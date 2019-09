Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget az életének.","shortLead":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget...","id":"20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b815105b-acec-4fe9-ac4d-bd67e884588b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:31","title":"Öngyilkos lett egy alkalmazott a Facebook főhadiszállásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bemutatjuk, miről szól az e heti HVG.","shortLead":"Bemutatjuk, miről szól az e heti HVG.","id":"20190919_Nagy_Gabor_Mienk_ez_a_cirkusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7c2010-1f51-4fc1-8c93-4b51d1c2b557","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Nagy_Gabor_Mienk_ez_a_cirkusz","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:25","title":"Nagy Gábor: Miénk ez a cirkusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc11e558-3138-4e02-95e1-c70d320e75ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte aktiválja úgynevezett interaktív hirdetéseit a Facebook. 