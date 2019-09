Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40296d6f-2b33-4af9-8fa7-076b47eb9c94","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán- és Fidesz-ellenes szavazást, valamint a budapesti mindennapok nehézségeire rávilágító voksolást csinálna a főpolgármester-választásból Karácsony Gergely. Egy keddi háttérbeszélgetésen elmondta, szerinte Tarlós azért nem kampányol, mert nem tud, Puzsér és Berki pedig tőle nem vesz el szavazatot.","shortLead":"Orbán- és Fidesz-ellenes szavazást, valamint a budapesti mindennapok nehézségeire rávilágító voksolást csinálna...","id":"20190910_Karacsony_Tarlos_Puzser_Berki_Budapest_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40296d6f-2b33-4af9-8fa7-076b47eb9c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a677312-f3d5-4353-860b-9b77bd43be21","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Karacsony_Tarlos_Puzser_Berki_Budapest_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:17","title":"Karácsony optimista forgatókönyve szerint is csak egyfős többsége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Több mint félmillió menekült várakozik Líbiában arra, hogy átkeljen a Földközi-tengeren. Az Európai Unió szeretné ezt megakadályozni, mert egyre kisebb a fogadókészség a tagállamokban, ahol a populista pártok a migránsveszély eltúlzásával szereznek szavazatokat. ","shortLead":"Több mint félmillió menekült várakozik Líbiában arra, hogy átkeljen a Földközi-tengeren. Az Európai Unió szeretné ezt...","id":"20190911_Europa_Ruandaba_exportalna_a_libiai_migransokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6529f4a-41b3-4e90-a014-f40b924b8164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190911_Europa_Ruandaba_exportalna_a_libiai_migransokat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:27","title":"Európa Ruandát kérné meg, hogy vegyen át 500 menekültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0aa5d1-3e76-44a7-a470-d48f33af312a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár felhasználó panaszkodik arról, hogy a legújabb – opcionális – Windows-frissítés után váratlan kiugrások jelennek meg a processzortevékenységben. Leginkább a digitális asszisztens használata érintett.","shortLead":"Jó pár felhasználó panaszkodik arról, hogy a legújabb – opcionális – Windows-frissítés után váratlan kiugrások jelennek...","id":"20190910_windows_10_augusztus_vegi_frissites_problema_cpu_processzor_porog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0aa5d1-3e76-44a7-a470-d48f33af312a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d460f35e-2939-4bd6-8146-293c0b5e4dd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_windows_10_augusztus_vegi_frissites_problema_cpu_processzor_porog","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:03","title":"Ha az ön gépe is felpörög, ne csodálkozzon: valami hibádzik a legutóbbi Windows-frissítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök által kezdeményezett felfüggesztés kedd hajnalban lépett életbe, és október 14-ig tartana.","shortLead":"A miniszterelnök által kezdeményezett felfüggesztés kedd hajnalban lépett életbe, és október 14-ig tartana.","id":"20190911_skot_birosag_brit_parlament_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191786b8-de82-42fc-b965-996ba8d26333","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_skot_birosag_brit_parlament_felfuggesztes","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:34","title":"Bíróság: Törvénytelen a brit parlament felfüggesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7b6e36-5b46-45d1-abcd-fb391a56ac52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétfői vihar úgy megrongálta a Szegedi Tudományegyetem jogi karának épületét, hogy más tantermeket kellett keresniük, hogy az órákat meg tudják tartani.","shortLead":"A hétfői vihar úgy megrongálta a Szegedi Tudományegyetem jogi karának épületét, hogy más tantermeket kellett keresniük...","id":"20190910_A_vihar_miatt_koltoznie_kell_az_egesz_jogi_karnak_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7b6e36-5b46-45d1-abcd-fb391a56ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f47894-bd1f-418f-82a0-22486699ced9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190910_A_vihar_miatt_koltoznie_kell_az_egesz_jogi_karnak_Szegeden","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:40","title":"A vihar miatt költöznie kell az egész jogi karnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Meccset játszana Franciaország Algériával, a két csapat eddig egyszer játszott 2001-ben, de az is félbeszakadt. ","shortLead":"Meccset játszana Franciaország Algériával, a két csapat eddig egyszer játszott 2001-ben, de az is félbeszakadt. A 60...","id":"20190910_Franciaorszag_megkockaztatna_egy_focimeccset_Algeriaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88c9ed3-1ab5-4b52-9787-22f33c9e7a32","keywords":null,"link":"/sport/20190910_Franciaorszag_megkockaztatna_egy_focimeccset_Algeriaval","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:30","title":"Franciaország megkockáztatna egy focimeccset Algériával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább gyengül a forint.","shortLead":"Tovább gyengül a forint.","id":"20190911_Mar_332_forint_egy_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a23be86-a511-4357-b864-14fe8a6514de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190911_Mar_332_forint_egy_euro","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:23","title":"Már 333 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787cf81c-415d-408b-9b28-3710db216a2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyi sajtó szerint egy tripoli szállodából hurcolták el fegyveresek, egy másik, ugyancsak helyi forrás szerint viszont sebesülést szenvedett egy dróntámadásban és kórházban van.","shortLead":"A helyi sajtó szerint egy tripoli szállodából hurcolták el fegyveresek, egy másik, ugyancsak helyi forrás szerint...","id":"20190909_Elraboltak_egy_magyar_ujsagirot_Libiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=787cf81c-415d-408b-9b28-3710db216a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f7cbf3-99a4-444b-a438-de219c530941","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Elraboltak_egy_magyar_ujsagirot_Libiaban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 22:01","title":"Ellentmondó hírek a Líbiában bajba került magyar riporterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]