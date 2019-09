Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"604f52e8-1409-4dc7-8a8f-5ec2e1076910","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyszínen több lövés hallatszott, de mire a rendőrök kiértek, már késő volt. ","shortLead":"A helyszínen több lövés hallatszott, de mire a rendőrök kiértek, már késő volt. ","id":"20190908_Fenyes_nappal_lottek_le_egy_ferfit_Londonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604f52e8-1409-4dc7-8a8f-5ec2e1076910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea96fae-26b6-41cd-8bbd-d4829c9a5df2","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Fenyes_nappal_lottek_le_egy_ferfit_Londonban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 18:45","title":"Fényes nappal lőttek le egy férfit Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1617ca-d08f-4a43-b08a-6c26348db37a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem tudni, hogy került a német kisvárosba a Dél-Amerikában őshonos kígyó.","shortLead":"Nem tudni, hogy került a német kisvárosba a Dél-Amerikában őshonos kígyó.","id":"20190909_Oriaskigyo_utan_ment_a_hajtovadaszat_egy_nemet_kisvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b1617ca-d08f-4a43-b08a-6c26348db37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b0e41a-688e-4cfc-8128-69c40df7128d","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Oriaskigyo_utan_ment_a_hajtovadaszat_egy_nemet_kisvarosban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:51","title":"Óriáskígyót üldöztek egy német kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1909a0d2-a429-4c51-ab12-8782db925cc2","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A munkahelyi stressz általános jelenség, egy vezető beosztású munkatárs esetében pedig mértéke a sokszorosára nőhet. Melyek a leghatékonyabb munkahelyi és egyéni gyakorlatok? Mit gondol erről egy HR-szakember és egy business coach? Mutatjuk, milyen stratégiák segíthetnek a döntéshozatalban.","shortLead":"A munkahelyi stressz általános jelenség, egy vezető beosztású munkatárs esetében pedig mértéke a sokszorosára nőhet...","id":"sedacurforte_20190909_Stressz_munkahely_vezeto_dontes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1909a0d2-a429-4c51-ab12-8782db925cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e45cbc-f629-43bf-b0c6-bba7a8264641","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190909_Stressz_munkahely_vezeto_dontes","timestamp":"2019. szeptember. 09. 07:30","title":"Stressz a munkahelyen: a vezetőkön még nagyobb a nyomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"2f420051-1fe6-449a-b72c-7a1149986a44","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni hivatala.



","shortLead":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni...","id":"20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce088c2-fa5a-457e-b4a1-1dbcb7433e50","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:30","title":"Kósa Lajos az elcsalt milliárdokról: Kevesebbet hibázunk, mint a svájci óragyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262a185b-bf5c-431f-b5d3-850c798df533","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb nemzetközi gyakorlatra készül a Magyar Honvédség, így hétfőn is lesznek konvojok az utakon.","shortLead":"Újabb nemzetközi gyakorlatra készül a Magyar Honvédség, így hétfőn is lesznek konvojok az utakon.","id":"20190908_Megint_katonai_konvoj_fogja_roni_a_magyar_utakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=262a185b-bf5c-431f-b5d3-850c798df533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d652d1-b6d5-402c-81ba-5d1b486d6194","keywords":null,"link":"/cegauto/20190908_Megint_katonai_konvoj_fogja_roni_a_magyar_utakat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 13:45","title":"Megint katonai konvoj fogja róni a magyar utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92513ae1-6d44-4eca-b50b-03b0ff32d782","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Február 20-án a Soprtarénában lép fel a legendás Los Angeles-i heavy metal zenekar.","shortLead":"Február 20-án a Soprtarénában lép fel a legendás Los Angeles-i heavy metal zenekar.","id":"20190909_Jon_a_Five_Finger_Death_Punch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92513ae1-6d44-4eca-b50b-03b0ff32d782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a950e30d-2e59-469f-b01c-63124f76b590","keywords":null,"link":"/kultura/20190909_Jon_a_Five_Finger_Death_Punch","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:30","title":"Jön a Five Finger Death Punch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fantomtőkének tekinthető a világ összes közvetlen külföldi tőkebefektetésének több mint harmada – állapította meg egy elemzés.","shortLead":"Fantomtőkének tekinthető a világ összes közvetlen külföldi tőkebefektetésének több mint harmada – állapította meg...","id":"20190909_Evi_6_ezer_milliard_forintot_mozgatnak_meg_papiron_hogy_kevesebbet_kelljen_adozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2678c8-cfb8-4e99-8af2-1ec23639a35d","keywords":null,"link":"/kkv/20190909_Evi_6_ezer_milliard_forintot_mozgatnak_meg_papiron_hogy_kevesebbet_kelljen_adozni","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:17","title":"Évi 6 ezer milliárd dollárt mozgatnak meg papíron, hogy kevesebbet kelljen adózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5b7267-1c1a-46a3-8c06-bc8b98064d7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És mindezért csak pénzbírság jár.","shortLead":"És mindezért csak pénzbírság jár.","id":"20190909_Video_Hany_embert_tud_elvinni_egy_Dacia_Tizenkettot_szabalytalanul_biztosan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c5b7267-1c1a-46a3-8c06-bc8b98064d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c3ab17-e777-4ae0-9467-ee74ed03b3aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_Video_Hany_embert_tud_elvinni_egy_Dacia_Tizenkettot_szabalytalanul_biztosan","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:01","title":"Mennyi embert tud elvinni egy Dacia Duster? Tizenkettőt biztosan, bár szabálytalanul – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]