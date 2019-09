Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7bca2b9-b4f9-4fc1-a49a-6759532fe57b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A stúdió leszögezte, hogy a filmnek nem célja a főszereplőt hősként beállítani. ","shortLead":"A stúdió leszögezte, hogy a filmnek nem célja a főszereplőt hősként beállítani. ","id":"20190925_Warner_Joker_eroszak_level_fegyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7bca2b9-b4f9-4fc1-a49a-6759532fe57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d6caf2-3093-4b49-bef3-f28ad9b659a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Warner_Joker_eroszak_level_fegyver","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:32","title":"Válaszolt a Warner a Jokert kritizálóknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528c97ac-4bd0-42fd-9420-9d48d48fae93","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Már a második nagy átszervezés fejeződik be a Volánbusznál, de a közlekedők a gyakorlatban ebből szinte semmit sem vesznek majd észre. Az egységes menetrend bevezetésében, ami az ingázók életét valóban megkönnyítené, semmilyen előrelépés nincs. ","shortLead":"Már a második nagy átszervezés fejeződik be a Volánbusznál, de a közlekedők a gyakorlatban ebből szinte semmit sem...","id":"20190925_Oktober_elsejen_indul_az_uj_Volanbusz_de_a_szinen_es_a_logon_kivul_semmi_nem_valtozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=528c97ac-4bd0-42fd-9420-9d48d48fae93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aad81b-4542-4b7a-a8c6-d77ef756edaa","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Oktober_elsejen_indul_az_uj_Volanbusz_de_a_szinen_es_a_logon_kivul_semmi_nem_valtozik","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:15","title":"Október elsején indul az új Volánbusz, de a színen és a logón kívül semmi sem változik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4bdd9f-694d-4628-9679-2d57a39b70b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Riasztást kapott a légtérrendészeti készenléti szolgálat. ","shortLead":"Riasztást kapott a légtérrendészeti készenléti szolgálat. ","id":"20190925_Kajmanszigeteki_gep_miatt_riasztottak_a_Gripeneket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4bdd9f-694d-4628-9679-2d57a39b70b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb3b01e-963c-49f4-84a0-fa9cbe8a3ba1","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Kajmanszigeteki_gep_miatt_riasztottak_a_Gripeneket","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:29","title":"Kajmán-szigeteki gép miatt riasztották a Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soproni parkolókban szedte fel a kuncsaftokat a nő, egyiküknek a bankkártyáját is ellopta.","shortLead":"Soproni parkolókban szedte fel a kuncsaftokat a nő, egyiküknek a bankkártyáját is ellopta.","id":"20190924_magyar_prostitualt_osztrak_ferfi_lopas_rendorseg_sopron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9e6481-0fea-440a-863c-f4928e133f4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_magyar_prostitualt_osztrak_ferfi_lopas_rendorseg_sopron","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:08","title":"Három osztrák férfit is meglopott egy magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9c2a32-4705-40f7-83e6-2883d926bf69","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szatmárnémeti ősbemutató után Budapesten is látható a Semmit se bánok.","shortLead":"A szatmárnémeti ősbemutató után Budapesten is látható a Semmit se bánok.","id":"201938_szinhaz__canossajaras_szekely_csaba_semmit_se_banok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e9c2a32-4705-40f7-83e6-2883d926bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03d1357-6fac-402e-b844-f33cc84dea3b","keywords":null,"link":"/360/201938_szinhaz__canossajaras_szekely_csaba_semmit_se_banok","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:30","title":"Az önigazolástól az önmegismerésen át az önfeláldozásig - Székely Csaba új darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6ee8a5-8f29-4c8d-baf3-002149a1de68","c_author":"Manuel Muniz, Marietje Schaake","category":"360","description":"Íme, egy három pontból álló javaslat, amelynek megvalósításától függ Európa jövője, írja Manuel Muniz nemzetközi jogász és Marietje Schaake volt EP-képviselő. Vélemény.","shortLead":"Íme, egy három pontból álló javaslat, amelynek megvalósításától függ Európa jövője, írja Manuel Muniz nemzetközi jogász...","id":"201938_hol_azeuropai_sziliciumvolgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb6ee8a5-8f29-4c8d-baf3-002149a1de68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0975b815-d600-409b-98c1-184387cbd318","keywords":null,"link":"/360/201938_hol_azeuropai_sziliciumvolgy","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:40","title":"Manuel Muniz - Marietje Schaake: Hol az európai Szilícium-völgy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ad3feb-ae43-43c9-a640-ab67986ffd40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme az alkatrész, ami nagyon hasonló a BMW-hez tartozó márkák amúgy egymástól roppant módon eltérő modelljein.","shortLead":"Íme az alkatrész, ami nagyon hasonló a BMW-hez tartozó márkák amúgy egymástól roppant módon eltérő modelljein.","id":"20190923_mutatjuk_mit_orokoltek_az_apro_minik_a_hatalmas_rollsroyceoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ad3feb-ae43-43c9-a640-ab67986ffd40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afbde9a-9f0f-4be9-9931-38806adbd03e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_mutatjuk_mit_orokoltek_az_apro_minik_a_hatalmas_rollsroyceoktol","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:21","title":"Mutatjuk, mit örököltek az apró Minik a hatalmas Rolls-Royce-októl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50371673-78ee-4f3c-a13e-b1887a1a7264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új reklámtípussal kísérletezik a YouTube a nagyképernyős megjelenítőkön. A Mastheadnek nevezett hirdetés a – hirdetők számára – prémium kategóriába tartozik, ezért a mérete sem szokványos.","shortLead":"Új reklámtípussal kísérletezik a YouTube a nagyképernyős megjelenítőkön. A Mastheadnek nevezett hirdetés a – hirdetők...","id":"20190923_youtube_masthead_nagy_reklam_hirdetes_tevek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50371673-78ee-4f3c-a13e-b1887a1a7264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669a881c-8dde-4530-9f3d-13ae22d0ef24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_youtube_masthead_nagy_reklam_hirdetes_tevek","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:03","title":"Na, ez remek lesz: fél képernyőt elfoglaló reklámot vezet be a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]