Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy perc alatt kitölthető az Urbanlegends.hu hoaxkvízét, melyben a Facebookon sokak által megosztott, hihető álhírek keverednek hihetetlen, de igaz hírekkel.","shortLead":"Egy perc alatt kitölthető az Urbanlegends.hu hoaxkvízét, melyben a Facebookon sokak által megosztott, hihető álhírek...","id":"20191007_szeptemberi_hoaxkviz_alhirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9a11b9-3820-4c03-9481-ddc9e1f29e0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_szeptemberi_hoaxkviz_alhirek","timestamp":"2019. október. 07. 00:03","title":"Hackerek tényleg ellopták a Zente kezelésére gyűjtött pénzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7011616-ede7-40d0-9425-22d6c1e58ab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest XX. kerületében zavaró áljelöltek nélkül indul neki a két polgármesterjelölt a választásnak, ám az eddig leválthatatlannak tűnő polgármester ezúttal a baloldal helyett a Fidesz támogatását élvezi. Szabados Ákos döntését korábbi támogatói nem feltétlenül tolerálják majd, ezért egyáltalán nem biztos, hogy jól jön ki a dologból. A meccs közepén, csereként beállított ellenzéki jelölt, Balog Róbert az ismeretlenségében bízik, abban, hogy sem rossz döntések, sem beváltatlan ígéretek nem tapadnak a nevéhez. ","shortLead":"Budapest XX. kerületében zavaró áljelöltek nélkül indul neki a két polgármesterjelölt a választásnak, ám az eddig...","id":"20191007_Pesterzsebet_onkormanyzati_valasztas_Szabados_Akos_Balog_Robert_Fidesz_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7011616-ede7-40d0-9425-22d6c1e58ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74eb9c8d-ef5f-4fa1-93bc-bd060defd31f","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Pesterzsebet_onkormanyzati_valasztas_Szabados_Akos_Balog_Robert_Fidesz_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. október. 07. 06:30","title":"\"Hajlékony gerinc\", \"szélkakas\" – mire megy az exszocialista polgármester a Fidesszel a háta mögött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8717ec-3703-42e4-a024-93e3621d9dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","id":"20191007_Eltunt_egy_14_eves_kislany_a_jozsefvarosi_gyermekotthonbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c8717ec-3703-42e4-a024-93e3621d9dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de1762c-bc36-4f8e-a2cc-8381132c3018","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Eltunt_egy_14_eves_kislany_a_jozsefvarosi_gyermekotthonbol","timestamp":"2019. október. 07. 11:50","title":"Eltűnt egy 14 éves kislány a józsefvárosi gyermekotthonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Találtunk egy luxemburgi dokumentumot, amelyből kiderült, kikkel dolgozott együtt az ügyvéd, akinek a neve első perctől fogva felbukkant Borkai Zsolt videós botrányában. A történet még 2012-ig nyúlik vissza, de megjelennek 2014-es fejlemények is, és nem utolsó sorban feltűnik egy másik igazgató, aki egyéb ügyleteivel a NER prominenseinek közelébe jutott. A cikk a hvg360.hu-n olvasható.","shortLead":"Találtunk egy luxemburgi dokumentumot, amelyből kiderült, kikkel dolgozott együtt az ügyvéd, akinek a neve első perctől...","id":"20191007_Hogy_fut_ossze_Luxemburgban_Borkai_haverja_es_egy_NERkozeli_ugyved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f071cc-7952-4eb4-9312-b2ec336219f8","keywords":null,"link":"/kkv/20191007_Hogy_fut_ossze_Luxemburgban_Borkai_haverja_es_egy_NERkozeli_ugyved","timestamp":"2019. október. 07. 18:03","title":"Hogy fut össze Luxemburgban Borkai haverja és egy NER-közeli ügyvéd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b937eb3-fd44-4d17-b14c-b400b482cd55","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester City legutóbb tavaly december 22-én kapott ki hazai pályán. Eddig.","shortLead":"A Manchester City legutóbb tavaly december 22-én kapott ki hazai pályán. Eddig.","id":"20191006_manchester_city_wolverhampton_wanderers_premier_league","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b937eb3-fd44-4d17-b14c-b400b482cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462e69ba-64c6-4ba7-97fd-5b46b13ad893","keywords":null,"link":"/sport/20191006_manchester_city_wolverhampton_wanderers_premier_league","timestamp":"2019. október. 06. 18:44","title":"Mattolta a ManCityt a Wolverhampton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A győri polgármester videóján szereplő nő uniós pénzt kapott, kiosztották az orvosi Nobel-díjakat, szarvas a fodrászatban. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A győri polgármester videóján szereplő nő uniós pénzt kapott, kiosztották az orvosi Nobel-díjakat, szarvas...","id":"20191007_Radar_360_Egymasra_mutogatnak_az_illetekesek_a_sertespestis_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528e7f56-bf81-453a-8b88-93df0b78c673","keywords":null,"link":"/360/20191007_Radar_360_Egymasra_mutogatnak_az_illetekesek_a_sertespestis_ugyeben","timestamp":"2019. október. 07. 17:30","title":"Radar 360: Borkai beismerő vallomása után sem lép vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A budapestiek többsége szerint pedig egyértelműen így van. A Medián kutatásából az is kiderül, hogy Tarlós Istvánt intelligens, de befolyásolható embernek tartják.","shortLead":"A budapestiek többsége szerint pedig egyértelműen így van. A Medián kutatásából az is kiderül, hogy Tarlós Istvánt...","id":"20191006_Minden_otodik_fideszes_szerint_Tarlos_nem_Budapest_hanem_Orban_erdekeit_szolgalja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4bcf33-8573-4ae7-9612-f05bb8715800","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_Minden_otodik_fideszes_szerint_Tarlos_nem_Budapest_hanem_Orban_erdekeit_szolgalja","timestamp":"2019. október. 06. 18:03","title":"Minden ötödik fideszes szerint Tarlós nem Budapest, hanem Orbán érdekeit szolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd59769f-8c03-4d33-bcf5-f5992d129177","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ok: hamarosan bemutatják a német konszern új elektromos autóit. ","shortLead":"Az ok: hamarosan bemutatják a német konszern új elektromos autóit. ","id":"20191006_Nagy_arengedmenyekkel_valnak_meg_a_nemet_kereskedok_VW_eGolf_keszleteiktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd59769f-8c03-4d33-bcf5-f5992d129177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cd660b-cea8-40b7-992f-a820ef8980c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_Nagy_arengedmenyekkel_valnak_meg_a_nemet_kereskedok_VW_eGolf_keszleteiktol","timestamp":"2019. október. 06. 15:39","title":"Nagy árengedményekkel válnak meg a német kereskedők VW e-Golf készleteiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]