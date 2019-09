Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor bevetésével egyelőre kivárnak a kampányban, Trump átláthatóságot követel, és egy diák eltörte egy tanár sípcsontját. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán Viktor bevetésével egyelőre kivárnak a kampányban, Trump átláthatóságot követel, és egy diák eltörte egy tanár...","id":"20190926_Radar_360_Meszarosek_adakoztak_Netanjahu_kormany_alakitana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557dc624-67b3-4d21-af8e-a47f4517f96e","keywords":null,"link":"/360/20190926_Radar_360_Meszarosek_adakoztak_Netanjahu_kormany_alakitana","timestamp":"2019. szeptember. 26. 08:00","title":"Radar 360: Mészárosék adakoztak, Netanjahu kormányt alakítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeaa8815-c8ca-4e11-82cb-7483f9458ce2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálos baleset történt a csányi óvoda udvarán, egy hatéves kislány az áldozat, de két másik gyermek is megsérült.","shortLead":"Halálos baleset történt a csányi óvoda udvarán, egy hatéves kislány az áldozat, de két másik gyermek is megsérült.","id":"20190926_Eldolt_egy_maszoka_Csanyban_egy_kislany_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeaa8815-c8ca-4e11-82cb-7483f9458ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e380d149-5346-47f1-8774-4e0e72eb75af","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Eldolt_egy_maszoka_Csanyban_egy_kislany_meghalt","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:14","title":"Eldőlt egy mászóka Csányban, egy kislány meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44b0270-b9ab-49ef-b290-1ddf3432f883","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Néhány kivételezett banki ügyfél hatalmas nyereséget tud csinálni a MÁP Plusszal, miközben a tömegek készpénze alig mozdul. Az ingatlanárak vágtáját így is fékezi a kötvény.","shortLead":"Néhány kivételezett banki ügyfél hatalmas nyereséget tud csinálni a MÁP Plusszal, miközben a tömegek készpénze alig...","id":"20190925_Egy_szuk_kor_nyereszkedik_az_elvileg_a_lakossagnak_kitalalt_szuperallampapiron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44b0270-b9ab-49ef-b290-1ddf3432f883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8832a411-7dc0-4bed-b7a3-952bf9654f97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Egy_szuk_kor_nyereszkedik_az_elvileg_a_lakossagnak_kitalalt_szuperallampapiron","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:14","title":"Egy szűk kör nyerészkedik az elvileg a lakosságnak kitalált szuperállampapíron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezője után a 2I/Boriszov nevet kapta a Nemzetközi Csillagászati Uniótól (IAU) az a Naprendszeren kívülről érkezett üstökös, amely a 2017-ben azonosított Oumuamua után immár hivatalosan is a második észlelt objektum, amely a csillagközi tér mélyéből érkezett.","shortLead":"Felfedezője után a 2I/Boriszov nevet kapta a Nemzetközi Csillagászati Uniótól (IAU) az a Naprendszeren kívülről...","id":"20190926_c2019_q4_2i_boriszov_ustokos_naprendszeren_kivulrol_erkezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c268128e-89bf-48c2-95e3-7f9856c88315","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_c2019_q4_2i_boriszov_ustokos_naprendszeren_kivulrol_erkezett","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:33","title":"Megvan a Naprendszeren kívülről érkezett \"jövevény\" neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték szerdán a Fővárosi Ítélőtáblán Mengyi Roland volt kormánypárti képviselőt, aki fideszes Voldemortként is ismert.","shortLead":"Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték szerdán a Fővárosi Ítélőtáblán Mengyi Roland volt kormánypárti képviselőt...","id":"20190925_Negy_ev_letoltendot_kapott_Mengyi_Roland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c750e5f-a0d9-4037-98fc-7db56463be37","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Negy_ev_letoltendot_kapott_Mengyi_Roland","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:12","title":"Négy év letöltendő börtönt kapott a volt fideszes Mengyi Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A franciaországi Cadarache-ban épül a világ első kísérleti fúziós erőműve, az ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Az építkezés jelenleg körülbelül 60 százalékos készültségű, a nemzetközi projekt résztvevői magyar közreműködéssel azon dolgoznak, hogy energiát lehessen előállítani a Nap energiatermelését modellező technológiával. Erre a fizikusok szerint a század második felében kerülhet sor.","shortLead":"A franciaországi Cadarache-ban épül a világ első kísérleti fúziós erőműve, az ITER (International Thermonuclear...","id":"20190926_termonuklearis_fuzios_eromu_mukodese_iter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e29440-502d-4f91-8000-85674c12af22","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_termonuklearis_fuzios_eromu_mukodese_iter","timestamp":"2019. szeptember. 26. 20:03","title":"2050 után kifordulhat a sarkából a világ, ha bekapcsolják a termonukleáris erőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bca2b9-b4f9-4fc1-a49a-6759532fe57b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A stúdió leszögezte, hogy a filmnek nem célja a főszereplőt hősként beállítani. ","shortLead":"A stúdió leszögezte, hogy a filmnek nem célja a főszereplőt hősként beállítani. ","id":"20190925_Warner_Joker_eroszak_level_fegyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7bca2b9-b4f9-4fc1-a49a-6759532fe57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d6caf2-3093-4b49-bef3-f28ad9b659a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Warner_Joker_eroszak_level_fegyver","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:32","title":"Válaszolt a Warner a Jokert kritizálóknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő napokban derül ki, hogy a német Neckermann Reisen is bedől-e. ","shortLead":"A következő napokban derül ki, hogy a német Neckermann Reisen is bedől-e. ","id":"20190925_A_nemet_Thomas_Cook_is_bedobta_a_torulkozot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd7a0b7-2de4-4626-8d76-c04112b14638","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_A_nemet_Thomas_Cook_is_bedobta_a_torulkozot","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:39","title":"A német Thomas Cook is bedobta a törölközőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]