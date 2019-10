Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1706681c-e80a-4e09-8d13-1897676fdfc8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarország talán legszélesebb körben ismert, médiasztár orvosa oktatói tevékenységéhez van szüksége a társaságra. ","shortLead":"Magyarország talán legszélesebb körben ismert, médiasztár orvosa oktatói tevékenységéhez van szüksége a társaságra. ","id":"201941_toxicon_zacher_gabor_oktat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1706681c-e80a-4e09-8d13-1897676fdfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e8654b-4e3f-439d-8abc-07a29e0198cf","keywords":null,"link":"/360/201941_toxicon_zacher_gabor_oktat","timestamp":"2019. október. 11. 13:30","title":"Zacher Gábor új vállalkozást indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f831d793-5a57-481e-ba5a-685073afadcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét az illegális gyorsulási versenyek miatt tartottak nagyszabású akciót.","shortLead":"Ismét az illegális gyorsulási versenyek miatt tartottak nagyszabású akciót.","id":"20191012_372_autot_a_rendorok_penteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f831d793-5a57-481e-ba5a-685073afadcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e03ff0-a555-44ee-9536-f9cc510f5246","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_372_autot_a_rendorok_penteken","timestamp":"2019. október. 12. 18:37","title":"372 autót motoztak végig a rendőrök egy péntek éjjeli nagy razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11ad6b2-5821-418a-81b8-ec80fae52453","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt is elmondta, hogy antiszemita indíttatásból ölt.","shortLead":"Azt is elmondta, hogy antiszemita indíttatásból ölt.","id":"20191011_Beismerte_tettet_a_hallei_lovoldozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d11ad6b2-5821-418a-81b8-ec80fae52453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce87dc8f-6c7f-4ed4-ae33-8cdb9ae81a9b","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Beismerte_tettet_a_hallei_lovoldozo","timestamp":"2019. október. 11. 17:12","title":"Beismerte tettét a hallei lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cél, hogy az Európai Unió elvárása szerint csökkenjen az új autók szén-dioxid-kibocsátása. ","shortLead":"A cél, hogy az Európai Unió elvárása szerint csökkenjen az új autók szén-dioxid-kibocsátása. ","id":"20191012_Hibrid_Suzukik_keszulnek_majd_Eszergomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68e5d13-8a16-4d5a-b2d2-c308d90d0304","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Hibrid_Suzukik_keszulnek_majd_Eszergomban","timestamp":"2019. október. 12. 09:49","title":"Hibrid Suzukik készülnek majd Eszergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját csatornát indított a videojátékosoknak létrehozott Twitch szolgáltatón Donald Trump. Játszani persze aligha fog rajta, másra kell.","shortLead":"Saját csatornát indított a videojátékosoknak létrehozott Twitch szolgáltatón Donald Trump. Játszani persze aligha fog...","id":"20191011_donald_trump_twitch_csatorna_elnokvalasztas_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb5290b-1b59-4cdf-8c27-f27566309a74","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_donald_trump_twitch_csatorna_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2019. október. 11. 15:03","title":"Itt vajon mi készül? Donald Trump beregisztrált a Twitchre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Nejlonzacskók közt kokszol Pákóra, és mindig a felszínen úszik, mi az? Bizonyára az új nemzeti nagypolgárság. Alávalóbb az utolsó lumpenprolinál, viszont sokkal drágább tartani.","shortLead":"Nejlonzacskók közt kokszol Pákóra, és mindig a felszínen úszik, mi az? Bizonyára az új nemzeti nagypolgárság. Alávalóbb...","id":"20191012_Proletardiktatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b08218f-bf47-4903-b21a-54c5e3402958","keywords":null,"link":"/360/20191012_Proletardiktatura","timestamp":"2019. október. 12. 08:15","title":"Tóta W.: Amikor a prolik diktálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82815212-19d4-4225-9ba3-42c2f3deec64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A települések közel 29 százalékán nem is érdemes megvárni az estét az eredményhirdetéssel.","shortLead":"A települések közel 29 százalékán nem is érdemes megvárni az estét az eredményhirdetéssel.","id":"20191013_913_telepulesen_mar_el_is_dolt_a_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82815212-19d4-4225-9ba3-42c2f3deec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6927e8b-0e16-4a6e-94b7-7851ef96a778","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_913_telepulesen_mar_el_is_dolt_a_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 11:25","title":"913 településen már el is dőlt a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Valtteri Bottas megnyerte a Japán Nagydíjat, a Mercedes pedig a konstruktőri világbajnoki címet. Hamilton hatodik vb-címére még egy kicsit várni kell. ","shortLead":"Valtteri Bottas megnyerte a Japán Nagydíjat, a Mercedes pedig a konstruktőri világbajnoki címet. Hamilton hatodik...","id":"20191013_Vilagbajnok_a_Mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f58a951-11ac-4cd4-8709-f50dd2d6d80e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Vilagbajnok_a_Mercedes","timestamp":"2019. október. 13. 08:56","title":"Világbajnok a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]