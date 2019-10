Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Belekeveredett a magyar választási kampányba Scarlett Johansson, tanárt fenyegettek egy pesti középiskolában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Belekeveredett a magyar választási kampányba Scarlett Johansson, tanárt fenyegettek egy pesti középiskolában...","id":"20191008_Radar_360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7091202-d661-4de4-97f9-cbde9e99b117","keywords":null,"link":"/360/20191008_Radar_360","timestamp":"2019. október. 08. 08:00","title":"Radar 360: A Borkai család új ügyei és a saját sógorát lebuktató jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8c9421-e868-40c9-8e49-f3cb8145c8f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kikerült hangfelvétel szerint többféle módon is próbálták rávenni a tiszafüredi Spisák Györgyöt arra, hogy mondjon le és ne induljon el a fideszes polgármesterrel szemben. ","shortLead":"Egy kikerült hangfelvétel szerint többféle módon is próbálták rávenni a tiszafüredi Spisák Györgyöt arra, hogy mondjon...","id":"20191007_Ujabb_hangfelvetel_palyazati_penzzel_akartak_lekenyerezni_a_tiszafuredi_ellenzeki_jeloltet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e8c9421-e868-40c9-8e49-f3cb8145c8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ee5b8f-2866-4a90-9e43-b46348490cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Ujabb_hangfelvetel_palyazati_penzzel_akartak_lekenyerezni_a_tiszafuredi_ellenzeki_jeloltet","timestamp":"2019. október. 07. 21:49","title":"Újabb hangfelvétel: pályázati pénzzel akarták lekenyerezni a tiszafüredi ellenzéki jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec43d0d-8767-4ed9-b7eb-8bb1093bea42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szokatlan megoldást választottak, de megvolt rá az okuk. ","shortLead":"Szokatlan megoldást választottak, de megvolt rá az okuk. ","id":"20191007_Villanyoszlop_kore_epitettek_egy_hazat_Egerben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec43d0d-8767-4ed9-b7eb-8bb1093bea42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6f9dd3-890c-444a-8664-dbb43f3caf55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Villanyoszlop_kore_epitettek_egy_hazat_Egerben","timestamp":"2019. október. 07. 21:09","title":"Villanyoszlop köré építettek egy házat Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb839b6-de9c-47a7-9eb0-8e0fb7b50dbe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Olimpia parktól vonultak a Margit hídra, ahonnan rózsaszirmokat szórtak a vízbe. ","shortLead":"Az Olimpia parktól vonultak a Margit hídra, ahonnan rózsaszirmokat szórtak a vízbe. ","id":"20191007_hableany_baleset_margit_hid_rozsaszirom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fb839b6-de9c-47a7-9eb0-8e0fb7b50dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd26f3b-1100-4426-9660-42bd45bab17e","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_hableany_baleset_margit_hid_rozsaszirom","timestamp":"2019. október. 07. 19:03","title":"Fotók: Dél-koreai hagyományok szerint búcsúztatták a Hableány-baleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58879561-cbd3-46b3-bc51-5cd36a7b33f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A síelők üvegfalú lifttel mennek fel az Amager Bakke üzemcsarnokának 85 méter magas tetejére, ahonnan egy 450 méter hosszú zöld műanyag lesiklószőnyeg kanyarog le. A liftből kilátás nyílik a dán fővárosra és az üzem belsejébe.","shortLead":"A síelők üvegfalú lifttel mennek fel az Amager Bakke üzemcsarnokának 85 méter magas tetejére, ahonnan egy 450 méter...","id":"20191006_szemetegeto_ho_nelkuli_sipalya_dania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58879561-cbd3-46b3-bc51-5cd36a7b33f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6665c9d6-e446-448b-8ab1-d456666d2763","keywords":null,"link":"/elet/20191006_szemetegeto_ho_nelkuli_sipalya_dania","timestamp":"2019. október. 06. 18:23","title":"Szemétégetőn nyílt hó nélküli sípálya Dániában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3827a61-4b9d-436b-b974-927b5008e68f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó barátságtalan nap egy ideig a mai, aztán melegedés következik. Eső nem lesz.\r

\r

","shortLead":"Az utolsó barátságtalan nap egy ideig a mai, aztán melegedés következik. Eső nem lesz.\r

\r

","id":"20191008_Huvos_szeles_napunk_lesz_eso_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3827a61-4b9d-436b-b974-927b5008e68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e62f8ac-bb9c-4a0b-8bc9-a0874262c634","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Huvos_szeles_napunk_lesz_eso_nelkul","timestamp":"2019. október. 08. 05:06","title":"Hűvös, szeles napunk lesz eső nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább bonyolódik Donald Trump impeachment-botránya. Egy amerikai ügyvéd közölte, hogy jelentkezett olyan kiszivárogtató is, akinek közvetlen értesülései vannak arról, miről tárgyalt még július 25-én az amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. A vádak szerint Trump rá akarta kényszeríteni Zelenszkijt, hogy Kijev újítsa fel a demokrata párti elnökjelölt, Joe Biden fia elleni ukrajnai vizsgálatot.","shortLead":"Tovább bonyolódik Donald Trump impeachment-botránya. Egy amerikai ügyvéd közölte, hogy jelentkezett olyan...","id":"20191006_donald_trump_kiszivarogtato_ukrajna_botrany_joe_biden_impeachment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868612ad-85e8-4965-964e-2f9e8cc95253","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_donald_trump_kiszivarogtato_ukrajna_botrany_joe_biden_impeachment","timestamp":"2019. október. 06. 17:19","title":"Újabb kiszivárogtató jelentkezett Trump Ukrajna-botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf84944-9aef-4134-a7c5-3fdf8fa20b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Novemberben a PC-sek is fejest ugorhatnak a Red Dead Redemption 2 világa, miután számítógépekre is kiadják az utóbbi idők egyik legjobb videojátékát.","shortLead":"Novemberben a PC-sek is fejest ugorhatnak a Red Dead Redemption 2 világa, miután számítógépekre is kiadják az utóbbi...","id":"20191006_red_dead_redemption_2_pc_kiadas_megjelenes_rockstar_games","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcf84944-9aef-4134-a7c5-3fdf8fa20b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3599ef05-e879-4393-aea8-9d8365333083","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_red_dead_redemption_2_pc_kiadas_megjelenes_rockstar_games","timestamp":"2019. október. 06. 15:03","title":"PC-re is kiadják a hihetetlenül realisztikus vadnyugati játékot, jön a Red Dead Redemption 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]