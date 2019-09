Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f1fc555-ac5d-48f3-a412-8b5bbf3d0677","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom alapította.","shortLead":"Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom alapította.","id":"20190918_csaladok_angyala_dij_harom_kiralylany_harom_kiralyfi_lovasi_andras_balog_zoltan_novak_katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f1fc555-ac5d-48f3-a412-8b5bbf3d0677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec17ca6-2289-4102-ae22-90b13ec55401","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_csaladok_angyala_dij_harom_kiralylany_harom_kiralyfi_lovasi_andras_balog_zoltan_novak_katalin","timestamp":"2019. szeptember. 18. 22:19","title":"Balog Zoltán, Novák Katalin és Lovasi András is Családok Angyala díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bemutatjuk, miről szól az e heti HVG.","shortLead":"Bemutatjuk, miről szól az e heti HVG.","id":"20190919_Nagy_Gabor_Mienk_ez_a_cirkusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7c2010-1f51-4fc1-8c93-4b51d1c2b557","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Nagy_Gabor_Mienk_ez_a_cirkusz","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:25","title":"Nagy Gábor: Miénk ez a cirkusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány határozatot hozott arról, hogy a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa – \"Magyarország külpolitikai kapcsolatainak erősítése érdekében\" – magyarországi képviseleti irodáját nyisson. Ezzel újabb lépés történt a magyar nyelvre vonatkozó tudományos állásponttal szemben.","shortLead":"A kormány határozatot hozott arról, hogy a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa – \"Magyarország külpolitikai...","id":"20190918_Turk_nyelvu_allamok_irodaja_nyilik_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7498dd01-d28a-48f1-992a-cf4d01f57c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Turk_nyelvu_allamok_irodaja_nyilik_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 18. 21:23","title":"Türk nyelvű államok irodája nyílik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffb3907-2d3a-4537-a70c-e1504de752ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mobilgyártó lépett be a televíziók piacára: a napokban a Motorola mutatta be saját nagyképernyős készülékeit.","shortLead":"Újabb mobilgyártó lépett be a televíziók piacára: a napokban a Motorola mutatta be saját nagyképernyős készülékeit.","id":"20190919_motorola_tv_okostelevizio_flipkart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dffb3907-2d3a-4537-a70c-e1504de752ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74bc28-093a-4679-8ac9-5c1218b0609c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_motorola_tv_okostelevizio_flipkart","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:03","title":"Itt az új tévégyártó: egyszerre több új készüléket is kiad a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bcfb28-5076-4879-9241-3989a1ea0390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélethozatalkor a bíróság azt is mérlegelte, hogy a nő megbánta a bűnét.","shortLead":"Az ítélethozatalkor a bíróság azt is mérlegelte, hogy a nő megbánta a bűnét.","id":"20190920_birosag_itelet_allatkinzas_kiserlete_kismacska_elasas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bcfb28-5076-4879-9241-3989a1ea0390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce82586-37fe-4a66-b454-c0a7767ddb3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_birosag_itelet_allatkinzas_kiserlete_kismacska_elasas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:16","title":"Elítélték az élő kismacskákat elásó budapesti nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyelőre nem jogerős ítélet szerint pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték a polgármestert. ","shortLead":"Az egyelőre nem jogerős ítélet szerint pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték a polgármestert. ","id":"20190919_A_kozmunkaprogrammal_csalt_koltsegvetesi_csalas_miatt_iteltek_el_Versend_polgarmesteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b905be-49cc-46a3-bb05-62f933665553","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_A_kozmunkaprogrammal_csalt_koltsegvetesi_csalas_miatt_iteltek_el_Versend_polgarmesteret","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:12","title":"A közmunkaprogrammal csalt, elítélték Versend polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Megfigyelőstátusát tagságra cserélné a kormány a Türk Tanácsban, amely egyébként – a szépen megfogalmazott elvek ellenére – nem több egy „látványszervezetnél”, amely legfeljebb a kulturális kapcsolatok fellendítésében ért el eredményeket. A jelenleg öt országot tömörítő szervezet most Budapesten nyitotta meg első európai képviseletét.","shortLead":"Megfigyelőstátusát tagságra cserélné a kormány a Türk Tanácsban, amely egyébként – a szépen megfogalmazott elvek...","id":"20190919_Turk_Tanacs_europai_kepviselet_megnyito_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfc841d-4b73-487c-977b-61b99ab6e659","keywords":null,"link":"/360/20190919_Turk_Tanacs_europai_kepviselet_megnyito_Budapest","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:40","title":"Szövetségbe forrt illiberális köztársaságok – Orbán mondja meg, ki a türk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Az amerikai légierő évtizedek óta komolyan kutatja az azonosítatlan repülő tárgyakat és légköri jelenségeket. Az ufóhívők ugyanilyen régóta meg vannak győződve arról, hogy a hatalom rejtegeti előlük a bizonyítékokat, miközben a földönkívüliek ha nem is a spájzban, de legalábbis az előszobában járnak. Meggyőző magyarázat a mai napig sincs mindenre, de a tudomány fejlődésével sok esetet sikerült már megfejteni.","shortLead":"Az amerikai légierő évtizedek óta komolyan kutatja az azonosítatlan repülő tárgyakat és légköri jelenségeket...","id":"20190919_ufo_eszlelesek_51_es_korzet_a_kek_konyv_projekt_sorozat_ufologia_51es_korzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7c48e8-865f-494a-9c3a-b391ac6a8a91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_ufo_eszlelesek_51_es_korzet_a_kek_konyv_projekt_sorozat_ufologia_51es_korzet","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:00","title":"Mi látható valójában a titokzatos UFO-felvételeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]