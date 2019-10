Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negyvenezren azonban nem vettek át a küldeményt.","shortLead":"Negyvenezren azonban nem vettek át a küldeményt.","id":"20191009_Mar_majdnem_az_osszes_rezsiutalvanyt_bevaltottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fc91a6-d887-4815-a113-3abc0d102040","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Mar_majdnem_az_osszes_rezsiutalvanyt_bevaltottak","timestamp":"2019. október. 09. 13:37","title":"Eddig 2,4 millió rezsiutalványt váltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hatóságokhoz összesen több százezer külföldi adott be kérelmet, ezekből szinte mindet elbírálták már.","shortLead":"A hatóságokhoz összesen több százezer külföldi adott be kérelmet, ezekből szinte mindet elbírálták már.","id":"20191009_tartos_letelepedesi_engedely_egyesult_kiralysag_brexit_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ae879e-6396-46e8-9e43-550da0485d6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_tartos_letelepedesi_engedely_egyesult_kiralysag_brexit_magyarok","timestamp":"2019. október. 09. 21:02","title":"Csaknem 54 ezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3707134-42da-403b-8bd2-ecfe6e5b6d08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A BL-győztes kapus a brit negyedosztályba szerződött.","shortLead":"A BL-győztes kapus a brit negyedosztályba szerződött.","id":"20191010_Petr_Cech_jegkorongkapuskent_folytatja_a_palyafutasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3707134-42da-403b-8bd2-ecfe6e5b6d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67f17b-7259-4a2e-ba50-87c6713bc725","keywords":null,"link":"/sport/20191010_Petr_Cech_jegkorongkapuskent_folytatja_a_palyafutasat","timestamp":"2019. október. 10. 12:01","title":"Petr Cech hokikapusként folytatja a pályafutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015f949f-7fc9-4e18-9752-bb1f9ea5a7e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fából készült alak a Duna-parton ücsörög. ","shortLead":"A fából készült alak a Duna-parton ücsörög. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","shortLead":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","id":"20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f641fbe2-df29-405e-b8c8-c6e196b579c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","timestamp":"2019. október. 10. 10:09","title":"Megütött és rugdosott egy ellenőrt egy jegy nélkül utazó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458399b3-2f86-490a-af52-eed5e6ab1cd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egyszerű félrelépés, hanem egy rendszer leleplezése a Borkai-szexvideó, írja a friss HVG, amely cégadatokkal, céghálóval mutatja be, hogyan futnak össze a szálak az adriai videó szereplői és bizniszei között.","shortLead":"Nem egyszerű félrelépés, hanem egy rendszer leleplezése a Borkai-szexvideó, írja a friss HVG, amely cégadatokkal...","id":"20191009_A_Borkaivideo_a_NER_termeszetet_leplezi_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=458399b3-2f86-490a-af52-eed5e6ab1cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f3e3f6-4e07-4aa0-9d0a-c8362ec8884c","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_A_Borkaivideo_a_NER_termeszetet_leplezi_le","timestamp":"2019. október. 09. 16:37","title":"A Borkai-videó a NER természetét leplezi le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5dfc941-d829-43ab-8b92-0ac6c34e19e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A furcsa balesetben nemcsak az autóban ülők, hanem gyalogosok is megsérültek.","shortLead":"A furcsa balesetben nemcsak az autóban ülők, hanem gyalogosok is megsérültek.","id":"20191010_artatlan_parkolasnak_indul_borulasos_baleset_lett_belole__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5dfc941-d829-43ab-8b92-0ac6c34e19e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6161bd39-9567-4ee0-a912-07a7a4300d9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_artatlan_parkolasnak_indul_borulasos_baleset_lett_belole__video","timestamp":"2019. október. 10. 11:21","title":"Ártatlan parkolásnak indult, borulásos baleset lett belőle – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59ab897-3d40-4e84-98b0-8261552d7086","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 18 éves lányt Cegléd belvárosában ütötték el.","shortLead":"A 18 éves lányt Cegléd belvárosában ütötték el.","id":"20191008_150nel_gazoltak_halalra_a_gyermeket_azota_sem_tudjak_feldolgozni_a_tragediat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c59ab897-3d40-4e84-98b0-8261552d7086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24afff1-8ed0-4db9-a556-8091c077f22d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_150nel_gazoltak_halalra_a_gyermeket_azota_sem_tudjak_feldolgozni_a_tragediat","timestamp":"2019. október. 08. 21:46","title":"150-nel gázolták halálra a gyermekét, azóta sem tudják feldolgozni a tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]