[{"available":true,"c_guid":"37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csatoltak bizonyítékot, így nem lehet tudni, hogy valóban szabálytalanul jöttek-e össze az aláírások.","shortLead":"Nem csatoltak bizonyítékot, így nem lehet tudni, hogy valóban szabálytalanul jöttek-e össze az aláírások.","id":"20190916_nvb_fellebbezes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8818c09e-e8bd-4b34-b2e8-b04235f0ced2","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_nvb_fellebbezes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:11","title":"Elutasította az NVB Puzsérék fellebbezését, Berki indulhat a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718ff112-5ed1-409c-b82b-49bf2a5b12a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190916_Fozzon_velunk__argentin_empanada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=718ff112-5ed1-409c-b82b-49bf2a5b12a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8f359e-6973-4bf1-8d3a-55857dba89c5","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Fozzon_velunk__argentin_empanada","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:20","title":"Főzzön velünk! – argentin empanada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 32 éves férfi késelt meg egy 33 évest. ","shortLead":"Egy 32 éves férfi késelt meg egy 33 évest. ","id":"20190916_eletveszelyes_keseltes_tapiosag_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6761b91-18aa-4802-92c8-c79bc17fb86c","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_eletveszelyes_keseltes_tapiosag_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:21","title":"Életveszélyesen megkéseltek egy férfit Tápióságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e823634f-3039-4c09-8c74-a29e67b52e3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Piramis zenekar tagja 65 évesen hunyt el.","shortLead":"A Piramis zenekar tagja 65 évesen hunyt el.","id":"20190916_Meghalt_Gallai_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e823634f-3039-4c09-8c74-a29e67b52e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee083d9-533e-4ca7-9699-ff8c91786592","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Meghalt_Gallai_Peter","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:28","title":"Meghalt Gallai Péter, a Piramis billentyűse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","shortLead":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","id":"20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9b5d7e-476f-4c6c-996e-bb2fa01e4ef0","keywords":null,"link":"/sport/20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","timestamp":"2019. szeptember. 15. 17:36","title":"Bronzérmet nyert a birkózóvébén Korpási Bálint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bb780c-955e-4575-b2b2-55da81a41b39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy non plus ultra családi autó azoknak, akiket az alapmodell 639 lóereje nem teljesen győzött meg. ","shortLead":"Egy non plus ultra családi autó azoknak, akiket az alapmodell 639 lóereje nem teljesen győzött meg. ","id":"20190917_880_loeros_lett_a_legujabb_4_ajtos_mercedesamg_gt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39bb780c-955e-4575-b2b2-55da81a41b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc53e4d4-273c-4ea8-a786-68fb8264cff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_880_loeros_lett_a_legujabb_4_ajtos_mercedesamg_gt","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:31","title":"880 lóerős lett a legújabb 4 ajtós Mercedes-AMG GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög a kampány.","shortLead":"Dübörög a kampány.","id":"20190916_Berki_feljelentette_Puzsert_miutan_Puzser_feljelentette_Berkit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76895ae9-95a0-4c35-87c2-9f9283050e60","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Berki_feljelentette_Puzsert_miutan_Puzser_feljelentette_Berkit","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:37","title":"Berki feljelentette Puzsért, miután Puzsér feljelentette Berkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy vereségen akadt ki, ekkor született meg a szexista nyilatkozat.","shortLead":"Egy vereségen akadt ki, ekkor született meg a szexista nyilatkozat.","id":"20190916_bognar_gyorgy_fociedzo_szexizmus_nok_kulcsar_katalin_jatekvezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6810dba7-2f3e-4cbd-8a51-7fc6f1adefe5","keywords":null,"link":"/sport/20190916_bognar_gyorgy_fociedzo_szexizmus_nok_kulcsar_katalin_jatekvezeto","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:21","title":"Központi lebutításról beszélt, de mire gondolt az NB II.-es edző?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]