Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anne Hidalgo a Twitteren foglalt állást.","shortLead":"Anne Hidalgo a Twitteren foglalt állást.","id":"20191011_Parizs_fopolgarmestere_Karacsony_Gergelynek_szurkol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce727e62-097d-4e7f-b5bd-ea2862dbe01c","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Parizs_fopolgarmestere_Karacsony_Gergelynek_szurkol","timestamp":"2019. október. 11. 17:37","title":"Párizs főpolgármestere Karácsony Gergelynek szurkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bc0daa-d5dc-45a5-8b96-9cea5c846342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatóval zárta kampányát Tarlós István szombaton délután, egy nappal az önkormányzati választások előtt a Városházán. Tarlós az eseményen arról beszélt, hogy nyugodt építkezést ígér a fővárosnak, és ismét kimondta, hogy Borkai Zsoltnak le kellett volna mondania, de ennek ellenére kérte a fideszesek bizalmát. ","shortLead":"Sajtótájékoztatóval zárta kampányát Tarlós István szombaton délután, egy nappal az önkormányzati választások előtt...","id":"20191012_Tarlos_Istvan_sajtotajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03bc0daa-d5dc-45a5-8b96-9cea5c846342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a8e8fa-4655-4a59-9cee-f347379f84bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Tarlos_Istvan_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. október. 12. 14:05","title":"Kampányt zárt Tarlós: \"Itt Budapest öt éve a tét, nem egy tétova ember vágyálmai\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A selejtezőből már csak két győzelemmel juthat ki az Európa-bajnokságra a magyar válogatott, és csak akkor, ha a szlovákok legalább egyet ikszelnek. De ha ez nem jön össze, egy halvány reménysugár még akkor is felcsillan.","shortLead":"A selejtezőből már csak két győzelemmel juthat ki az Európa-bajnokságra a magyar válogatott, és csak akkor, ha...","id":"20191011_magyar_valogatott_foci_eb_selejtezo_nemzetek_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2ff463-3f6e-45fd-a031-8c515fdbcb00","keywords":null,"link":"/sport/20191011_magyar_valogatott_foci_eb_selejtezo_nemzetek_ligaja","timestamp":"2019. október. 11. 15:45","title":"Győzelem vagy halál, esetleg mázli - így juthat még ki az Eb-re a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A marhahúspogácsa növényi alternatíváját készítik az ausztrál kormány tudományos ügynöksége (CSIRO) tudósai együtt egy gyorsétteremlánccal.","shortLead":"A marhahúspogácsa növényi alternatíváját készítik az ausztrál kormány tudományos ügynöksége (CSIRO) tudósai együtt...","id":"20191013_marhahuspogacsa_novenyi_alternativaja_csiro_burger_king_hungry_jack_v2food","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393c3d75-3b2e-454f-89e3-268c633447fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_marhahuspogacsa_novenyi_alternativaja_csiro_burger_king_hungry_jack_v2food","timestamp":"2019. október. 13. 14:03","title":"Úgy néz ki és ízre is olyan, mint a marhahúspogácsa – ígérik növényi kreálmányukról az ausztrál tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82815212-19d4-4225-9ba3-42c2f3deec64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A települések közel 29 százalékán nem is érdemes megvárni az estét az eredményhirdetéssel.","shortLead":"A települések közel 29 százalékán nem is érdemes megvárni az estét az eredményhirdetéssel.","id":"20191013_913_telepulesen_mar_el_is_dolt_a_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82815212-19d4-4225-9ba3-42c2f3deec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6927e8b-0e16-4a6e-94b7-7851ef96a778","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_913_telepulesen_mar_el_is_dolt_a_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 11:25","title":"913 településen már el is dőlt a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11ad6b2-5821-418a-81b8-ec80fae52453","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt is elmondta, hogy antiszemita indíttatásból ölt.","shortLead":"Azt is elmondta, hogy antiszemita indíttatásból ölt.","id":"20191011_Beismerte_tettet_a_hallei_lovoldozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d11ad6b2-5821-418a-81b8-ec80fae52453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce87dc8f-6c7f-4ed4-ae33-8cdb9ae81a9b","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Beismerte_tettet_a_hallei_lovoldozo","timestamp":"2019. október. 11. 17:12","title":"Beismerte tettét a hallei lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb poszt jelent meg az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, amely a győri polgármester szexbotrányát kirobbantotta. Ezúttal azonban semmilyen újdonságot nem közölt.","shortLead":"Újabb poszt jelent meg az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, amely a győri polgármester szexbotrányát kirobbantotta...","id":"20191012_Elfogytak_az_ordog_ugyvedjenek_municioi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabad369-5eab-4368-beda-de32718bb738","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Elfogytak_az_ordog_ugyvedjenek_municioi","timestamp":"2019. október. 12. 08:40","title":"Elfogytak az ördög ügyvédjének muníciói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kisteherautó ütközött össze egy személygépkocsival.","shortLead":"Egy kisteherautó ütközött össze egy személygépkocsival.","id":"20191011_Halalos_baleset_tortent_Bekes_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a00e47f-42fa-48e7-9d81-b0c392529dd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Halalos_baleset_tortent_Bekes_megyeben","timestamp":"2019. október. 11. 19:22","title":"Halálos baleset történt Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]