[{"available":true,"c_guid":"0166d63f-9b00-4636-8455-159b7dc8409c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Robbanás és tűz miatt tucatnyi tűzoltót rendeltek hétfőn abba a titkos szibériai intézménybe, ahol vírusokkal kapcsolatos kísérleteket folytatnak orosz tudósok.","shortLead":"Robbanás és tűz miatt tucatnyi tűzoltót rendeltek hétfőn abba a titkos szibériai intézménybe, ahol vírusokkal...","id":"20190916_robbanas_oroszorszag_viruslabor_ebola_hiv_minta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0166d63f-9b00-4636-8455-159b7dc8409c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579a153d-8945-41b8-a299-6a06613a04d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_robbanas_oroszorszag_viruslabor_ebola_hiv_minta","timestamp":"2019. szeptember. 16. 21:58","title":"Robbanás volt Oroszország legnagyobb víruslaborjában, ahol az ebola és a lépfene mintáit is tárolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd87a9d-7a87-478d-8b7e-671eac0e7b43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónap múlva mutatják csak be az idei Google-csúcstelefonokat, a Pixel 4-et és a Pixel 4 XL-t, ám úgy tűnik, vannak, akik már élesben is próbálgathatták a készülékeket.","shortLead":"Egy hónap múlva mutatják csak be az idei Google-csúcstelefonokat, a Pixel 4-et és a Pixel 4 XL-t, ám úgy tűnik, vannak...","id":"20190916_google_pixel_4xl_hands_on_video_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd87a9d-7a87-478d-8b7e-671eac0e7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f1f9f2-3640-4564-ae81-82530d7f827d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_google_pixel_4xl_hands_on_video_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 16. 14:03","title":"Íme a részletes videó a Google még be sem jelentett új telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c98f408-1134-4298-89d8-e00e162d2e2a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A működési költségek szinten maradtak.","shortLead":"A működési költségek szinten maradtak.","id":"20190916_Kozel_harmadaval_csokkent_a_Budapest_Bank_eredmenye_az_elso_fel_evben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c98f408-1134-4298-89d8-e00e162d2e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab9ccf6-6599-495f-8202-f5d34354d561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_Kozel_harmadaval_csokkent_a_Budapest_Bank_eredmenye_az_elso_fel_evben","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:44","title":"Közel harmadával csökkent a Budapest Bank eredménye az első félévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e858b92-624f-4fc5-8d7e-03e00005e721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bill Maher a kövéreken gúnyolódott. 