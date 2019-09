Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8fe6031-948c-4759-a383-2ee7c9033cc9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Balhés, saját bevallása szerint bedrogozott utas miatt hajtott végre vészleszállást egy utasszállító. Földet érés után az utas rágyújtott egy füves cigire.","shortLead":"Balhés, saját bevallása szerint bedrogozott utas miatt hajtott végre vészleszállást egy utasszállító. Földet érés után...","id":"20190922_Drogos_utas_miatt_hajtott_vegre_veszleszallast_egy_utasszallito_gep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fe6031-948c-4759-a383-2ee7c9033cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc19d724-94cc-4b60-a0c6-b6ff183ae74c","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Drogos_utas_miatt_hajtott_vegre_veszleszallast_egy_utasszallito_gep","timestamp":"2019. szeptember. 22. 14:27","title":"Drogos utas miatt hajtott végre vészleszállást egy utasszállító gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411e08f6-ca96-4b18-b089-f3cec7b61d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két pirotechnikai szakember nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.\r

","shortLead":"Két pirotechnikai szakember nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.\r

","id":"20190921_Telepites_kozben_robbant_fel_a_tuzijatek_Kazincbarcikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=411e08f6-ca96-4b18-b089-f3cec7b61d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d101a020-bf20-468b-80c9-63481edbd46f","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Telepites_kozben_robbant_fel_a_tuzijatek_Kazincbarcikan","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:43","title":"Telepítés közben robbant fel a tűzijáték Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da26246-ffc7-4db5-b2aa-24a19834a9a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Százezrek jelezték, hogy részt vesznek az 51-es körzet szeptemberi lerohanásán, amihez az amerikai hadsereg egy fontos részének is volt néhány szava. Nem kellett volna.","shortLead":"Százezrek jelezték, hogy részt vesznek az 51-es körzet szeptemberi lerohanásán, amihez az amerikai hadsereg egy fontos...","id":"20190922_amerikai_hadsereg_51_es_korzet_b_2_bombazo_lopakodo_urlenyek_ufok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8da26246-ffc7-4db5-b2aa-24a19834a9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ae2b3c-5312-4722-a0e6-ee1e5a6b01be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_amerikai_hadsereg_51_es_korzet_b_2_bombazo_lopakodo_urlenyek_ufok","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:33","title":"Elnézést kért az amerikai hadsereg, amiért azzal viccelődtek, hogy lebombázzák az ufóhívőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99ccbe6-b7b0-4210-89d2-60a90406362e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190920_Marabu_FekNyuz_az_igazi_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b99ccbe6-b7b0-4210-89d2-60a90406362e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da15d203-a74a-42ee-a6ce-256401951133","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Marabu_FekNyuz_az_igazi_ellenzek","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:57","title":"Marabu FékNyúz: az igazi ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fő kérdés, hogy minek ment el Orbán Rómába - írja a Demokratikus Koalíció (DK) vezetője, és a választ is tudni véli.","shortLead":"A fő kérdés, hogy minek ment el Orbán Rómába - írja a Demokratikus Koalíció (DK) vezetője, és a választ is tudni véli.","id":"20190922_Gyurcsany_megfejtette_Orban_Viktor_romai_latogatasanak_titkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8289415-1b76-4649-9391-721086f00c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Gyurcsany_megfejtette_Orban_Viktor_romai_latogatasanak_titkat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 10:07","title":"Gyurcsány megfejtette Orbán Viktor római látogatásának titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f58658c-cf2b-4f6b-8c3b-3fab34cd72c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem ritka ilyet látni autósoknál, csak, hogy ne csipogjon a figyelmeztető hang, ami pont azért csipog, hogy be kéne csatolni. ","shortLead":"Nem ritka ilyet látni autósoknál, csak, hogy ne csipogjon a figyelmeztető hang, ami pont azért csipog, hogy be kéne...","id":"20190922_Csak_egy_ovcsonk_volt_becsatolva_a_biztonsagi_ov_helyett_ki_is_repult_az_utas_Kislangnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f58658c-cf2b-4f6b-8c3b-3fab34cd72c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915a2a4b-d467-40ef-81a1-989975482736","keywords":null,"link":"/cegauto/20190922_Csak_egy_ovcsonk_volt_becsatolva_a_biztonsagi_ov_helyett_ki_is_repult_az_utas_Kislangnal","timestamp":"2019. szeptember. 22. 08:51","title":"Csak egy övcsonk volt becsatolva a biztonsági öv helyett, ki is repült az utas Kislángnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb0f0ca-a7da-4f0f-97af-0417725410d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A razziában száz autót ellenőriztek, három sofőr jogosítványát a helyszínen elvették. ","shortLead":"A razziában száz autót ellenőriztek, három sofőr jogosítványát a helyszínen elvették. ","id":"20190921_Illegalis_gyorsulasi_versenyzoket_kapcsoltak_le_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb0f0ca-a7da-4f0f-97af-0417725410d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91f8129-8fda-4da4-99bc-b1585ea311e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Illegalis_gyorsulasi_versenyzoket_kapcsoltak_le_a_rendorok","timestamp":"2019. szeptember. 21. 14:06","title":"Illegális gyorsulási versenyzőket kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ccc5b5-ed07-40dd-84ee-cae053e5b65b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190921_Szamarfulet_mutattak_Kosa_Lajosnak_egy_kampanyesemenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84ccc5b5-ed07-40dd-84ee-cae053e5b65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b226a1f6-5054-45cb-bf7b-2871412a5cb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Szamarfulet_mutattak_Kosa_Lajosnak_egy_kampanyesemenyen","timestamp":"2019. szeptember. 21. 06:31","title":"Szamárfület mutattak Kósa Lajosnak egy kampányeseményen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]