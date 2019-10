Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7a9b01c-ab6a-4485-80e9-4bff51448f0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2500 napnyi műsort sugároz a köztévé 2017 óta évente, a legjobban a sportközvetítések aránya nőtt meg 2010-hez képest, a köztévé nem sajnálja rá a pénzt. ","shortLead":"2500 napnyi műsort sugároz a köztévé 2017 óta évente, a legjobban a sportközvetítések aránya nőtt meg 2010-hez képest...","id":"20191001_MTVA_Evi_70_milliard_megy_csak_sportesemenyek_kozvetitesi_jogaira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7a9b01c-ab6a-4485-80e9-4bff51448f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22916c7a-5f48-4df9-83fe-558713c08fd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_MTVA_Evi_70_milliard_megy_csak_sportesemenyek_kozvetitesi_jogaira","timestamp":"2019. október. 01. 16:19","title":"MTVA: 70 milliárd megy csak sportesemények közvetítési jogaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Hívta bárki azzal, hogy szavazna-e a jelöltre akkor is, ha családon belüli erőszakot követett el? Vagy hogy bízná-e a várost olyanra, aki beengedné a migránsokat, mint Soros? Ha igen, saját fülével hallhatta az idei kampány egyik újdonságát. Az Amerikából importált módszer lényege: a kérdésben sugallt állítás igazságtartalma mellékes, a fő, hogy hozzákapcsolják a jelölthöz. És vannak még pitiáner módszerek.","shortLead":"Hívta bárki azzal, hogy szavazna-e a jelöltre akkor is, ha családon belüli erőszakot követett el? Vagy hogy bízná-e...","id":"20191002_A_piti_keresztbetevestol_a_gondosan_felepitett_lejaratasig_haborue_ma_egy_valasztasi_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3181f605-ff99-4b46-ac08-c3b693cd3e5b","keywords":null,"link":"/360/20191002_A_piti_keresztbetevestol_a_gondosan_felepitett_lejaratasig_haborue_ma_egy_valasztasi_kampany","timestamp":"2019. október. 02. 07:00","title":"A piti keresztbetevéstől a gondosan felépített lejáratásig: háború-e ma egy választási kampány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","shortLead":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","id":"20191002_Meghalt_Karel_Gott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ace17e-9fd7-4449-9104-608bd4df0ada","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Meghalt_Karel_Gott","timestamp":"2019. október. 02. 10:36","title":"Meghalt Karel Gott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e27573c-6b47-4e6e-be3a-4f6f79eef42e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék, hogy mindenki hozzáférjen a kártyajátékhoz. ","shortLead":"Szeretnék, hogy mindenki hozzáférjen a kártyajátékhoz. ","id":"20191002_Mattel_Uno_Braille_iras_vakok_gyengenlatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e27573c-6b47-4e6e-be3a-4f6f79eef42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adb07ff-b18a-4d93-b510-1ddb60946468","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Mattel_Uno_Braille_iras_vakok_gyengenlatok","timestamp":"2019. október. 02. 14:52","title":"Piacra dobják az Uno Braille-írásos verzióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c3a4b-677f-4e34-90ba-2ef75d4d8b7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mo Farah korábbi trénere, Alberto Salazar a doppingszabályok elleni vétség miatt négyéves eltiltást kapott. ","shortLead":"Mo Farah korábbi trénere, Alberto Salazar a doppingszabályok elleni vétség miatt négyéves eltiltást kapott. ","id":"20191001_mo_farah_alberto_salazar_edzo_futas_atletika_usada_dopping_eltiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22c3a4b-677f-4e34-90ba-2ef75d4d8b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958b15b1-5abe-49e0-a45e-bdcfde35cdcf","keywords":null,"link":"/sport/20191001_mo_farah_alberto_salazar_edzo_futas_atletika_usada_dopping_eltiltas","timestamp":"2019. október. 01. 13:15","title":"Megtagadta volt edzőjét az olimpiai és világbajnok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9091a483-9594-4e3c-8abb-a298ac4f23bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 31-ig haladékot adott a kormánynak a Traumatológiai Intézet 68 orvosa, addig nem mondanak fel, ha biztosítják számukra a követelt fejlesztéseket. Az Emmi is dicséri a tárgyaló orvosokat.\r

\r

","shortLead":"Október 31-ig haladékot adott a kormánynak a Traumatológiai Intézet 68 orvosa, addig nem mondanak fel, ha biztosítják...","id":"20191001_Igeretet_kaptak_a_kormanytol_egyelore_ne_mmondanak_fel_a_traumatologusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9091a483-9594-4e3c-8abb-a298ac4f23bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fed166-d421-4952-bde5-e5bcc67b38ce","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Igeretet_kaptak_a_kormanytol_egyelore_ne_mmondanak_fel_a_traumatologusok","timestamp":"2019. október. 01. 13:06","title":"Ígéretet kaptak a kormánytól, egyelőre nem mondanak fel a traumatológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470fbb49-4b53-4b3c-bc3a-80f0de922a8c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy utazási iroda arra specializálódott, hogy afroamerikaiakat vigyen Afrikába, ahol egyébként nagyon várják őket, egészen meghökkentő kezdeményezésekkel.","shortLead":"Egy utazási iroda arra specializálódott, hogy afroamerikaiakat vigyen Afrikába, ahol egyébként nagyon várják őket...","id":"201932_vissza_afrikaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=470fbb49-4b53-4b3c-bc3a-80f0de922a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5f5d32-9e4e-4112-82fc-1e0bb7a03497","keywords":null,"link":"/360/201932_vissza_afrikaba","timestamp":"2019. október. 01. 14:00","title":"Trump nem is sejtette, hogy rasszizmusa az afrikai turizmust reklámozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre azért nem számítottunk. ","shortLead":"Erre azért nem számítottunk. ","id":"20191002_Megszavaztak_minden_idok_legjobb_Jobaratok_epizodjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0087f790-1014-4f98-a41e-f9d4b1c83063","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Megszavaztak_minden_idok_legjobb_Jobaratok_epizodjat","timestamp":"2019. október. 02. 11:59","title":"Megszavazták minden idők legjobb Jóbarátok-epizódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]