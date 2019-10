Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb6fb779-63e3-4b4e-bfa0-2d6123660108","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kenyai futó két órán belül futotta le a maratoni távot Bécsben.\r

","shortLead":"A kenyai futó két órán belül futotta le a maratoni távot Bécsben.\r

","id":"20191012_eliud_kipchoge_kenyai_futo_maraton_ket_oran_belul_rekord_becs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb6fb779-63e3-4b4e-bfa0-2d6123660108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aafcb10-0b91-48b7-aa95-9663c509a367","keywords":null,"link":"/sport/20191012_eliud_kipchoge_kenyai_futo_maraton_ket_oran_belul_rekord_becs","timestamp":"2019. október. 12. 10:28","title":"Eliud Kipchoge olyat tett, amire ember még nem volt képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő életveszélyes koponyasérülést szenvedett, azóta sincs kihallgatható állapotban. A férfit elfogták, elrendelték a letartóztatását. ","shortLead":"A nő életveszélyes koponyasérülést szenvedett, azóta sincs kihallgatható állapotban. A férfit elfogták, elrendelték...","id":"20191011_Menet_kozben_rugta_ki_elettarsat_az_auobol_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648b61de-1040-46f1-8703-0cd237038505","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Menet_kozben_rugta_ki_elettarsat_az_auobol_egy_ferfi","timestamp":"2019. október. 11. 20:40","title":"Menet közben rúgta ki élettársát az autóból egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293402fc-1276-4aae-99da-5a5097e331da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész nagyon nem szíveli a republikánusokat.","shortLead":"A színész nagyon nem szíveli a republikánusokat.","id":"20191011_Robert_De_Niro_Alig_varom_hogy_Trumpot_bortonben_lassam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=293402fc-1276-4aae-99da-5a5097e331da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8e812c-f1fb-49de-ac1a-0ac51699dadf","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_Robert_De_Niro_Alig_varom_hogy_Trumpot_bortonben_lassam","timestamp":"2019. október. 11. 18:24","title":"Robert De Niro: Alig várom, hogy Trumpot börtönben lássam!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lesodródott az útról, meghalt.","shortLead":"Lesodródott az útról, meghalt.","id":"20191011_Tablanak_rohant_es_meghalt_egy_motoros_a_Bakonyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deb5e2f-accc-4256-92fe-845b9f0c8da5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Tablanak_rohant_es_meghalt_egy_motoros_a_Bakonyban","timestamp":"2019. október. 11. 15:47","title":"Táblának rohant és meghalt egy motoros a Bakonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Valtteri Bottas megnyerte a Japán Nagydíjat, a Mercedes pedig a konstruktőri világbajnoki címet. Hamilton hatodik vb-címére még egy kicsit várni kell. ","shortLead":"Valtteri Bottas megnyerte a Japán Nagydíjat, a Mercedes pedig a konstruktőri világbajnoki címet. Hamilton hatodik...","id":"20191013_Vilagbajnok_a_Mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f58a951-11ac-4cd4-8709-f50dd2d6d80e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Vilagbajnok_a_Mercedes","timestamp":"2019. október. 13. 08:56","title":"Világbajnok a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e8a935-0285-40bf-9f0a-94d08d86d389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon jelentették be a hírt.","shortLead":"A Facebookon jelentették be a hírt.","id":"20191013_Masfel_ev_utan_valik_Nacsa_Oliver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9e8a935-0285-40bf-9f0a-94d08d86d389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191c3c5b-99eb-44e4-b71a-b775de550981","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Masfel_ev_utan_valik_Nacsa_Oliver","timestamp":"2019. október. 13. 08:52","title":"Másfél év után válik Nacsa Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a6bd53-952e-4c51-bf5b-d4ec162c4a76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új brit robot világ legkisebb holdjárója lesz, és az első, ami lábakon jár.","shortLead":"Az új brit robot világ legkisebb holdjárója lesz, és az első, ami lábakon jár.","id":"20191011_Robotpokot_kuldenek_a_britek_a_Holdra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34a6bd53-952e-4c51-bf5b-d4ec162c4a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fa8266-256c-46db-a433-73d51cfeed85","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_Robotpokot_kuldenek_a_britek_a_Holdra","timestamp":"2019. október. 11. 14:58","title":"Robotpókot küldenek a britek a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és az életkora is megegyezik. ","shortLead":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és...","id":"20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a1139b-52d2-43ed-895c-84a8171e1782","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","timestamp":"2019. október. 11. 16:24","title":"Nikola Gruevszki is szavazhat vasárnap az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]