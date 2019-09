Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c64987f7-95f6-4b7f-9768-af284f0778b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nem csak tévéket adományoznak, két kórházban antennarendszert is kiépítettek a Ne Dobd Ki Alapítvány önkéntesei.","shortLead":"Már nem csak tévéket adományoznak, két kórházban antennarendszert is kiépítettek a Ne Dobd Ki Alapítvány önkéntesei.","id":"20190918_antennarendszer_korhaz_adomany_szerelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c64987f7-95f6-4b7f-9768-af284f0778b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48da4d0e-b862-473b-a4ac-cfa9ff8efcdd","keywords":null,"link":"/elet/20190918_antennarendszer_korhaz_adomany_szerelo","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:18","title":"Komplett antennarendszert épített ki két kórházban a tévéket adományozó szerelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab76116b-50cf-4d25-9749-08ddae0b58ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Will Smith várhatóan nem egyedül lép fel Budapesten.","shortLead":"Will Smith várhatóan nem egyedül lép fel Budapesten.","id":"20190918_Will_Smith_szuletesnapi_koncertet_ad_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab76116b-50cf-4d25-9749-08ddae0b58ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81aa0eea-e65b-4c6e-9605-df6c99559840","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Will_Smith_szuletesnapi_koncertet_ad_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:23","title":"Will Smith születésnapi koncertet ad a Bazilikánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2a592cb-1801-4a40-b6ea-702a1cfbc30d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy olyan filmet ajánlunk az idei őszi szezonra, amelyekről meggyőződésünk, hogy érdemes lesz rájuk a moziban jegyet váltani vagy felnyitni hozzájuk a laptopot. Érkezik a Scorsese - De Niro - Al Pacino triumvirátus, először debütál mozivásznon Bödőcs Tibor, és sírni fogunk a válni készülő Scarlett Johanssonon. ","shortLead":"Tizenegy olyan filmet ajánlunk az idei őszi szezonra, amelyekről meggyőződésünk, hogy érdemes lesz rájuk a moziban...","id":"20190919_oszi_filmajanlo_hvghu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2a592cb-1801-4a40-b6ea-702a1cfbc30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1bf03c-b042-4fb4-b9f8-d2280083e114","keywords":null,"link":"/elet/20190919_oszi_filmajanlo_hvghu","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:00","title":"Kádár-kori vérszívást ígér az idei ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a4fcbf-b2e9-482d-8605-f9de4e078d83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikaiak után hamarosan a britek is használni fogják az arcazonosításra szolgáló technológiát, elsőként a londoni Gatwick repülőtéren.","shortLead":"Az amerikaiak után hamarosan a britek is használni fogják az arcazonosításra szolgáló technológiát, elsőként a londoni...","id":"20190918_gatwick_repuloter_arcazonositas_biometrikus_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a4fcbf-b2e9-482d-8605-f9de4e078d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860c3780-cdd8-4dbc-85a3-3a30e7ae57a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_gatwick_repuloter_arcazonositas_biometrikus_azonositas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:03","title":"Megvan, melyik lesz az első londoni repülőtér, ahol arcfelismeréssel dolgoznak majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b047c10-1461-41d4-b90d-6d06a6bb69f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőművet működtető vállalat, a TEPCO három volt igazgatóját azzal vádolták, hogy nem tettek meg mindent a 2011-es földrengés és szökőár okozta nukleáris katasztrófa elkerüléséért.","shortLead":"Az erőművet működtető vállalat, a TEPCO három volt igazgatóját azzal vádolták, hogy nem tettek meg mindent a 2011-es...","id":"20190919_fukusima_atomeromu_nuklearis_katasztrofa_tepco_birosag_felmentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b047c10-1461-41d4-b90d-6d06a6bb69f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5203d600-11c3-436c-87c8-34946113510a","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_fukusima_atomeromu_nuklearis_katasztrofa_tepco_birosag_felmentes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:16","title":"Felmentette a fukusimai atomerőmű vezetőit a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szél azért megélénkülhet.","shortLead":"A szél azért megélénkülhet.","id":"20190919_fagyos_ejjel_oszies_nap_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fc4f7-6e17-4fdd-bea1-89703168b696","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_fagyos_ejjel_oszies_nap_idojaras","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:06","title":"Fagyos éjjel után kellemes őszi nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b117a1b-135c-4bfa-b72b-6cf2d1098186","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem veszélytelen anyag a polisztirol, ám van megoldás a tűzveszély kezelésére.","shortLead":"Nem veszélytelen anyag a polisztirol, ám van megoldás a tűzveszély kezelésére.","id":"20190919_Ezert_nem_okozott_nagyobb_bajt_a_mult_heti_angyalfoldi_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b117a1b-135c-4bfa-b72b-6cf2d1098186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160175a5-64cd-4c42-ad82-363ba04b1107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_Ezert_nem_okozott_nagyobb_bajt_a_mult_heti_angyalfoldi_tuz","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:58","title":"Ezért nem okozott nagyobb bajt a múlt heti angyalföldi tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hónap alatt annyit fizettek ki babaváró hitelre, mint amennyit egymillió gyermekes családnak utaltak január óta családtámogatásra.","shortLead":"Két hónap alatt annyit fizettek ki babaváró hitelre, mint amennyit egymillió gyermekes családnak utaltak január óta...","id":"20190919_Jobban_tamogatjak_a_gyermekvallalast_mint_magukat_a_csaladokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6250d481-bb48-4c03-bd28-2555b55dc165","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Jobban_tamogatjak_a_gyermekvallalast_mint_magukat_a_csaladokat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:16","title":"Jobban támogatják a gyermekvállalást, mint a családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]