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e89578e1-d29a-4c9b-87f1-59161a98392b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96495a17-ed4e-485e-9246-875e62c546e5","keywords":null,"link":"/elet/20190830_Embert_olt_a_bika_egy_spanyol_fesztivalon","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:38","title":"Embert ölt a bika egy spanyol fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2108c5db-c345-4333-9268-6b0140400a27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészségügyi gondokat is okozhatnak a ma már a Föld lassan minden pontján fellelhető műanyagmaradványok, a mikroműanyagok, mondják az NKE Víztudományi Karának kutatói. A mikroműanyagok környezetbe jutását a szennyvíztisztító rendszer korszerűsítésével lehetne megakadályozni.\r

