Már első ránézésre látszott, hogy kamu az a Csongrádi Eszter névvel aláírt levél, amely augusztus elején kezdett el terjedni a neten, azt követően, hogy Budapestet és környékét ismeretlen eredetű trágyaszag borította be. A levélben – amely szerkesztőségünkhöz is eljutott – az "Óbarok kerti vasúthálózat és a hozzá kapcsolódó Felcsút Natura 2020 projekt marketingigazgatójaként" bemutatkozó nő azt állította, hogy "a szag forrása az Óbarok – Újbarok – Bodomér közötti földeknél található", ahol "Európa leghosszabb közforgalmú kerti vasúthálózata" épül, és vele együtt "tangazdaságok, új parkerdő és tanösvények létesülnek", amelyet most jól megtrágyáztak. Az Óbarok Kerti vasút Kft. nevében az író elnézést is kért.

A hvg.hu nem hozta le a levelet, mert előzőleg leellenőriztük annak tartalmát, és kiderült:

Óbaroki Kerti vasút Kft. – illetve ennek bármilyen variációja – nem létezik a cégadatbázisban,

Bodomér nevű település nincs, csak Bodmér

Csongrádi Eszter marketingigazgató sem létezik

Felcsút Natura 2020 projekt sincs, bár nyilván jól hangzik, ahogy az is, hogy orosz trágya miatt van a rettenetes bűz Budapesten is.

Az Óbarok Kerti Vasútra rákeresve egy blog jön elő, egyetlen bejegyzéssel 2017 áprilisából, amely a "Nils Holgerson" minivasútról szól. "Hamarosan elindul az Óbarok–Alcsútdoboz Arborétum közötti kerti vasút, amely 2,1 milliárd forintból valósul meg, és közvetlen átszállást biztosít majd a Váll-völgyi kisvasútra (nem Váll, hanem Vál-völgy – a szerk.), a kerti vasutat a pécsi székhelyű Jövő Generációja Egyesület üzemelteti majd Egres Béla vezetésével."

A bíróságon a szervezetek között ilyen nevű egyesületet sem találni. Egres Béla már több médiahacket elkövetett – egyszer például egy kitalált államtitkár nevében írt levelet saját védelmében –, neve mellett korábban is feltűnt Csongrádi Eszter neve. Erről az Átlátszó pécsi tudósítója részletesen is írt ma.

A sok egybeesés ellenére nem állíthatjuk, hogy ez a médiahack is Egres Bélához köthető – az ügyben kerestük, de egyelőre nem értük el –, a Csongrádi Eszter által írt levél mindenesetre pont aznap, augusztus 9-én jelent meg az interneten, mikor a Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatta a hvg.hu-t, vizsgálatot indított a bűz miatt. A kormányhivatal levelében mindössze ennyi állt, azt sem közölték, hogy aznap vagy előző nap indult-e a vizsgálat.

Orbán Balázst, a Miniszterelnökség államtitkárát a szocialista Bangóné Borbély Ildikó kérdezte írásban a bűzről, az államtitkár válaszából kiderült, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, Levegő- és Zajvédelmi Osztálya foglalkozott azzal, honnan ered a Budapesten is érezhető trágyaszag. A budaörsi polgármester azokban a napokban Zsámbékra mutogatott, a zsámbéki polgármester cáfolt, és a Gyermelyit emlegette, de a cég is visszautasította, hogy ők volnának a felelősek. Besegített az Országos Meteorológiai Szolgálat is, amely a szél és a bűz terjedésének irányából megállapította, Felcsút környékéről is jöhetett a szag. A felelős azonban továbbra sem volt meg.

Orbán Balázs a parlamenti válaszát azzal folytatta,

a rendelkezésére álló információk alapján a bejelentésekben kifogásolt szaghatás az Óbaroki Kerti Vasút Kft. által Óbarok–Újbarok–Bodomér közötti földeken végzett trágyázási tevékenységéből származott. Mivel Óbarok település Fejér Megyében található, ezért a Pest Megyei Kormányhivatal bevonta a vizsgálatba a Fejér Megyei Kormányhivatal illetékes munkatársait is.

Vagyis, ahogyan az államtitkár írja, a Pest Megyei Kormányhivatalhoz juthatott el a kamuhír, aztán a két kormányhivatal szakemberei mindenesetre közösen léptek fel a trágyaszag terjedésének megállítása érdekében. A bűz nem sokkal később megszűnt.

Ebből azonban kiderül, hogy az államtitkár felült egy hoaxnak, ezért megkerestük mindkét kormányhivatalt, hogy hogyan tudták meg, melyik cég a "felelős", ők is "Csongrádi Esztertől" kaptak-e levelet, találtak-e bármilyen nyomot a céghez, ellenőrizték-e, hogy az "önfeljelentés" valós – gyaníthatóan nem –, és valójában milyen vizsgálatokat folytattak, hogy kiderüljön, honnan jön a bűz. Kérdéseinket csütörtökön délelőtt küldtük el, azóta sem kaptunk választ.

Azt mindenesetre Óbarok polgármesterétől, Mészáros Kartaltól megtudtuk,

augusztus elején leveleztek a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatójával, aki konkrétan rákérdezett az Óbaroki Kerti vasút Kft.-re,

mire a polgármester közölte vele,

ilyen cég nem létezik.

Utána a téma körül csönd lett, majd a polgármester szerdán szembesült azzal, hogy újra terjed a kerti vasutas hír. Alig akart hinni a szemének, mikor mutattuk neki, hogy ez egy hivatalos parlamenti válasz alapján kapott újra szárnyra. Úgyhogy most újra írt a kormányhivatalnak, hogy

a hírnek nincs valóságalapja.

Mészáros a kormányhivatallal folytatott levelezést nem mutatta meg, kérte, erről inkább a hivatalban érdeklődjünk. Természetesen rákérdeztünk a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjénél, Simon Lászlónál, hogy miért hagyták figyelmen kívül ezt a tájékoztatást, de erre sem kaptunk választ. Óbarok polgármestere délután közleményt is kiadott:

az Óbarok Kertivasút Kft. tudomásunk szerint nem szerepel a cégjegyzékben, nem létező cég. Önkormányzatunk korábbiakban sem állt kapcsolatban hasonló nevű céggel.

Mészáros Kartal csütörtökön délelőtt a hvg.hu-nak azt is elmondta, ő rögtön sejtette, hogy a hír kacsa, hiszen ahhoz, hogy egy cég használja a település nevét, engedélyt kell kérnie, így arról mindenképp tudtak volna. Óbarokon ráadásul nem is volt büdös, ezt is elmondta a kormányhivatalnak még augusztusban. Jártunk ma Újbarokon is, ahol több idősebb nő elmondta, volt egy olyan hét, mikor nagyon büdös volt, az ablakot is be kellett csukni, ahogy akkoriban Felcsúton is érezték a szagot, Bodméren viszont nem (holott a kamulevél azt a területet is említi gócpontként).

Továbbra sem tudni tehát, honnan áradt a szag – a helyiek megemlítették, hogy a környéken sok föld Mészáros Lőrinchez, illetve a Flier családhoz tartozik –, Orbán Balázs államtitkár mindenesetre nem tűri, hogy így félrecsúsztak a dolgok. A hvg.hu-nak azt írta,