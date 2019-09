Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6cd7dcc-f44b-4cb7-a3e6-05fa5e99f505","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt túlságosan nehéz dolga az iFixit csapatának az Apple legújabb okosórája, az 5. generációs Apple Watch szétszedése során. Mintha csak a tavalyi Apple Watch Series 4-et kellett volna szétszedniük.","shortLead":"Nem volt túlságosan nehéz dolga az iFixit csapatának az Apple legújabb okosórája, az 5. generációs Apple Watch...","id":"20190929_apple_watch_series5_teardown_kozepes_javithatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd7dcc-f44b-4cb7-a3e6-05fa5e99f505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2f4f10-7bce-4262-8327-1a4238cc5155","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_apple_watch_series5_teardown_kozepes_javithatosag","timestamp":"2019. szeptember. 29. 16:03","title":"Szétszedték az Apple új óráját, érdekes dolgokat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9123a9c-4555-427e-9372-12662f0aa671","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többször is jelölték Grammy-díjra.","shortLead":"Többször is jelölték Grammy-díjra.","id":"20190929_Elhunyt_Jose_Jose_a_mexiko_dalherceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9123a9c-4555-427e-9372-12662f0aa671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b27263a-e162-4d8a-9346-56c23d139a83","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Elhunyt_Jose_Jose_a_mexiko_dalherceg","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:23","title":"Elhunyt José José, a mexikó dalherceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7c31bf-23b4-4740-9f2c-f2c37294ea08","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Sipos Balázs tíz év után felszabadított egy orosz üldözöttet. A magyar kormány akarata ellenében.","shortLead":"Sipos Balázs tíz év után felszabadított egy orosz üldözöttet. A magyar kormány akarata ellenében.","id":"20190930_Revesz_Egy_biro_nyarat_csinal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c7c31bf-23b4-4740-9f2c-f2c37294ea08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14218c51-13e5-497e-a882-3805d7591d88","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Revesz_Egy_biro_nyarat_csinal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:14","title":"Révész: Egy bíró nyarat csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A voksok becsültnél is több, 38,4 százalékát szerezte meg a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon a Sebastian Kurz volt kancellár vezette Osztrák Néppárt az előzetes végeredmények szerint.","shortLead":"A voksok becsültnél is több, 38,4 százalékát szerezte meg a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon a Sebastian...","id":"20190929_Megvan_az_ausztriai_valasztasok_nem_hivatalos_vegeredmenye_meg_nagyobb_az_OVP_gyozelmi_aranya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1eb67b-ea8b-410d-842a-4d249a7b8e5e","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Megvan_az_ausztriai_valasztasok_nem_hivatalos_vegeredmenye_meg_nagyobb_az_OVP_gyozelmi_aranya","timestamp":"2019. szeptember. 29. 22:43","title":"Megvan az ausztriai választások nem hivatalos végeredménye, még nagyobb az ÖVP győzelmi aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és más politikusokkal folytatott telefonbeszélgetéseire is kíváncsiak az amerikai törvényhozók - jelentette ki Adam Schiff, a képviselőház hírszerzési bizottságának vezetője vasárnap egy televíziós műsorban.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és más politikusokkal folytatott telefonbeszélgetéseire is...","id":"20190929_Szeelsedik_Trump_botranya_a_torvenyhozok_a_Putyinnal_folytatott_beszelgetes_reszleteit_is_kerik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf04120c-7b4e-4dbc-bab1-b0d37984fc59","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Szeelsedik_Trump_botranya_a_torvenyhozok_a_Putyinnal_folytatott_beszelgetes_reszleteit_is_kerik","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:52","title":"Szélesedik Trump botránya, a törvényhozók a Putyinnal folytatott beszélgetés részleteit is kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krueger John-Henry lábszárát vágta fel a penge az 1500 méteres döntőben.\r

\r

","shortLead":"Krueger John-Henry lábszárát vágta fel a penge az 1500 méteres döntőben.\r

\r

","id":"20190928_Sulyos_serulest_okozott_a_korcsolyapenge_a_gyorskorcsolyazok_orszagos_bajnoksagan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f975f17e-a392-4d99-a537-61439ebd4834","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Sulyos_serulest_okozott_a_korcsolyapenge_a_gyorskorcsolyazok_orszagos_bajnoksagan","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:07","title":"Súlyos sérülést okozott a korcsolyapenge a gyorskorcsolyázók országos bajnokságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lövést gáz-riasztó fegyverből adták le.","shortLead":"A lövést gáz-riasztó fegyverből adták le.","id":"20190930_Fejbe_lottek_egy_ferfit_Pecsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05069685-488f-49cb-b7cc-e3aa0cdc0e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Fejbe_lottek_egy_ferfit_Pecsen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:54","title":"Fejbe lőttek egy férfit Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7468f7f0-c6ca-42b0-b601-0b30b9fed9ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd elnökségi tagjai felismerték a beszélgetéseket, kiderült az is, hogy a hangfelvételen Szabó Tímea gyereke hallható. A Párbeszéd társelnöke szerint ez az elmúlt időszak legnagyobb politikai botránya.","shortLead":"A Párbeszéd elnökségi tagjai felismerték a beszélgetéseket, kiderült az is, hogy a hangfelvételen Szabó Tímea gyereke...","id":"20190929_Parbeszed_kepviseloi_irodahaz_hangfelvetel_Karacsony_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7468f7f0-c6ca-42b0-b601-0b30b9fed9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8dc8b7-5dc9-4ead-a3e5-284596ea3b7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Parbeszed_kepviseloi_irodahaz_hangfelvetel_Karacsony_Gergely","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:23","title":" A Párbeszéd szerint a Képviselői Irodaházban tartott elnökségi üléseiket hallgatták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]