[{"available":true,"c_guid":"14a94f85-9399-4b39-b346-6121fd7553e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKV szerint romlik a közlekedéséi morál, ennek tudható be, hogy rekordot döntött a BKV-járművek idegen hibás baleseteinek száma.","shortLead":"A BKV szerint romlik a közlekedéséi morál, ennek tudható be, hogy rekordot döntött a BKV-járművek idegen hibás...","id":"20191008_Rekordot_dontott_a_BKVjarmuvek_idegen_hibas_baleseteinek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14a94f85-9399-4b39-b346-6121fd7553e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c63a24-c228-4e38-a125-a492fe5f5060","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Rekordot_dontott_a_BKVjarmuvek_idegen_hibas_baleseteinek_szama","timestamp":"2019. október. 08. 10:18","title":"Minden nap 4 olyan BKV-s baleset történik, ahol nem a sofőr a hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b43f1c-31ae-4441-81be-dac26276a586","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok ezer dollár is múlhat azon, hogy néz ki egy étlap.","shortLead":"Sok ezer dollár is múlhat azon, hogy néz ki egy étlap.","id":"201940_kulonleges_fogasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b43f1c-31ae-4441-81be-dac26276a586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e49635-0772-4a06-8f17-c7891db71a3e","keywords":null,"link":"/360/201940_kulonleges_fogasok","timestamp":"2019. október. 08. 16:05","title":"Mérnöki pontossággal veszik rá költekezésre az éttermek vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akkor lesz nyilvánosan elérhető, ha a jogszabályok ezt lehetővé teszik.","shortLead":"Akkor lesz nyilvánosan elérhető, ha a jogszabályok ezt lehetővé teszik.","id":"20191007_Alternativ_szavazatszamlalo_rendszert_hoz_letre_az_ellenzek_a_valasztasokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b54b08c-71c8-4aaa-8401-caa464f4981e","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Alternativ_szavazatszamlalo_rendszert_hoz_letre_az_ellenzek_a_valasztasokra","timestamp":"2019. október. 07. 17:28","title":"Alternatív szavazatszámláló rendszert hoz létre a fővárosi ellenzék a választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f66a39-c3ad-4ea8-bb04-2bc7af3e62e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mattel komolyan veszi a női szerepmodellek témát, 2019-ben Barbie ugyanis újabb karrierállomáshoz érkezett.","shortLead":"A Mattel komolyan veszi a női szerepmodellek témát, 2019-ben Barbie ugyanis újabb karrierállomáshoz érkezett.","id":"20191008_Barbie_birokent_folytatja_a_karrierjet_Barbie_baba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00f66a39-c3ad-4ea8-bb04-2bc7af3e62e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b851c2-0895-4140-887b-c6129a8dbb42","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Barbie_birokent_folytatja_a_karrierjet_Barbie_baba","timestamp":"2019. október. 08. 14:10","title":"Bíróként debütáló Barbie-babák ösztönöznék a kislányokat mások jogainak védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe1da51-fdfe-41b4-ab1c-ca6dad0115b3","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Gelatinról sok történet kering. Egyet – a név eredetéről és a csoport tagjairól – Liam Gillick mesélt el a Flash Artban (magyar kiadás: 2013/5). Egy másik a Kunsthalle jelenlegi, Gelatin & Liam Gillick: Stinking Dawn (Bűzlő hajnal) című kiállításán bontakozik ki, mely július 4-én nyílt, de már néhány nappal előtte is látogatható volt: július 13-ig filmet forgattak Gillick forgatókönyve alapján, a művészcsoport négy tagjának főszereplésével.","shortLead":"Gelatinról sok történet kering. Egyet – a név eredetéről és a csoport tagjairól – Liam Gillick mesélt el a Flash Artban...","id":"20191009_Buzlo_hajnal__Gelatin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbe1da51-fdfe-41b4-ab1c-ca6dad0115b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091946fd-a534-412f-b773-02022532ad7b","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191009_Buzlo_hajnal__Gelatin","timestamp":"2019. október. 09. 11:12","title":"Bűzlő hajnal – Gelatin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A toxikológus szerint nagyon fontos a példák szerepe, ezért vetíti fel az előadásain Orbán Viktor harminc évvel ezelőtti és mostani képét.","shortLead":"A toxikológus szerint nagyon fontos a példák szerepe, ezért vetíti fel az előadásain Orbán Viktor harminc évvel...","id":"20191008_Zacher_Gabor_Barcsak_Orban_Viktor_kiallna_a_nep_ele_es_azt_mondana_emberek_fogyjunk_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de690230-a219-4b65-b117-fc8a95dd8d2b","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Zacher_Gabor_Barcsak_Orban_Viktor_kiallna_a_nep_ele_es_azt_mondana_emberek_fogyjunk_le","timestamp":"2019. október. 08. 13:59","title":"Zacher Gábor: Bárcsak Orbán Viktor kiállna a nép elé, és azt mondaná, emberek, fogyjunk le!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0ba16-2e9e-4cc6-b428-2275395e30d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elmaradó konferenciák, csökkentett energiahasználat és szolgáltatási kör, kevesebb utazás – október végére még így is kiürülhet a kassza az ENSZ-nél, a tagállamok elmaradásai miatt.\r

