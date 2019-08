Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vádirat szerint 1,7 millió forint értékű áramot loptak.","shortLead":"A vádirat szerint 1,7 millió forint értékű áramot loptak.","id":"20190827_Vadat_emeltek_Kozso_teahazanak_aramlopasi_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ce645e-d7ba-4ecc-8626-4303ecf6df39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Vadat_emeltek_Kozso_teahazanak_aramlopasi_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:31","title":"Vádat emeltek Kozsó teaházának áramlopási ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínelés ideje alatt csak egy vágányon halad a vasúti forgalom.","shortLead":"A helyszínelés ideje alatt csak egy vágányon halad a vasúti forgalom.","id":"20190826_Elgazolt_egy_embert_a_vonat_Dunakeszinel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb0d6f4-fea2-40a2-8b97-11f0ef9c2543","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Elgazolt_egy_embert_a_vonat_Dunakeszinel","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:30","title":"Elgázolt egy embert a vonat Dunakeszinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte kiválóan képviselte hazája érdekeit a G7 csúcstalálkozón - közölte Donald Trump. Miután a baloldal is felfüggesztette kétségeit így immár nincsen akadálya annak, hogy Sergio Mattarella olasz államfő újra Giuseppe Contet kérje fel a kormányalakításra Rómában.","shortLead":"Giuseppe Conte kiválóan képviselte hazája érdekeit a G7 csúcstalálkozón - közölte Donald Trump. Miután a baloldal is...","id":"20190828_salvini_conte_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44f7da3-4720-41b1-a2ed-f238a2e8b8c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_salvini_conte_olaszorszag","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:53","title":"Csodafegyvernek hitte Salvini a kormánybuktatást, most mégis ő láthatja kárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édesszájúak kampányfogása.","shortLead":"Édesszájúak kampányfogása.","id":"20190828_Tortat_vitt_az_ellenzek_Tarlosnak_ezzel_kuldenek_nyugdijba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b950c98-517b-4826-8a9e-a6e0f56fb8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Tortat_vitt_az_ellenzek_Tarlosnak_ezzel_kuldenek_nyugdijba","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:43","title":"Tortát vitt az ellenzék Tarlósnak, ezzel küldenék nyugdíjba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Évszázados rekordok dőltek meg Ausztriában. ","shortLead":"Évszázados rekordok dőltek meg Ausztriában. ","id":"20190828_legmelegebb_nyar_evszazados_homersekleti_rekordok_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b54341b-2171-487d-855b-37248562cd78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_legmelegebb_nyar_evszazados_homersekleti_rekordok_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:42","title":"Az utóbbi 250 év legmelegebb nyara volt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1910f52b-38a2-4c05-9f54-8bea89d22f2b","c_author":"Majorosi Anna","category":"itthon","description":"Nincs elég tanár, és egyre kevesebb lesz. Vitára és megoldásra van szükség.","shortLead":"Nincs elég tanár, és egyre kevesebb lesz. Vitára és megoldásra van szükség.","id":"20190827_Fak_ju_tanar_ur_2_avagy_a_pedagogushiany_megoldasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1910f52b-38a2-4c05-9f54-8bea89d22f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc23b4f-9938-4f5e-b59c-f749bce46e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Fak_ju_tanar_ur_2_avagy_a_pedagogushiany_megoldasai","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:10","title":"Fák jú tanár úr 2, avagy a pedagógushiány megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190827_Konkretan_igy_gyujtjak_fel_az_oserdot_Braziliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7709e913-568e-4cf6-a410-7b0b6eabdd3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Konkretan_igy_gyujtjak_fel_az_oserdot_Braziliaban","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:47","title":"Konkrétan így gyújtják fel az őserdőt Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf9e08e-61ba-487c-86f7-169562b85efe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Def Con kiberbiztonsági konferencián olyan eljárást mutattak be, amellyel a hackerek képesek kihasználni a Bluetooth gyengeségét, és vele maradandó sérülést okozni valakinek. A szakemberek szerint olyan sok probléma van a technológiával, hogy jobb, ha alapjáraton kikapcsolva tartjuk.","shortLead":"Az idei Def Con kiberbiztonsági konferencián olyan eljárást mutattak be, amellyel a hackerek képesek kihasználni...","id":"20190828_bluetooth_kapcsolat_def_con_konferencia_knob_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bf9e08e-61ba-487c-86f7-169562b85efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e10e2f-84b4-41ee-9e44-5b5bf2019e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_bluetooth_kapcsolat_def_con_konferencia_knob_tamadas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:03","title":"Kapcsolja ki a Bluetooth-t a telefonján, ezt tanácsolják a szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]