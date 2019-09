Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

Az M1 vendége volt péntek reggel Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt, aki a riporter elvárásával szemben nem Karácsony Gergelyről, illetve a tévészereplésének az elutasításáról beszélt, hanem átfogó rendszerkritikát fogalmazott meg.

Ennek részeként a magyarok zsarolásának nevezte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azon nyilatkozatát, miszerint a Fidesz jelöltje mellé tegyék az X-et, ha azt szeretnék, hogy fejlődjön a településük.

A magyar társadalom jobbágysorba züllesztése, színtiszta feudalizmus ez a nyilatkozat – mondta.

Szerinte ezzel arra szólította fel a magyarokat a miniszter, hogy szavazzanak a Fideszre, amennyiben szeretnék, hogy településeik fejlődjenek. Azt is elmondta erről, hogy Gulyás nyilatkozata a polgárosodás elleni merénylet. Puzsér szerint jelenleg nincs korrupció Magyarországon, mert az 2010 előtt volt. Ami most zajlik az nem lopás, ezek Orbán Viktor hűbéradományai.

Kitért arra is, hogy ellenzékváltás nélkül nem lehet kormányt váltani. A jelölt azt mondta magáról: "saját helye a magyar politikai térképén Gyurcsánytól és Orbántól is egyenlő távolságra van, vagyis egyszerre ellenzéke a 2010 előtti nyolc évnek és a 2010 utáni időszaknak is". Azért van a 2019-es önkormányzati választások szavazólapján, hogy

megképezze a jelenlegi rendszer alternatíváját.

Megválasztása esetén Puzsér élhetőbb, emberre szabott Budapestet, belélegezhető levegőt ígért. Szerinte egy olyan fővárosra van szükség, amely nem az ingatlanbefektetőknek és az autóknak épül, hanem a lakosoknak. Budapestet nem az autóval rendelkező felső tíz százalék, hanem a maradék kilencven százalék szükségleteire kellene optimalizálnia a főváros vezetésének a következő ötéves ciklusban.

Berki Krisztián is a köztévé vendége volt, elmondta, addig vár a programismertetéssel, amíg a többi jelölt "kellően félni és izgulni fog", ráadásul szerinte az most amúgy sem kapna elég figyelmet, amikor a főpolgármester-jelöltek egymással marakodnak.

"Vagyok én és a többiek" – mondta Berki Krisztián, aki a közvélemény-kutatásokon szerinte 2 százalékosra mért támogatottsága ellenére bízik a megválasztásában.