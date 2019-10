Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül a főváros, jövőre pedig jön a szabadstrand is a Rómain. A terület csatornázására azonban még mindig várni kell, és a legfőbb kérdésre, hogy vajon megépül-e végül a mobilgát, még mindig nincsen válasz. A civilek mindenesetre tartanak attól, hogy az ígéreteket csak a választási kampány magyarázza.","shortLead":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül...","id":"20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9bbadb-2ff9-48eb-aa79-005cb83e77c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","timestamp":"2019. október. 07. 11:10","title":"Mobilgát helyett most faültetést ígérnek a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint további áremelkedésre kell számítani az afrikai sertsépestis (ASP) járvány hatásai miatt.","shortLead":"Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint...","id":"20191007_serteshus_dragulas_aremelkedes_afrikai_sertespestis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05b6151-cc4a-442f-8cc5-67b57dcf7fc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_serteshus_dragulas_aremelkedes_afrikai_sertespestis","timestamp":"2019. október. 07. 05:13","title":"Még tovább drágulhat a sertéshús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hasznos dolog, ha észreveszünk bizonyos, a történelemben ismétlődő mintázatokat, de az talán még fontosabb, hogy megpróbáljuk megérteni a mögöttes okokat. Erre tesz kísérletet A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája című könyv Fülöp Éva és Kővágó Pál szerkesztésében. A nemrég az Oriold és Társai Kiadó gondozásában megjelent kötet Magyarországon hiánypótló, hiszen magyar nyelven mutatja be a kollektív áldozattudat legjelentősebb szociálpszichológiai kutatásait az elmúlt másfél évtizedből, és betekintést nyújt az ezzel kapcsolatos hazai kutatásokba is. Kővágó Pál pszichológussal beszélgettünk. ","shortLead":"Hasznos dolog, ha észreveszünk bizonyos, a történelemben ismétlődő mintázatokat, de az talán még fontosabb...","id":"20191006_Amiben_mi_magyarok_igazan_profik_vagyunk_az_aldozatszerep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67b566d-a043-4f80-8af1-799b8def636a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191006_Amiben_mi_magyarok_igazan_profik_vagyunk_az_aldozatszerep","timestamp":"2019. október. 06. 20:15","title":"Amiben mi, magyarok igazán profik vagyunk: az áldozatszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8097a0d5-b834-4e05-930b-f301f791ab20","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"„Elég volt. A könyökömön jön ki. Jön egy politikai kalandor, aki a társadalom szerkezetét ismét tövig akarja visszabontani, és közben azt kiabálja, hogy itt repül a kismadár\". Nádas Péter író mondja ezt az elmúlt 30 évről a Plusz-mínusz 30 című kötetben. A többi szerző hangulata is hasonló.","shortLead":"„Elég volt. A könyökömön jön ki. Jön egy politikai kalandor, aki a társadalom szerkezetét ismét tövig akarja...","id":"20191007_Magyar_rendszervaltas_harminc_ev_keseruseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8097a0d5-b834-4e05-930b-f301f791ab20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc92c46b-66e9-4934-890c-ac849b279c4e","keywords":null,"link":"/360/20191007_Magyar_rendszervaltas_harminc_ev_keseruseg","timestamp":"2019. október. 07. 07:00","title":"\"Páratlan és rémisztő a magyarok nemtörődömsége\" – Esszékötet az elmúlt 30 évről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7011616-ede7-40d0-9425-22d6c1e58ab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest XX. kerületében zavaró áljelöltek nélkül indul neki a két polgármesterjelölt a választásnak, ám az eddig leválthatatlannak tűnő polgármester ezúttal a baloldal helyett a Fidesz támogatását élvezi. Szabados Ákos döntését korábbi támogatói nem feltétlenül tolerálják majd, ezért egyáltalán nem biztos, hogy jól jön ki a dologból. A meccs közepén, csereként beállított ellenzéki jelölt, Balog Róbert az ismeretlenségében bízik, abban, hogy sem rossz döntések, sem beváltatlan ígéretek nem tapadnak a nevéhez. ","shortLead":"Budapest XX. kerületében zavaró áljelöltek nélkül indul neki a két polgármesterjelölt a választásnak, ám az eddig...","id":"20191007_Pesterzsebet_onkormanyzati_valasztas_Szabados_Akos_Balog_Robert_Fidesz_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7011616-ede7-40d0-9425-22d6c1e58ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74eb9c8d-ef5f-4fa1-93bc-bd060defd31f","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Pesterzsebet_onkormanyzati_valasztas_Szabados_Akos_Balog_Robert_Fidesz_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. október. 07. 06:30","title":"\"Hajlékony gerinc\", \"szélkakas\" – mire megy az exszocialista polgármester a Fidesszel a háta mögött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"","category":"vilag","description":"A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt nyerte a jövő heti lengyelországi parlamenti választásokat megelőző próbaválasztást, amelyet hagyományosan a közép-lengyelországi, mintegy tizenöt ezer lakosú Wieruszówban tartottak vasárnap.","shortLead":"A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt nyerte a jövő heti lengyelországi parlamenti választásokat megelőző...","id":"20191006_A_Jog_es_Igazsagossag_nyerte_a_hagyomanyos_lengyelorszagi_probavalasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265e6e07-6ee0-4b26-816d-0cfcd60ad71d","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_A_Jog_es_Igazsagossag_nyerte_a_hagyomanyos_lengyelorszagi_probavalasztast","timestamp":"2019. október. 06. 21:44","title":"A Jog és Igazságosság nyerte a hagyományos lengyelországi próbaválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd5efd8-93ec-484d-80d9-a68d26034faa","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mécsesgyújtás, félárbócra eresztett lobogó, idegenvezetés a sírkertben – országszerte és a szomszédos országokban is megemlékezéseket tartanak az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulója, október 6. alkalmából.","shortLead":"Mécsesgyújtás, félárbócra eresztett lobogó, idegenvezetés a sírkertben – országszerte és a szomszédos országokban is...","id":"20191006_aradi_vertanuk_kivegzes_170_ev_evfordulo_megemlekezes_oktober6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dd5efd8-93ec-484d-80d9-a68d26034faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd151327-c489-44fd-b7d8-c36b1e199775","keywords":null,"link":"/kultura/20191006_aradi_vertanuk_kivegzes_170_ev_evfordulo_megemlekezes_oktober6","timestamp":"2019. október. 06. 11:35","title":"170 éve végezték ki az aradi vértanúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55554e78-e45a-45af-bca9-3735326ec08b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az exit pollok eredménye szerint az eddig kormányzó Koszovói Demokrata Párt (PDK) a harmadik helyen végzett a koszovói előrehozott választáson. A két ellenzéki erő, a Koszovói Demokrata Liga és a Vetevendosje 30-30 százalék körüli végeredményre számíthat. A PDK jelenleg 22 százalékon áll. ","shortLead":"Az exit pollok eredménye szerint az eddig kormányzó Koszovói Demokrata Párt (PDK) a harmadik helyen végzett a koszovói...","id":"20191006_Az_ellenzek_szerepelt_jobban_a_koszovoi_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55554e78-e45a-45af-bca9-3735326ec08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a27bc1-0541-4f9d-9635-1c7ab3fe52de","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_Az_ellenzek_szerepelt_jobban_a_koszovoi_valasztason","timestamp":"2019. október. 06. 21:24","title":"Az ellenzék szerepelt jobban a koszovói választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]