[{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A látványos megoldás nem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy az előfizetők lecseréljék korábbi, tökéletesen működőképes készülékeiket. De akkor mi kell a váltáshoz?","shortLead":"A látványos megoldás nem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy az előfizetők lecseréljék korábbi, tökéletesen működőképes...","id":"20190927_Meno_a_hajlithato_telefon_de_nem_ez_lesz_a_kovetkezo_nagy_dobas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3825d11f-fa62-4f0f-9759-c136011b7de8","keywords":null,"link":"/360/20190927_Meno_a_hajlithato_telefon_de_nem_ez_lesz_a_kovetkezo_nagy_dobas","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:00","title":"Menő a hajlítható telefon, de nem ez lesz a következő nagy dobás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4f94ca-99eb-4c8a-8957-ad1389cede0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-rapper a Szent István-bazilika előtt adott ingyenes koncertet.","shortLead":"A színész-rapper a Szent István-bazilika előtt adott ingyenes koncertet.","id":"20190926_will_smith_szuletesnapi_koncert_bazilika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4f94ca-99eb-4c8a-8957-ad1389cede0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bc6c33-e1d2-4a2e-a4aa-a9d1c8fa5316","keywords":null,"link":"/elet/20190926_will_smith_szuletesnapi_koncert_bazilika","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:11","title":"Nagy bulit csinált Will Smith Budapesten – fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már egyeztettek az Emberi Erőforrások Minisztériumával az ellátás finanszírozásának módosításáról.","shortLead":"Már egyeztettek az Emberi Erőforrások Minisztériumával az ellátás finanszírozásának módosításáról.","id":"20190927_Magyar_Traumatologus_Tarsasag_elhatarolodott_de_nem_cafolta_hogy_tavozni_keszulnek_a_sebeszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18a91f0-7f61-490c-af87-12ab0d6867c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Magyar_Traumatologus_Tarsasag_elhatarolodott_de_nem_cafolta_hogy_tavozni_keszulnek_a_sebeszek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:17","title":"A Magyar Traumatológus Társaság nem cáfolta, hogy távozni készülnek a sebészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc357843-113e-4858-b006-41d7ec2b50df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon olyan okosmikrót mutatott be, amely gombok mellett a cég digitális asszisztensét is megkapta. A melegítéshez csak a megfelelő kulcsszavakat kell elsuttogni.","shortLead":"Az Amazon olyan okosmikrót mutatott be, amely gombok mellett a cég digitális asszisztensét is megkapta. A melegítéshez...","id":"20190926_amazon_smart_oven_okosmikro_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc357843-113e-4858-b006-41d7ec2b50df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea171f4-b56a-460f-99bd-224229bd9779","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_amazon_smart_oven_okosmikro_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:03","title":"Az Amazon megcsinálta a mikrót, amely érti a szavainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7308cb21-3e76-4952-be0d-800620f82798","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is csak találgatni lehet, mi az a gélszerű anyag, amire július végén bukkant a kínai holdjáró, messziről viszont már sikerült lefotózni.","shortLead":"Továbbra is csak találgatni lehet, mi az a gélszerű anyag, amire július végén bukkant a kínai holdjáró, messziről...","id":"20190926_kina_jade_nyul_2_holdjaro_furcsa_anyag_a_holdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7308cb21-3e76-4952-be0d-800620f82798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7c1766-ecf3-469d-9e2b-7a58dfe1ea16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_kina_jade_nyul_2_holdjaro_furcsa_anyag_a_holdon","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:03","title":"Titokzatos anyagot talált a Holdon Kína, le is fotózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem csak az erkélyen használt nyílt láng használatát szabályozták, még a templomi füstölők biztonságos használatára is kitértek a rendeletben.","shortLead":"Nem csak az erkélyen használt nyílt láng használatát szabályozták, még a templomi füstölők biztonságos használatára is...","id":"20190926_Betiltottak_Oroszorszagban_az_erkelyeken_valo_dohanyzast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474ee156-253a-45ce-941a-03edfdbec273","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Betiltottak_Oroszorszagban_az_erkelyeken_valo_dohanyzast","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:17","title":"Betiltották Oroszországban az erkélyeken való dohányzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c6a50b-5a06-45cf-8e57-10515ee03359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól csak az utóbbi kifejezést fogadják el hivatalos bejegyzésként, a többieknek át kell majd íratni egy okmányirodában.","shortLead":"Mostantól csak az utóbbi kifejezést fogadják el hivatalos bejegyzésként, a többieknek át kell majd íratni...","id":"20190927_Porul_jarhat_akinek_dizel_van_beirva_gazolaj_helyett_a_forgalmijaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06c6a50b-5a06-45cf-8e57-10515ee03359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a1cfe1-6a8e-402a-9ccd-69877011ab90","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Porul_jarhat_akinek_dizel_van_beirva_gazolaj_helyett_a_forgalmijaba","timestamp":"2019. szeptember. 27. 08:58","title":"Pórul járhat, akinek dízel van beírva gázolaj helyett a forgalmijába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411aa9c4-6590-43b2-9dc1-a9b6c0e1c023","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy busz és egy személyautó ütközött össze az I. kerületben.","shortLead":"Egy busz és egy személyautó ütközött össze az I. kerületben.","id":"20190927_Durva_baleset_tortent_a_Dobrentei_ternel_az_5os_busz_eleje_leszakadt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411aa9c4-6590-43b2-9dc1-a9b6c0e1c023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f03101-0d9f-4bd9-9039-7373eba0e5dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Durva_baleset_tortent_a_Dobrentei_ternel_az_5os_busz_eleje_leszakadt","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:35","title":"Baleset történt a Szarvas térnél, az 5-ös busz eleje leszakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]