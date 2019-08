Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d493750-cbe6-42f5-93c9-4c5499c1c7d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb tárgyalást tartanak kedden.","shortLead":"Újabb tárgyalást tartanak kedden.","id":"20190830_A_birosag_nem_akadalyozta_meg_a_brit_parlament_felfuggeszteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d493750-cbe6-42f5-93c9-4c5499c1c7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267fd65c-2fd8-4f89-92e3-f2fe430f812b","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_A_birosag_nem_akadalyozta_meg_a_brit_parlament_felfuggeszteset","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:38","title":"A bíróság nem akadályozta meg a brit parlament felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium elmondta, hány utas tartózkodtak a két vonaton, ugyanakkor ellentmondott a MÁV eredeti állításainak.","shortLead":"A minisztérium elmondta, hány utas tartózkodtak a két vonaton, ugyanakkor ellentmondott a MÁV eredeti állításainak.","id":"20190830_Kiderult_hanyan_utaztak_az_egymastol_200_meterre_megallo_Intercityken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3e25ac-990e-43fa-a416-f44b2d10d011","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Kiderult_hanyan_utaztak_az_egymastol_200_meterre_megallo_Intercityken","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:57","title":"Kiderült, hányan utaztak az egymástól 200 méterre megálló Intercity-ken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen centralizált hatalom még a pártállam késői éveiben sem működött, és most sem működhet sokáig. Vagyis bukásra van ítélve. A változásra bizonyosan nem kell hosszú éveket várni – állítja Pálinkás József a Hírklikknek adott interjújában.","shortLead":"Ilyen centralizált hatalom még a pártállam késői éveiben sem működött, és most sem működhet sokáig. Vagyis bukásra van...","id":"20190831_Orban_volt_minisztere_szerint_a_mostani_rezsim_mar_nem_mukodhet_sokaig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01b799d-29eb-43cb-a18b-382e5055a6fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Orban_volt_minisztere_szerint_a_mostani_rezsim_mar_nem_mukodhet_sokaig","timestamp":"2019. augusztus. 31. 11:50","title":"Orbán volt minisztere szerint a mostani rezsim már nem működhet sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c1dd6-12e8-4802-b185-834f2b8f2bdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190831_Ez_az_atka_a_mini_Fideszlogonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d96c1dd6-12e8-4802-b185-834f2b8f2bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0e23d1-7ade-4e50-8c3b-034359cf1d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Ez_az_atka_a_mini_Fideszlogonak","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:39","title":"Ez az átka a mini Fidesz-logónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar klub a BL-selejtező első három körében összesen 1,14 millió eurót (376 millió forint) gyűjtött, az Európa Liga főtáblájára jutásért pedig további 2,92 millió eurót (964 millió forint) kap.","shortLead":"A magyar klub a BL-selejtező első három körében összesen 1,14 millió eurót (376 millió forint) gyűjtött, az Európa Liga...","id":"20190830_fradi_ferencvaros_bajnokok_ligaja_europa_liga_egymilliard_forint_uefa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2f2a16-8479-4f61-8463-8fc28efcb2f1","keywords":null,"link":"/sport/20190830_fradi_ferencvaros_bajnokok_ligaja_europa_liga_egymilliard_forint_uefa","timestamp":"2019. augusztus. 30. 10:58","title":"Egymilliárdot hozott eddig a Fradi konyhájára a nemzetközi kupaszereplés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae5e210-ec09-425b-826a-a58f7a34a8fe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Megújult a 2016-ban fátlanított József nádor tér a fővárosi Belvárosban. A kőtengernek is beillő tér felmondja a historizáló leckét alapfokon, a két szökőkút viszont inkább a provincializmust képviseli. A fák túlélése kérdéses, ha kitiltanák az autóforgalmat, akkor jobbak lennének az esélyek, de akkor meg minek a mélygarázs a tér alá, minek vágták ki a régi nagy fákat. ","shortLead":"Megújult a 2016-ban fátlanított József nádor tér a fővárosi Belvárosban. A kőtengernek is beillő tér felmondja...","id":"20190831_Jozsef_nador_ter__Az_operettorszag_fotere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ae5e210-ec09-425b-826a-a58f7a34a8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41df341c-5aa4-4838-9153-839823754f76","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Jozsef_nador_ter__Az_operettorszag_fotere","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:15","title":"József nádor tér - A NER-operettország főtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fbbac0d-9432-4b7d-98db-1836054f139e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem csak a rendőrség, az ügyészség is érintett a Microsoft-botrányban, 2013-2014-ben 237 millióért vásároltak szoftverlicenceket. Sőt az Igazságügyi Minisztérium is, bár sokkal kisebb összegben. E két év öt legnagyobb beszerzése közül háromról jelentettek szabálytalanságokat az amerikai hatóságok a beszerzések teljes listája alapján, amelyet a KEF adott ki a hvg.hu-nak.","shortLead":"Nem csak a rendőrség, az ügyészség is érintett a Microsoft-botrányban, 2013-2014-ben 237 millióért vásároltak...","id":"20190830_ugyeszseg_microsoft_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fbbac0d-9432-4b7d-98db-1836054f139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1711e0cc-1633-482e-b2d4-c4b12e20b621","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_ugyeszseg_microsoft_botrany","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:30","title":"Az ügyészség is vett Microsoft-szoftvert a botrány éveiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"10,6 százalékkal nőttek a keresetek egy év alatt a hivatalos adatok szerint.","shortLead":"10,6 százalékkal nőttek a keresetek egy év alatt a hivatalos adatok szerint.","id":"20190830_KSH_kozel_360_ezer_forint_a_magyar_atlagkereset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569c33bf-52d9-47d8-9192-167f69f9347c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_KSH_kozel_360_ezer_forint_a_magyar_atlagkereset","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:25","title":"KSH: közel 360 ezer forint a magyar átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]