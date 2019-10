Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82815212-19d4-4225-9ba3-42c2f3deec64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A települések közel 29 százalékán nem is érdemes megvárni az estét az eredményhirdetéssel.","shortLead":"A települések közel 29 százalékán nem is érdemes megvárni az estét az eredményhirdetéssel.","id":"20191013_913_telepulesen_mar_el_is_dolt_a_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82815212-19d4-4225-9ba3-42c2f3deec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6927e8b-0e16-4a6e-94b7-7851ef96a778","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_913_telepulesen_mar_el_is_dolt_a_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 11:25","title":"913 településen már el is dőlt a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint kétezer szavazattal nyert a közös jelölt. ","shortLead":"Több mint kétezer szavazattal nyert a közös jelölt. ","id":"20191013_Erden_az_ellenzeki_jelolt_Csozik_Laszlo_nyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abde667-176b-4016-8667-5f7f2a9dcaeb","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Erden_az_ellenzeki_jelolt_Csozik_Laszlo_nyert","timestamp":"2019. október. 13. 23:45","title":"Érden az ellenzéki jelölt, Csőzik László nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németország 2018-ban csaknem 243 millió euró értékben exportált fegyvereket Törökországba.","shortLead":"Németország 2018-ban csaknem 243 millió euró értékben exportált fegyvereket Törökországba.","id":"20191012_Nemetorszag_befagyasztotta_a_torok_fegyverexportot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfb42ee-52e2-4ad2-a28b-39a60d911ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_Nemetorszag_befagyasztotta_a_torok_fegyverexportot","timestamp":"2019. október. 12. 19:13","title":"Németország befagyasztotta a török fegyverexportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó, aki a kormánypártok saját képére faragott választási rendszerében is hallatni tudta a hangját, és amely így a vasárnap legnagyobb nyertese lett.","shortLead":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó...","id":"20191014_Onkormanyzati_valasztas_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cd1547-fe86-40aa-aa8b-03fff0cc232b","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Onkormanyzati_valasztas_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 06:30","title":"Magyarország népe nem Orbán Viktor népe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vasárnapi voksolás szerinte azt is bizonyítja, van értelme a Fidesz ellen szavazni.","shortLead":"A vasárnapi voksolás szerinte azt is bizonyítja, van értelme a Fidesz ellen szavazni.","id":"20191014_sneider_tamas_jobbik_karacsony_gergely_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6913cb93-8eeb-4d36-a63e-679f494e1b77","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_sneider_tamas_jobbik_karacsony_gergely_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 00:34","title":"Sneider Tamás: A Jobbik megmutatta, hogy képes feléledni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c5a8cd-3605-48c2-b957-51705a34a9e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Borkai Zsolt mellett elsősorban Karácsony Gergely mozgatta meg a digitális népművészeket, de az önkormányzati választás kapcsán közzétett mémek főszereplője természetesen Orbán Viktor is.","shortLead":"Borkai Zsolt mellett elsősorban Karácsony Gergely mozgatta meg a digitális népművészeket, de az önkormányzati választás...","id":"20191014_onkormanyzati_valasztas_2019_memek_fopolgarmester_valasztas_borkai_zsolt_karacsony_gergely_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11c5a8cd-3605-48c2-b957-51705a34a9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5068b831-eeb7-4996-95f8-3edf84d37473","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_onkormanyzati_valasztas_2019_memek_fopolgarmester_valasztas_borkai_zsolt_karacsony_gergely_orban_viktor","timestamp":"2019. október. 14. 07:43","title":"Felpörgette a mémgyárat a választási eredmény, özönlenek a képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemesi Pál ezt maga ismerte el egy közleményben.","shortLead":"Nemesi Pál ezt maga ismerte el egy közleményben.","id":"20191013_Telefonont_ragadott_a_FideszKDNP_szegedi_jeloltje_es_szavazasra_buzditott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9135d8bc-6181-4e22-aaec-598495fb40fc","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Telefonont_ragadott_a_FideszKDNP_szegedi_jeloltje_es_szavazasra_buzditott","timestamp":"2019. október. 13. 18:22","title":"Telefonont ragadott a Fidesz-KDNP szegedi jelöltje, és szavazásra buzdított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab89736f-16b3-420c-a937-746f98afe0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig rekordgyanús a részvétel.","shortLead":"Eddig rekordgyanús a részvétel.","id":"20191013_Tovabbra_is_oriasi_a_valasztokedv__21_millioan_szavaztak_13_oraig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab89736f-16b3-420c-a937-746f98afe0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3b490d-6e60-45b1-979a-4ce527a24ea4","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tovabbra_is_oriasi_a_valasztokedv__21_millioan_szavaztak_13_oraig","timestamp":"2019. október. 13. 13:44","title":"Továbbra is óriási a választókedv – 2,1 millióan szavaztak 13 óráig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]