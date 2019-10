Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kecskeméti férfi szomszédjánál bukkantak rá a rendőrök 14 doboz olyan gyógyszerre, amely Magyarországon nincs engedélyezve.","shortLead":"Egy kecskeméti férfi szomszédjánál bukkantak rá a rendőrök 14 doboz olyan gyógyszerre, amely Magyarországon nincs...","id":"20191007_Illegalis_gyogyszereket_talaltak_egy_kecskemeti_hazban_vadat_emeltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195a5b6d-aa0e-4ecd-b74e-81616c583ecd","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Illegalis_gyogyszereket_talaltak_egy_kecskemeti_hazban_vadat_emeltek","timestamp":"2019. október. 07. 09:44","title":"Illegális gyógyszereket találtak egy kecskeméti házban, vádat emeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54cc09d-29e4-4ed9-8967-a2fa95fc9fd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1 ötszörös világbajnoka civilben nem csak Mercedeseket szeret vezetni.","shortLead":"A Forma–1 ötszörös világbajnoka civilben nem csak Mercedeseket szeret vezetni.","id":"20191007_a_nap_fotoja_hamilton_szuperdraga_ferrarijaval_pozol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e54cc09d-29e4-4ed9-8967-a2fa95fc9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffa9a4e-22a1-452c-ae68-e88c81c7fddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_a_nap_fotoja_hamilton_szuperdraga_ferrarijaval_pozol","timestamp":"2019. október. 07. 15:21","title":"A nap fotója: Hamilton szuperdrága hibrid Ferrarijával pózol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Írország, Luxemburg és Portugália támogatja a megállapodást.","shortLead":"Írország, Luxemburg és Portugália támogatja a megállapodást.","id":"20191008_Harom_tagallam_is_csatlakozna_a_maltai_egyezseghez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8161e11f-6a2f-421d-a709-2b64be18bf65","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Harom_tagallam_is_csatlakozna_a_maltai_egyezseghez","timestamp":"2019. október. 08. 21:25","title":"Három tagállam is csatlakozna a máltai egyezséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Twitteren üzent az amerikai elnök. ","shortLead":"A Twitteren üzent az amerikai elnök. ","id":"20191007_Trump_most_torokorszagot_fenyegette_meg_a_gazdasaga_tonkretetelevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdee42ea-09cb-4e9f-b354-a832e970bf50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Trump_most_torokorszagot_fenyegette_meg_a_gazdasaga_tonkretetelevel","timestamp":"2019. október. 07. 20:52","title":"Trump most Törökországot fenyegette meg a gazdasága tönkretételével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9fef4a-7f55-47ba-a607-b412741e9923","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindezt persze csak lazán, ahogy azt tőle megszoktuk.","shortLead":"Mindezt persze csak lazán, ahogy azt tőle megszoktuk.","id":"20191007_Samuel_L_Jackson_beolvasott_Scorsesenek_a_Marvelfilmek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd9fef4a-7f55-47ba-a607-b412741e9923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78809158-2841-42ad-8e5e-462bd1d33ef9","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Samuel_L_Jackson_beolvasott_Scorsesenek_a_Marvelfilmek_miatt","timestamp":"2019. október. 07. 12:35","title":"Samuel L. Jackson beolvasott Scorsesének a Marvel-filmek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A győri polgármester ügyének újabb fejleménye, durván dráguló sertéshús és magyar aranyak a Duna Arénában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A győri polgármester ügyének újabb fejleménye, durván dráguló sertéshús és magyar aranyak a Duna Arénában. Ez a hvg360...","id":"20191007_Radar_360_Tarlosrol_megvan_a_budapestiek_velemenyeTrump_pacban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638089d9-6276-427f-84c6-df3aedf4ed9d","keywords":null,"link":"/360/20191007_Radar_360_Tarlosrol_megvan_a_budapestiek_velemenyeTrump_pacban","timestamp":"2019. október. 07. 08:00","title":"Radar 360: Megvan a budapestiek véleménye Tarlósról, Trump pácban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c50bf6a-1787-4ddd-9ddf-07ca9975be42","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Hetvenéves lett Sigourney Weaver Golden Globe-díjas amerikai színésznő, aki az idén már ünnepelhetett egy évfordulót, ugyanis negyven éve mutatták be a főszereplésével készült sci-fi-horror klasszikust, A nyolcadik utas: a Halált.","shortLead":"Hetvenéves lett Sigourney Weaver Golden Globe-díjas amerikai színésznő, aki az idén már ünnepelhetett egy évfordulót...","id":"20191008_Sigourney_Weaver_70_eves_Alien","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c50bf6a-1787-4ddd-9ddf-07ca9975be42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd13089-9de6-4039-85f7-cdc82542d971","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Sigourney_Weaver_70_eves_Alien","timestamp":"2019. október. 08. 11:52","title":"70 éves a nő, aki kinyírta az űr szörnyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, akit a megalapozott gyanú szerint 2019 júniusban és augusztusban a budapesti Széll Kálmán téren járókelőkre támadt.\r

","shortLead":"Egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, akit a megalapozott gyanú...","id":"20191008_jarokelok_tamadas_szell_kalman_ter_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320889d7-9893-4634-a3e3-77f2ecac2b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_jarokelok_tamadas_szell_kalman_ter_letartoztatas","timestamp":"2019. október. 08. 13:38","title":"Járókelőkre támadt a Széll Kálmán téren, letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]