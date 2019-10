Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újraválasztott polgármestert sajtóhírek szerint Kövér László és Kubatov Gábor – Orbán Viktor miniszterelnök kérésére – Budapestre rendelte.","shortLead":"Az újraválasztott polgármestert sajtóhírek szerint Kövér László és Kubatov Gábor – Orbán Viktor miniszterelnök kérésére...","id":"20191014_borkai_zsolt_fidesz_gyor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfd886b-e078-4890-b43a-7948d219dcb7","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_borkai_zsolt_fidesz_gyor","timestamp":"2019. október. 14. 18:22","title":"Borkai kedden jelentheti be, hogy kilép a Fideszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edaaedd-a117-4300-be78-646138891463","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Susi és Tekergő a következő Disney-klasszikus a sorban, amely élőszereplős változatban is hamarosan megjelenik. A film előzeteséből is látszik, hogy a valódi kutyaszereplőket mely pontokon támogatták meg egy kis CGI-jal, hogy kicsit \"emberivé\" tegyék a mimikájukat. ","shortLead":"A Susi és Tekergő a következő Disney-klasszikus a sorban, amely élőszereplős változatban is hamarosan megjelenik...","id":"20191015_Mosolygo_kutyak_flortolnek__kijott_a_kovetkezo_eloszereplos_Disneymese_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7edaaedd-a117-4300-be78-646138891463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e7e67e-a245-4c5a-a2b5-eb824c0df204","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Mosolygo_kutyak_flortolnek__kijott_a_kovetkezo_eloszereplos_Disneymese_elozetese","timestamp":"2019. október. 15. 11:05","title":"Ezek a kutyák nemcsak mosolyognak, flörtölnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4a8ef5-af69-4340-9cd9-d104c6a7404d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több vonat jár a Balaton és Budapest között is.","shortLead":"Több vonat jár a Balaton és Budapest között is.","id":"20191016_Uj_esti_es_ejszakai_vonatokat_indit_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4a8ef5-af69-4340-9cd9-d104c6a7404d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbf3b62-da5a-45a6-a2b0-e7df78027076","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Uj_esti_es_ejszakai_vonatokat_indit_a_MAV","timestamp":"2019. október. 16. 09:36","title":"Új esti és éjszakai vonatokat indít a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c159409e-5514-4699-b671-5b9812600e9e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hat kontinens 33 országának 71 nagy tavát vizsgálták a kutatók.","shortLead":"Hat kontinens 33 országának 71 nagy tavát vizsgálták a kutatók.","id":"20191015_Vilagszerte_sulyosbodik_az_edesvizi_tavakat_erinto_nyari_algaviragzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c159409e-5514-4699-b671-5b9812600e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36a4ab4-8844-4bda-8659-995bc8b54778","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Vilagszerte_sulyosbodik_az_edesvizi_tavakat_erinto_nyari_algaviragzas","timestamp":"2019. október. 15. 10:55","title":"Világszerte egyre súlyosabb a nyári algavirágzás az édesvízi tavakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is megrendezik a kifejezetten fiataloknak szóló Szabadfogású Számítógép Versenyt, amelyre szinte bármivel lehet nevezni. A feltétel csak annyi, hogy valamilyen digitális eszközzel készüljön.","shortLead":"Idén is megrendezik a kifejezetten fiataloknak szóló Szabadfogású Számítógép Versenyt, amelyre szinte bármivel lehet...","id":"20191014_c3_alapitvany_szabadfogasu_szamitogep_verseny_2019_kiiras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218e20ac-c75e-4da6-8499-95661af8e13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_c3_alapitvany_szabadfogasu_szamitogep_verseny_2019_kiiras","timestamp":"2019. október. 14. 17:03","title":"Nincs még 19 és van egy jó ötlete? Akkor ezt feltétlenül olvassa el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c202c3-52e8-478b-9410-99899bc02815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy számítógépes algoritmus a semmiből gyárt le reklámokban és a médiában illusztrációs célokra gyakran használt úgynevezett stock fotókat, ráadásul ingyen.","shortLead":"Egy számítógépes algoritmus a semmiből gyárt le reklámokban és a médiában illusztrációs célokra gyakran használt...","id":"20191016_mesterseges_intelligencia_stock_foto_illusztracio_portre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c202c3-52e8-478b-9410-99899bc02815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f019ec2e-1c52-4b0f-85f6-0fbb8aeaa7be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_mesterseges_intelligencia_stock_foto_illusztracio_portre","timestamp":"2019. október. 16. 10:33","title":"Az alábbi képeken látható emberekben egy közös: nem léteznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087f3b76-7514-40b5-a6da-5ea0e60c5048","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hívtak hozzá idejében mentőt.","shortLead":"Nem hívtak hozzá idejében mentőt.","id":"20191015_segitsegnyujtas_elmulasztasa_mentok_ugyeszseg_vadlottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=087f3b76-7514-40b5-a6da-5ea0e60c5048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d64ead8-1ee4-4735-b41a-196ea6b4d498","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_segitsegnyujtas_elmulasztasa_mentok_ugyeszseg_vadlottak","timestamp":"2019. október. 15. 21:48","title":"Meghalt a beosztottjuk, segítségnyújtás elmulasztásával vádolnak két férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","shortLead":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","id":"20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705080f-ee7e-40d0-ae1f-8c28fa89270a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","timestamp":"2019. október. 15. 20:05","title":"Csökkent az ingatlaneladások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]