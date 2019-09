Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit parlament felfüggesztése. ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit...","id":"20190924_brit_parlament_ulesszak_boris_johnson_legfelsobb_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98477801-2d1a-4bd4-bc27-183924592250","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_brit_parlament_ulesszak_boris_johnson_legfelsobb_birosag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:34","title":"Boris Johnson nem ért egyet a Legfelsőbb Bíróság határozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a6d7-424c-4f85-8428-ec280b43af4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkezdődött az Android-rendszer frissítése, és már jó pár modell meg is kapta a legújabb, 10-es verziót. A OnePlus csütörtökön debütáló telefonjain nincsen frissítésre szükség, ugyanis egyből ezzel a mobil platformmal érkeznek.","shortLead":"Elkezdődött az Android-rendszer frissítése, és már jó pár modell meg is kapta a legújabb, 10-es verziót. A OnePlus...","id":"20190925_oneplus_7t_pro_specifikacio_android_10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9450a6d7-424c-4f85-8428-ec280b43af4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafc429f-83d2-460f-8fe1-ae83b5351912","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_oneplus_7t_pro_specifikacio_android_10","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:03","title":"Holnap mutatják be a telefont, amelyik már Android 10-zel érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4f94ca-99eb-4c8a-8957-ad1389cede0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-rapper a Szent István-bazilika előtt adott ingyenes koncertet.","shortLead":"A színész-rapper a Szent István-bazilika előtt adott ingyenes koncertet.","id":"20190926_will_smith_szuletesnapi_koncert_bazilika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4f94ca-99eb-4c8a-8957-ad1389cede0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bc6c33-e1d2-4a2e-a4aa-a9d1c8fa5316","keywords":null,"link":"/elet/20190926_will_smith_szuletesnapi_koncert_bazilika","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:11","title":"Nagy bulit csinált Will Smith Budapesten – fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01341a98-f7be-45ca-b4f9-4d0aa82ca384","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Régebben, ha a sörturizmus került szóba, mindenki kapásból Münchent vagy Prágát említette elsőként, majd Londont, Dublint, Brüsszelt. Az idők változásával aztán nemcsak a sör került magasabb polcra, hanem maga a sörturizmus is divatba jött, és hozott számos más figyelemre méltó célállomást.","shortLead":"Régebben, ha a sörturizmus került szóba, mindenki kapásból Münchent vagy Prágát említette elsőként, majd Londont...","id":"20190926_360Sortorteneti_kirandulasok_tavol_es_kozel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01341a98-f7be-45ca-b4f9-4d0aa82ca384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caedd400-1b26-431d-9c07-67fe31d04e58","keywords":null,"link":"/360/20190926_360Sortorteneti_kirandulasok_tavol_es_kozel","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:29","title":"Lenin tisztázta, mi a teendő, majd megmentette a Volga-menti sörgyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688400de-58c2-4e9d-b283-09bcd7c03352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szexuális szolgáltatást nyújtó nőknek közvetítettek partnereket, a pénzük egy részét elvették, volt akit kényszerítettek","shortLead":"Szexuális szolgáltatást nyújtó nőknek közvetítettek partnereket, a pénzük egy részét elvették, volt akit kényszerítettek","id":"20190925_Emberkereskedelem_miatt_csaptak_le_egy_negytagu_csaladra_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=688400de-58c2-4e9d-b283-09bcd7c03352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5ab9da-d15a-4650-80f2-9927fd848d70","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Emberkereskedelem_miatt_csaptak_le_egy_negytagu_csaladra_a_rendorok","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:38","title":"Emberkereskedelem miatt csaptak le egy négytagú családra a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Áramszedővel felszerelt hibrid teherautók menet közben tölthetik fel akkumulátoraikat.","shortLead":"Áramszedővel felszerelt hibrid teherautók menet közben tölthetik fel akkumulátoraikat.","id":"20190925_Villamos_autopalyakat_fejlesztenenek_a_magyarok_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2d0c89-8b5c-4d46-a0b9-8614720d4dee","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Villamos_autopalyakat_fejlesztenenek_a_magyarok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:03","title":"Villamos autópályákat fejlesztene a magyar kormány Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e37eabb-a98c-4257-add0-1c62a4e9aec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint az eset szándékosan történt, ezért vádat emeltek a fiú ellen. ","shortLead":"Az ügyészség szerint az eset szándékosan történt, ezért vádat emeltek a fiú ellen. ","id":"20190925_Diak_torte_el_egy_tanarno_sipcsontjat_az_iskola_folyosojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e37eabb-a98c-4257-add0-1c62a4e9aec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d683e92b-3ee7-4323-87b7-c349383f45d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Diak_torte_el_egy_tanarno_sipcsontjat_az_iskola_folyosojan","timestamp":"2019. szeptember. 25. 20:30","title":"Diák törte el egy tanárnő sípcsontját az iskola folyosóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59252436-db2d-4928-bc36-c50273940a04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerdán összeül a brit parlament, miután a legfelső bíróság egyhangú döntéssel kimondta: törvényellenes volt Boris Johnson miniszterelnök azon döntése, amellyel szeptember elején öt hétre felfüggesztette a törvényhozás munkáját. A sokadik pofon után lassan kezd bizonytalanná válni a kormányfő jövője is, az ellenzékiek jó része lemondatná a konzervatív politikust. ","shortLead":"Szerdán összeül a brit parlament, miután a legfelső bíróság egyhangú döntéssel kimondta: törvényellenes volt Boris...","id":"20190924_Pofonok_volgyeben_Boris_Johnson__torvenytelen_volt_a_parlament_felfuggesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59252436-db2d-4928-bc36-c50273940a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30f59c8-063d-4043-a79e-76403b66a946","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_Pofonok_volgyeben_Boris_Johnson__torvenytelen_volt_a_parlament_felfuggesztese","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:15","title":"Boris Johnson akkora pofont kapott, hogy beleremegett az Egyesült Királyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]