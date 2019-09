Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dba5af4-d6ed-466c-bda1-d807dbb08c53","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Miért utalnak háromszor annyi adományt egyetlen beteg gyerek gyógyszerére, mint amennyi egy teljes karácsonyi adakozási akcióban összegyűlt? Hogy lehet az, hogy a magyarok keveset jótékonykodnak, de néhány ilyen gyűjtés nagy sikerre vezet? Tényleg kevésbé szívesen adakoznak a természeti katasztrófák áldozatainak a menekültválság után? Áttekintettük, milyen a jótékonykodási kedv ma Magyarországon.","shortLead":"Miért utalnak háromszor annyi adományt egyetlen beteg gyerek gyógyszerére, mint amennyi egy teljes karácsonyi adakozási...","id":"20190925_jotekonykodas_adakozas_zente_gyogyszer_adomanyok_segelyszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dba5af4-d6ed-466c-bda1-d807dbb08c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c06f8a-0011-4747-a62c-1938fb9ac10d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_jotekonykodas_adakozas_zente_gyogyszer_adomanyok_segelyszervezet","timestamp":"2019. szeptember. 25. 20:00","title":"Ha a magyarok ritkán adakoznak, hogyan lehetett ennyire sikeres a 700 milliós gyűjtés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e906b2-dc8a-4b31-83b6-ac9864597a76","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először jön Magyarországra koncertezni Celine Dion, a Papp László Budapest Sportarénában lép majd színpadra.","shortLead":"Először jön Magyarországra koncertezni Celine Dion, a Papp László Budapest Sportarénában lép majd színpadra.","id":"20190926_Magyarorszagra_jon_Celine_Dion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e906b2-dc8a-4b31-83b6-ac9864597a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f737ad83-cf42-44d5-ab31-77ccffb121c9","keywords":null,"link":"/kultura/20190926_Magyarorszagra_jon_Celine_Dion","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:53","title":"Magyarországra jön Celine Dion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Évekkel ezelőtt a kormányoknak valahogy mindig pont a választások előtt ugrott be a nyugdíjemelés, illetve a13. havi juttatás ötlete. Az idők azonban változnak, és így az erősen kampánymintázatú húzások is, így ma már ott tartunk, hogy a hosszú távú elköteleződés helyett elég egy 9 ezer forintos rezsiutalvány is. ","shortLead":"Évekkel ezelőtt a kormányoknak valahogy mindig pont a választások előtt ugrott be a nyugdíjemelés, illetve a13. havi...","id":"20190925_nyugdij_rezsiutalvany_nyugdjasok_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742ac3d0-71fe-49b2-b114-9f257244d9a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_nyugdij_rezsiutalvany_nyugdjasok_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 25. 06:30","title":"Mennyit ér egy nyugdíjas hálája? – kis magyar választási ajándéktörténelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5980f9e1-250a-43f1-ba8f-5bffe4d86915","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Végre megtörtént az, aminek már nagyon régen meg kellett volna: a vonatokat a 4-es metróval összekötő aluljáróba költöztette a MÁV a kelenföldi jegypénztárakat a düledező állomásépületből.","shortLead":"Végre megtörtént az, aminek már nagyon régen meg kellett volna: a vonatokat a 4-es metróval összekötő aluljáróba...","id":"20190926_Az_omladozo_allomasepuletbol_az_aluljaroba_koltoztette_a_kelenfoldi_jegypenztarakat_a_MAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5980f9e1-250a-43f1-ba8f-5bffe4d86915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b9bf46-4924-4004-b23b-1de57746f413","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_Az_omladozo_allomasepuletbol_az_aluljaroba_koltoztette_a_kelenfoldi_jegypenztarakat_a_MAV","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:33","title":"Az omladozó kelenföldi állomásépületből végre az aluljáróba költöztették a jegypénztárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria kötelezte arra a kormánypártot, hogy kérjenek elnézést Szekerestől.","shortLead":"A Kúria kötelezte arra a kormánypártot, hogy kérjenek elnézést Szekerestől.","id":"20190925_Kubatov_Gabor_bocsanatot_kert_a_Fidesz_neveben_Szekeres_Imretol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e13b265-a0b1-4912-8805-b5ba534210a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Kubatov_Gabor_bocsanatot_kert_a_Fidesz_neveben_Szekeres_Imretol","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:15","title":"Kubatov Gábor bocsánatot kért a Fidesz nevében Szekeres Imrétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771a8665-b055-4784-808e-6023f3e4ba8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Erős földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 22 ember meghalt, több mint 300 megsérült, építmények tucatjai szenvedtek károkat. A helyiek megrázó képeket osztanak meg az 5,8-as erősségű természeti katasztrófáról. ","shortLead":"Erős földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 22 ember meghalt, több mint 300 megsérült...","id":"20190925_pakisztan_foldrenges_kasmir_fotok_terra_foldrengesjelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=771a8665-b055-4784-808e-6023f3e4ba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a233f6c1-bfbf-411a-b58a-99f9502cac54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_pakisztan_foldrenges_kasmir_fotok_terra_foldrengesjelzo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:33","title":"Szétnyílt a föld: durva fotók jöttek Pakisztánból, ahol 5,8-as földrengés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6436c7-d24e-42f3-8666-71fcfbbc3240","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra hallani az Essentialról, a cégről, amelyet Andy Rubin alapított, és amelynek első telefonja nem váltotta be igazán a hozzá fűzött reményeket. Most egy újabb eszközön dolgoznak, amelyik a korai tesztelési fázisában tart, azonban véletlenül kiszivárgott néhány információ róla.","shortLead":"Újra hallani az Essentialról, a cégről, amelyet Andy Rubin alapított, és amelynek első telefonja nem váltotta be igazán...","id":"20190925_walkie_talkie_android_okostelefon_andy_rubin_essential_phone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e6436c7-d24e-42f3-8666-71fcfbbc3240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7c84df-8489-49fd-a42b-99ea99457012","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_walkie_talkie_android_okostelefon_andy_rubin_essential_phone","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:03","title":"Valami újjal állna elő az Android atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c60eae5-30fa-47f7-873e-0be0a93e64b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konkurens termékekénél alacsonyabb árképzéssel lép piacra az Amazon a saját fejlesztésű, vezeték nélküli fülhallgatójával. A cél egyértelmű: az Apple AirPods dominanciájának megtörése.","shortLead":"A konkurens termékekénél alacsonyabb árképzéssel lép piacra az Amazon a saját fejlesztésű, vezeték nélküli...","id":"20190926_amazon_echo_buds_puget_olcso_vezetek_nelkuli_fulhallgato_alexa_asszisztens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c60eae5-30fa-47f7-873e-0be0a93e64b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a8803d-0ba4-4f7b-856b-20bad96b76dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_amazon_echo_buds_puget_olcso_vezetek_nelkuli_fulhallgato_alexa_asszisztens","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:03","title":"Nagy tudású, de olcsóbb vezeték nélküli fülest készített az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]