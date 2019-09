Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Brexit: Az EU 780 millió eurót különít el a rendezetlen kiválás okozta károk enyhítésére
De további alapokat is felszabadíthatnak a jövőben erre a célra.

Még fizetnek is érte, még sincs elég magyar donorsperma
Több száz jelentkezőből, hónapokig tartó szigorú vizsgálatok után körülbelül egy tucat férfi bizonyul alkalmasnak arra, hogy spermadonorrá váljon Magyarországon, miközben évente nagyjából ezer meddőségi kezelésnél lenne rájuk szükség. Szakemberek szerint a helyzeten csak alapos felvilágosító kampánnyal, egészségügyi szűrőprogramokkal és jogszabály-változtatásokkal lehetne segíteni, külföldi donorokra azonban még így is szükség lesz. Már persze ha a hatóságok részéről nem történik egy újabb tiltás. Több száz jelentkezőből, hónapokig tartó szigorú vizsgálatok után körülbelül egy tucat férfi bizonyul alkalmasnak arra... Autóbalesetben halt meg több világhírű R&B-sláger szerzője
LaShawn Daniels Grammy-díjat is nyert a Destiny's Child egy számával. A rendőröknek a betörő azt mondta: csak illedelmes akart lenni. Betört Taylor Swift otthonába, de legalább levette bent a cipőjét
A rendőröknek a betörő azt mondta: csak illedelmes akart lenni.

Riadót fújt a NAV: a nevében ígérnek adóvisszaigénylést adathalászok
A NAV tisztázta, hogy egy kattintással nem lehet adót visszaigényelni, mert arra ott a jó öreg 1917-es nyomtatvány.

Ütős új notebook: 300 Hz-es képernyővel érkezik az Asus új laptopja
Egy, a játékosok világában is szokatlan laptopképernyő első példányait hozta el a berlini IFA 2019 szakkiállításra az Asus. A váratlan algainvázióról a tudósok sem tudják még, hogy pontosan mi okozza. Elkezdett bezöldülni a Balaton, tömegesen elszaporodtak az algák
A váratlan algainvázióról a tudósok sem tudják még, hogy pontosan mi okozza. Romokra teremtette
Minden háborúnak van még tragikusabb, még hangosabb és még átélhetőbb változata. Bizonyíték erre egy negyven éve született klasszikus film felújítása.