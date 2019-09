Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"541660ca-16c1-4248-814a-3d03526428db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyosakat hibázott a bíró, aki a nyáron utcán alvás miatt elítélt egy hajléktalant – írja az Index az Utcajogász Egyesülettől kapott információk alapján.","shortLead":"Súlyosakat hibázott a bíró, aki a nyáron utcán alvás miatt elítélt egy hajléktalant – írja az Index az Utcajogász...","id":"20190909_Sulyos_biroi_hibak_miatt_kell_ujratargyalni_a_nyaron_bevitt_hajlektalan_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=541660ca-16c1-4248-814a-3d03526428db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c4c65e-2819-42bb-aa0d-42a520b9c162","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Sulyos_biroi_hibak_miatt_kell_ujratargyalni_a_nyaron_bevitt_hajlektalan_ugyet","timestamp":"2019. szeptember. 09. 08:55","title":"Súlyos bírói hibák miatt kell újratárgyalni a nyáron bevitt hajléktalan ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ gazdag országainak egy részében a rák a leggyakoribb halálokká lépett elő, és pár évtizeden belül ugyanez történik világviszonylatban is – állítják kutatók. ","shortLead":"A világ gazdag országainak egy részében a rák a leggyakoribb halálokká lépett elő, és pár évtizeden belül ugyanez...","id":"20190909_rak_a_leggyakoribb_halalok_a_gazdag_orszagokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d509c21-2df0-41eb-bd9e-96805da17a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_rak_a_leggyakoribb_halalok_a_gazdag_orszagokban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 00:03","title":"A gazdagoknak is megvan a maguk baja: a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Júliusban négyszer annyi fát vágtak ki, mint az előző évben, és még csak most jönnek a szokásos szeptemberi erdőtüzek.","shortLead":"Júliusban négyszer annyi fát vágtak ki, mint az előző évben, és még csak most jönnek a szokásos szeptemberi erdőtüzek.","id":"20190909_Ketszer_annyi_esoerdo_pusztult_el_Braziliaban_mint_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709e0561-368c-4ed5-a8a8-595c4835414b","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Ketszer_annyi_esoerdo_pusztult_el_Braziliaban_mint_tavaly","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:18","title":"Idén eddig kétszer annyi esőerdő pusztult el Brazíliában, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","shortLead":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","id":"20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3887f-1d1d-4cd2-bc80-38a18210b5cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:55","title":"Újabb miniszter hagyta el Boris Johnson kormányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha október 19-ig újabb hármat gyűjt, ugrik egy versenye. ","shortLead":"Ha október 19-ig újabb hármat gyűjt, ugrik egy versenye. ","id":"20190909_sebastian_vettel_lance_stroll_buntetes_olasz_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e644c7c-eff6-49a2-97f9-94024fb1e470","keywords":null,"link":"/sport/20190909_sebastian_vettel_lance_stroll_buntetes_olasz_nagydij","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:17","title":"Vettel három büntetőpontra került az eltiltástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zene legyen veled!","shortLead":"A Zene legyen veled!","id":"20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0030fdc6-ec97-448b-accc-b42d7c54d46c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:24","title":"Hallotta már a Star Wars főcímdalát 96 Lego-droid előadásában? (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roman Mikola élete egyik legboldogabb pillanatát élte át, amikor megtudta, hogy visszakapja a hegedűt.","shortLead":"Roman Mikola élete egyik legboldogabb pillanatát élte át, amikor megtudta, hogy visszakapja a hegedűt.","id":"20190909_elhagyott_hegedu_zenesz_roman_mikola_budapest_becsuletes_megtalalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f2e6f9-10b5-44a8-8a5f-9de294c74c30","keywords":null,"link":"/elet/20190909_elhagyott_hegedu_zenesz_roman_mikola_budapest_becsuletes_megtalalo","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:31","title":"Visszaadta a megtaláló a hegedűművész Budapesten elhagyott hangszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026705a0-c2a6-4ad2-a12a-6333e611c09f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem szereztek kvótát a magyar férfi versenyzők a Lonatóban zajló olimpiai kvalifikációs koronglövő Európa-bajnokságon.","shortLead":"Nem szereztek kvótát a magyar férfi versenyzők a Lonatóban zajló olimpiai kvalifikációs koronglövő Európa-bajnokságon.","id":"20190907_Mar_csak_egy_lehetoseguk_maradt_az_olimpiara_a_magyar_koronglovoknek_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=026705a0-c2a6-4ad2-a12a-6333e611c09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6087ad4c-9d8f-41eb-a1ba-ce958a950f06","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Mar_csak_egy_lehetoseguk_maradt_az_olimpiara_a_magyar_koronglovoknek_magyar","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:09","title":"Már csak egy lehetőségük maradt az olimpiára a magyar koronglövőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]