Többek között modern játszóteret és felnőtt fitneszparkot is terveztek és a régi sportpálya is felújították volna a budapesti Tabánban egy félmilliárd forintos felújítási program keretein belül. A helyi civilek tiltakoznak, úgy látják, a felújítási tervek átgondolatlanok, többek között nem derül ki belőlük, hogy hogyan és miből kívánják fenntartani, számolt be az RTL Klub Híradója. A Tabánért aggódó civilek petíciót is írtak a felújítást végző Főkert vezérigazgatójának, amelyben a fakivágások ellen is tiltakoztak.

Mint megírtuk, Tarlós István főpolgármester azonnal megtiltotta a fakivágásokat, a kedden környezetvédelemi főpolgármesteri biztosnak kinevezett Szabó József pedig az egész építkezést felfüggesztette.

Szabó a Híradónak azt mondta, személyesen és online egyeztetnek majd a helyiekkel, akik elmondhatják a terveiket. Azt ígérte, úgy alakítják a parkot, hogy lehető legtöbb fát megmentsék. Az építkezés addig nem is folytatódik, amíg egy olyan tervet le nem tesznek az asztalra, ami a helyiek tetszését is elnyeri.