[{"available":true,"c_guid":"42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. ","shortLead":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. ","id":"20191012_Az_edelenyi_Fidesz_elnoke_kiallt_Molnar_Oszkar_mogul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee341e3-b8bc-4194-beae-31bf3f27b8ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Az_edelenyi_Fidesz_elnoke_kiallt_Molnar_Oszkar_mogul","timestamp":"2019. október. 12. 11:26","title":"Az edelényi Fidesz elnöke kiállt Molnár Oszkár mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ae26cc-d9b4-4696-933e-7d8ff0aeb189","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százan gyűltek össze a győri városháza előtt, a polgármester lemondását követelik.","shortLead":"Több százan gyűltek össze a győri városháza előtt, a polgármester lemondását követelik.","id":"20191012_borkai_zsolt_momentum_tuntetes_gyor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1ae26cc-d9b4-4696-933e-7d8ff0aeb189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a597da-1a42-4758-b05b-94e6bcbea0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_borkai_zsolt_momentum_tuntetes_gyor","timestamp":"2019. október. 12. 17:23","title":"Borkai kihívója: Rajtunk múlik, hogy szánalmas balekok leszünk, vagy tökös győri polgárok, akik büszkén járhatnak az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82815212-19d4-4225-9ba3-42c2f3deec64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A települések közel 29 százalékán nem is érdemes megvárni az estét az eredményhirdetéssel.","shortLead":"A települések közel 29 százalékán nem is érdemes megvárni az estét az eredményhirdetéssel.","id":"20191013_913_telepulesen_mar_el_is_dolt_a_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82815212-19d4-4225-9ba3-42c2f3deec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6927e8b-0e16-4a6e-94b7-7851ef96a778","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_913_telepulesen_mar_el_is_dolt_a_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 11:25","title":"913 településen már el is dőlt a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76e9842-2a22-4c57-b7d3-b146196d5ea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon adott hírt arról, hogy már szavazott.","shortLead":"A Facebookon adott hírt arról, hogy már szavazott.","id":"20191013_Lazar_Janos_biciklivel_gurult_be_a_szavazokorbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f76e9842-2a22-4c57-b7d3-b146196d5ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c159318-1c56-48f8-9db8-5ff1dc439edc","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Lazar_Janos_biciklivel_gurult_be_a_szavazokorbe","timestamp":"2019. október. 13. 13:50","title":"Lázár János biciklivel gurult be a szavazókörbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy órán keresztül úgy tűnt, Borkai Zsolt selyemzsinórt kapott a kormánypárti napilaptól.","shortLead":"Egy órán keresztül úgy tűnt, Borkai Zsolt selyemzsinórt kapott a kormánypárti napilaptól.","id":"20191011_Magyar_Nemzet_foszerkeszto_Nem_szerkesztosegi_allaspont_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba66677-3d3f-4c45-9690-07e20d4ed512","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Magyar_Nemzet_foszerkeszto_Nem_szerkesztosegi_allaspont_volt","timestamp":"2019. október. 11. 20:02","title":"Magyar Nemzet-főszerkesztő a Borkai-cikkről: \"Nem szerkesztőségi álláspont volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9343bb50-6a62-4498-90c7-2f08afb84f99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Madách téren tartott kampányzáró eseményt Karácsony Gergely szövetségeseivel péntek este, az önkormányzati választások előtt két nappal. A rendezvényen többen is arról beszéltek, hogy közel a győzelem. ","shortLead":"A Madách téren tartott kampányzáró eseményt Karácsony Gergely szövetségeseivel péntek este, az önkormányzati...","id":"20191011_karacsony_gergely_kampanyzaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9343bb50-6a62-4498-90c7-2f08afb84f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9addca63-7e91-41e3-b429-a300cb58a20a","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_karacsony_gergely_kampanyzaro","timestamp":"2019. október. 11. 18:16","title":"Ellenzéki kampányzáró: \"Karnyújtásnyira vagyunk attól, hogy visszavegyük a várost\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemesi Pál szinte az elsők között adta le szavazatát Szegeden.","shortLead":"Nemesi Pál szinte az elsők között adta le szavazatát Szegeden.","id":"20191013_Szoros_versenyre_szamit_a_Fidesz_szegedi_jeloltje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4bd1ba-9a6c-4204-95ab-341e792f8e62","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Szoros_versenyre_szamit_a_Fidesz_szegedi_jeloltje","timestamp":"2019. október. 13. 07:44","title":" A Fidesz szegedi jelöltje a hvg.hu-nak: szoros verseny lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a66e00-ced7-4b7d-bb33-fece5ec4d1ca","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A focista-pályafutást adta fel a színészi hivatásért kamaszként egy nyomasztó filmszerep miatt. Megtalálják a bonyolult színpadi karakterek, de lelkileg ő csak a tapsig marad a darab hatása alatt.","shortLead":"A focista-pályafutást adta fel a színészi hivatásért kamaszként egy nyomasztó filmszerep miatt. Megtalálják a bonyolult...","id":"201941__vilmanyi_benett_szinesz__tekintelyuralomrol_misztikarol__korlatlanul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0a66e00-ced7-4b7d-bb33-fece5ec4d1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bf747f-a167-4da6-b0b6-9bb476e63b52","keywords":null,"link":"/360/201941__vilmanyi_benett_szinesz__tekintelyuralomrol_misztikarol__korlatlanul","timestamp":"2019. október. 12. 16:00","title":"Vilmányi Benett: \"Nem viszem haza a figurát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]