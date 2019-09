Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf49b414-e239-477b-a9b1-4c166162607b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritka, hogy valaki öt évnél tovább is óvodában dolgozzon, olyan alacsonyak a bérek. ","shortLead":"Ritka, hogy valaki öt évnél tovább is óvodában dolgozzon, olyan alacsonyak a bérek. ","id":"20190904_Palyakezdo_ovodapedagogus_palya_berek_szakszervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf49b414-e239-477b-a9b1-4c166162607b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4302218-34a2-4005-8cc5-21b51652eb17","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Palyakezdo_ovodapedagogus_palya_berek_szakszervezet","timestamp":"2019. szeptember. 04. 21:54","title":"Tíz pályakezdőből nyolc elhagyja a óvodapedagógus pályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c39f539-692a-4d5b-8dfa-cb902fc8fa5b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Feloszlott a Médiatanács jelölőbizottsága a Fidesz erőteljes asszisztálásával. ","shortLead":"Feloszlott a Médiatanács jelölőbizottsága a Fidesz erőteljes asszisztálásával. ","id":"20190905_Mediafelugyeleti_kaosszal_futhatunk_neki_az_onkormanyzati_valasztasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c39f539-692a-4d5b-8dfa-cb902fc8fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70384ad6-36a5-4511-971b-9901f5048b80","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Mediafelugyeleti_kaosszal_futhatunk_neki_az_onkormanyzati_valasztasoknak","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:08","title":"Médiafelügyeleti káosszal futhatunk neki az önkormányzati választásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac644dc-27f9-4f12-b23f-9e5094d042a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kupésra faragott divatterepjáró alapváltozatát egy 150 lóerős benzinmotor hajtja.","shortLead":"A kupésra faragott divatterepjáró alapváltozatát egy 150 lóerős benzinmotor hajtja.","id":"20190906_10_millio_forinttol_startol_a_gyorben_gyartott_audi_q3_sportback","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac644dc-27f9-4f12-b23f-9e5094d042a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dfb39f-4027-4c8b-8e45-e1825324e274","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_10_millio_forinttol_startol_a_gyorben_gyartott_audi_q3_sportback","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:59","title":"10 millió forinttól startol a Győrben gyártott Audi Q3 Sportback","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Veszélyes vizeken is az élen kell maradni – véli a jegybank elnöke, aki új gazdasági modellt sürget, és el van ragadtatva Christine Lagarde-tól, bár IMF-elnöksége idején még konfliktusos volt a viszony. A Közgazdasági Társaság vándorgyűlésen hallgattuk meg Matolcsy Györgyöt.","shortLead":"Veszélyes vizeken is az élen kell maradni – véli a jegybank elnöke, aki új gazdasági modellt sürget, és el van...","id":"20190905_Matolcsy_Jon_a_magyar_modell_20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fb599c-92b3-4f2e-ad00-e57fa30d6b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190905_Matolcsy_Jon_a_magyar_modell_20","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:40","title":"Matolcsy György: Jön a magyar modell 2.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4915156a-595e-4434-9b7c-b8ca8965b389","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A franciák hiába remélték, hogy sikerrel jár a közvetítés.","shortLead":"A franciák hiába remélték, hogy sikerrel jár a közvetítés.","id":"20190905_Iran_es_Washington_sem_enged_Teheran_igy_folytatja_atomprogramjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4915156a-595e-4434-9b7c-b8ca8965b389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9b7f21-c9e9-4983-842e-85b2a2c56913","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_Iran_es_Washington_sem_enged_Teheran_igy_folytatja_atomprogramjat","timestamp":"2019. szeptember. 05. 19:46","title":"Irán és Washington sem enged, Teherán így folytatja atomprogramját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"","category":"itthon","description":"Az áruház biztonsági kamerájának felvételei alapján könnyű volt beazonosítani.","shortLead":"Az áruház biztonsági kamerájának felvételei alapján könnyű volt beazonosítani.","id":"20190905_Elfogtak_a_ferfit_aki_lefejelt_egy_biztonsagi_ort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e097d883-f9be-4a37-98ae-b09f4b36ccb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Elfogtak_a_ferfit_aki_lefejelt_egy_biztonsagi_ort","timestamp":"2019. szeptember. 05. 21:48","title":"Elfogták a férfit, aki lefejelt egy biztonsági őrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833c65e0-9d03-46fd-afcf-1bd508552cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czibere József Fidesz-tagságát a botrány után felfüggesztették, úgyhogy most függetlenként próbálkozik. ","shortLead":"Czibere József Fidesz-tagságát a botrány után felfüggesztették, úgyhogy most függetlenként próbálkozik. ","id":"20190906_Ujra_elindul_a_valasztason_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_volt_tyukodi_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=833c65e0-9d03-46fd-afcf-1bd508552cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a9b41b-67a8-456a-835c-8fa491f28b7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Ujra_elindul_a_valasztason_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_volt_tyukodi_polgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:48","title":"Újra elindul a választáson a szexuális zaklatás miatt feljelentett volt tyukodi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a3a125-8ea2-4779-9d1a-9863fbbe658e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány fát addigra már kivágtak, hogy megépülhessen az oda tervezett \"családi szabadidőpark\".","shortLead":"Néhány fát addigra már kivágtak, hogy megépülhessen az oda tervezett \"családi szabadidőpark\".","id":"20190906_tarlos_istvan_fopolgarmester_fakivagas_hajogyari_sziget_taban_csaladi_szabadidopark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7a3a125-8ea2-4779-9d1a-9863fbbe658e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e849a07e-13fe-47fc-9fe8-68ef84aacf25","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_tarlos_istvan_fopolgarmester_fakivagas_hajogyari_sziget_taban_csaladi_szabadidopark","timestamp":"2019. szeptember. 06. 16:26","title":"Leállíttatta a fakivágásokat Tarlós a Hajógyári-szigeten is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]