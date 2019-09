Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:\r

\r

","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20190922_Lassuk_nyerte_a_hatos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c9e382-be2e-47d0-a9de-fe268dd1bba3","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Lassuk_nyerte_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:48","title":"Lássuk, nyert-e a hatos lottón!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d91164-f8d3-47d6-9ca8-27c5348018e5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez nem csak duma: Mogart Média néven indít bizniszt egy standupos.","shortLead":"Ez nem csak duma: Mogart Média néven indít bizniszt egy standupos.","id":"201938_mogart_media_a_standupos_vallalkozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91d91164-f8d3-47d6-9ca8-27c5348018e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c2b14e-724b-47e1-9232-306457dbd48d","keywords":null,"link":"/360/201938_mogart_media_a_standupos_vallalkozasa","timestamp":"2019. szeptember. 22. 14:50","title":"Céget alapított az Országos Népbutító Kampány korrupt politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög a kampány, Sára Botond is jól tudja.","shortLead":"Dübörög a kampány, Sára Botond is jól tudja.","id":"20190923_jozsefvaros_idosek_nyugdijasok_8000_forint_sara_botond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfef47f-76e0-4476-8494-915b136d9512","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_jozsefvaros_idosek_nyugdijasok_8000_forint_sara_botond","timestamp":"2019. szeptember. 23. 18:38","title":"Józsefváros emeli a tétet: ott 8000 forintot fizetnek az időseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25eed60-0c38-4b03-b7b0-ca633f0693b0","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Ezt a címet George Gershwin adta Irving Berlinnek. A zeneszerző Jerome Kern pedig azt mondta róla: „Nem egyszerűen helye van Amerika zenéjében, hanem ő Amerika zenéje”. Irving Berliné volt az egyik leglátványosabb amerikai sikertörténet. A nyomor mélyéről ugrott a gazdagság csúcsára pár év alatt. Ő írta az Egyesült Államok nem hivatalos himnuszát. Harminc éve ért véget az egy évszázadnál hosszabb élete.","shortLead":"Ezt a címet George Gershwin adta Irving Berlinnek. A zeneszerző Jerome Kern pedig azt mondta róla: „Nem egyszerűen...","id":"20190922_Az_emigrans_mintapatriota_akibol_a_valaha_elt_legnagyobb_dalszerzo_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e25eed60-0c38-4b03-b7b0-ca633f0693b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14e0be5-9722-4a25-a860-311c036ebd6f","keywords":null,"link":"/kultura/20190922_Az_emigrans_mintapatriota_akibol_a_valaha_elt_legnagyobb_dalszerzo_lett","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:30","title":"Az emigráns mintapatrióta, akiből „a valaha élt legnagyobb dalszerző” lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Liora Wellest elítélték az izraeli Yukom cég körüli 145 millió dolláros csalási ügyben, amelynek egy másik gyanúsítottját Budapesten fogták el.","shortLead":"Liora Wellest elítélték az izraeli Yukom cég körüli 145 millió dolláros csalási ügyben, amelynek egy másik...","id":"20190922_Ket_ev_bortont_kapott_egy_no_Amerikaban_a_Budapesten_elfogott_csalo_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763cb2fa-c2ff-44d5-9f67-9306b23cd298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Ket_ev_bortont_kapott_egy_no_Amerikaban_a_Budapesten_elfogott_csalo_ugyeben","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:20","title":"Két év börtönt kapott egy nő Amerikában a Budapesten elfogott csaló ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jövőre adják át.","shortLead":"Jövőre adják át.","id":"20190923_Uj_hutoraktara_lesz_az_Aldinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616b37a5-a5fc-49df-987b-2e7ecfe5f697","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Uj_hutoraktara_lesz_az_Aldinak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:09","title":"Új hűtőraktára lesz az Aldinak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39439e4-6b09-4962-bbbd-827b9acdc056","c_author":"Haraszti Miklós","category":"kultura","description":"Vasárnap búcsúztatták el Konrád Györgyöt. Most elolvashatja Haraszti Miklós beszédét, amellyel a temetésen búcsúzott az írótól.","shortLead":"Vasárnap búcsúztatták el Konrád Györgyöt. Most elolvashatja Haraszti Miklós beszédét, amellyel a temetésen búcsúzott...","id":"20190923_Haraszti_Miklos_Bucsu_Konrad_Gyorgytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39439e4-6b09-4962-bbbd-827b9acdc056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc3035b-9fa1-4be2-aece-dad4ca302df6","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Haraszti_Miklos_Bucsu_Konrad_Gyorgytol","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:26","title":"Haraszti Miklós: Búcsú Konrád Györgytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0723300e-97a4-4758-a9a0-4e20c02b4f01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám a kitartás!","shortLead":"Ez ám a kitartás!","id":"20190923_Elveszett_kutya_border_collie_kereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0723300e-97a4-4758-a9a0-4e20c02b4f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1118cf8-4367-49ee-9831-3fb6adb3b2b6","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Elveszett_kutya_border_collie_kereses","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:23","title":"Az állását is otthagyta, hogy 57 napon át kereshesse a kutyáját - megtalálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]