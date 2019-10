Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostanra állították vissza az Aramco abkaiki bázisát a támadás előtti állapotra.","shortLead":"Mostanra állították vissza az Aramco abkaiki bázisát a támadás előtti állapotra.","id":"20191003_Helyreallt_a_szaudi_olajtermeles_a_drontamadas_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52351e98-b26d-4ac0-9eb0-0828d34da129","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Helyreallt_a_szaudi_olajtermeles_a_drontamadas_utan","timestamp":"2019. október. 03. 19:48","title":"Helyreállt a szaúdi olajtermelés a dróntámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Melinda Gates, a Microsoft-alapító Bill Gates felesége bejelentette, hogy egymilliárd dollárt szán a nők egyenjogúságának segítésére az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Melinda Gates, a Microsoft-alapító Bill Gates felesége bejelentette, hogy egymilliárd dollárt szán a nők...","id":"20191003_bill_gates_felesege_melinda_gates_nok_egyenjogusag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1d80a5-a0f1-4ba7-9431-aa96fb66c5de","keywords":null,"link":"/elet/20191003_bill_gates_felesege_melinda_gates_nok_egyenjogusag","timestamp":"2019. október. 03. 10:50","title":"Bill Gates felesége egymilliárd dollárt költ a női egyenjogúságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92448d8a-71ea-4c25-b1a0-a8ef4184cb37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Erzsébetvárosi Filmnap szervezői hívták ismét Magyarországra a 81 éves olasz színésznőt. ","shortLead":"Az Erzsébetvárosi Filmnap szervezői hívták ismét Magyarországra a 81 éves olasz színésznőt. ","id":"20191002_Ismet_Budapesten_van_Claudia_Cardinale__akar_talalkozhat_is_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92448d8a-71ea-4c25-b1a0-a8ef4184cb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37caf71c-be17-42d0-a872-6d2751a9f341","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Ismet_Budapesten_van_Claudia_Cardinale__akar_talalkozhat_is_vele","timestamp":"2019. október. 02. 12:16","title":"Ismét Budapesten járt Claudia Cardinale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7268fc3f-7e2f-456d-a0ff-5250634bbe65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy omlás közben lezuhanó teherautó három halászhajót is összezúzott.","shortLead":"Egy omlás közben lezuhanó teherautó három halászhajót is összezúzott.","id":"20191002_tajvan_hid_osszeomlott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7268fc3f-7e2f-456d-a0ff-5250634bbe65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6221aa7f-228a-4cee-84d7-0cb72f945877","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_tajvan_hid_osszeomlott","timestamp":"2019. október. 02. 13:51","title":"Itt a videó, ahogy egyszer csak összeomlik egy híd Tajvanon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86225d54-cf87-4dcc-b1ee-d48d0bea1557","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volna szabad olyan könnyedén átsiklani a forint leértékelődése felett, mint azt a Magyar Nemzeti Bank teszi, és mint ami a kormányzati nyilatkozatokból kitetszik – írja Surányi György a HVG hetilapban.","shortLead":"Nem volna szabad olyan könnyedén átsiklani a forint leértékelődése felett, mint azt a Magyar Nemzeti Bank teszi, és...","id":"20191003_Suranyi_Akarmilyen_nyugodt_az_MNB_nagy_bajok_lehetnek_a_gyenge_forintbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86225d54-cf87-4dcc-b1ee-d48d0bea1557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f363702-d959-4401-bf54-bb720bf03ab5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Suranyi_Akarmilyen_nyugodt_az_MNB_nagy_bajok_lehetnek_a_gyenge_forintbol","timestamp":"2019. október. 03. 15:56","title":"Surányi: Akármilyen nyugodt az MNB, nagy bajok lehetnek a gyenge forintból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1b85bf-7691-4174-b113-9faff865a86b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három és fél héttel az önkormányzati választások előtt.","shortLead":"Három és fél héttel az önkormányzati választások előtt.","id":"20191003_Fideszkozeli_civil_szervezet_alakult_Szombathelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe1b85bf-7691-4174-b113-9faff865a86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e822112f-90f8-4148-b6b3-331441bc55d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Fideszkozeli_civil_szervezet_alakult_Szombathelyen","timestamp":"2019. október. 03. 09:22","title":"Fidesz-közeli civil szervezet alakult Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717b7189-1715-4548-a064-146ae3ab06a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szél és az eső miatt több mint 1500 embernek kellett elhagynia az otthonát.","shortLead":"A szél és az eső miatt több mint 1500 embernek kellett elhagynia az otthonát.","id":"20191003_Lesujtott_a_Mitag_tajfun_DelKoreaban_tobben_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=717b7189-1715-4548-a064-146ae3ab06a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f00284-65fb-41f3-b61f-b8898fa2d7cb","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Lesujtott_a_Mitag_tajfun_DelKoreaban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. október. 03. 08:14","title":"Lecsapott a Mitag tájfun Dél-Koreában, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0bc37f-a20e-44cd-a8d0-4bf5596375cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most fejezték be a kémsoroztat huszonötödik filmjét, és mint látható, egy kis nem hivatalos előzetest már most is kaphatunk belőle.","shortLead":"Most fejezték be a kémsoroztat huszonötödik filmjét, és mint látható, egy kis nem hivatalos előzetest már most is...","id":"20191002_Egy_ilyen_latvanyos_autosuldozes_mar_biztos_lesz_az_uj_James_Bond_filmben__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be0bc37f-a20e-44cd-a8d0-4bf5596375cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d434f53-a33a-45ce-8e14-e9a055c9febe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Egy_ilyen_latvanyos_autosuldozes_mar_biztos_lesz_az_uj_James_Bond_filmben__video","timestamp":"2019. október. 02. 14:34","title":"Az olasz városka lakói simán levideózták az új James Bond-film autósüldözését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]