[{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem tizenkétmillió napot töltöttek munkával.","shortLead":"Majdnem tizenkétmillió napot töltöttek munkával.","id":"20191015_Tobbet_dolgoztak_iden_az_alkalmi_es_idenymunkasok_mint_a_korabbi_evekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c290c065-d026-4c74-ab70-ddc89c8f84eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Tobbet_dolgoztak_iden_az_alkalmi_es_idenymunkasok_mint_a_korabbi_evekben","timestamp":"2019. október. 15. 06:11","title":"Többet dolgoztak idén az alkalmi és idénymunkások, mint a korábbi években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204","c_author":"HVG","category":"360","description":"Zalaegerszegen egészen abszurd módon zajlott egy önkormányzati cég privatizációja.","shortLead":"Zalaegerszegen egészen abszurd módon zajlott egy önkormányzati cég privatizációja.","id":"201941_annora_sun_kozbeszerzes_alol_kibujva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03ce866-c701-4c61-8e40-1bd6f605b9ef","keywords":null,"link":"/360/201941_annora_sun_kozbeszerzes_alol_kibujva","timestamp":"2019. október. 14. 13:30","title":"Tanítanivaló, ahogy a Fidesz-többség megment egy céget a közbeszerzéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Általános rohamot indított az orosz rendőrség az Alekszej Navalnij vezette Korrupció-ellenes Alapítvány (FBK) irodái ellen. A hatóságok közben befagyasztották az ellenzékiek bankszámláit. ","shortLead":"Általános rohamot indított az orosz rendőrség az Alekszej Navalnij vezette Korrupció-ellenes Alapítvány (FBK) irodái...","id":"20191015_Orszagszerte_megrohantak_a_rendorok_a_Kreml_fo_ellensegenek_szamito_Navalnij_irodait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0562125d-e42f-46c9-b8d6-ef46dfe70d01","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Orszagszerte_megrohantak_a_rendorok_a_Kreml_fo_ellensegenek_szamito_Navalnij_irodait","timestamp":"2019. október. 15. 14:21","title":"Országszerte megrohanták a rendőrök a Kreml fő ellenségének számító Navalnij irodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b27221-cbb6-4e1b-a1e7-08435a6c2463","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerűen beállítható a Chrome-ban, ha inkognitó ablakban böngésznénk. Az alábbiakban azt mutatjuk meg, hogyan állíthatjuk azt be, hogy kérés nélkül, mindig ilyen módban érjük el a Chrome-ot.","shortLead":"Egyszerűen beállítható a Chrome-ban, ha inkognitó ablakban böngésznénk. Az alábbiakban azt mutatjuk meg, hogyan...","id":"20191015_mindig_inkognito_modban_torteno_bongeszes_beallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b27221-cbb6-4e1b-a1e7-08435a6c2463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbaa596-83c1-4874-9366-4c8be728349e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_mindig_inkognito_modban_torteno_bongeszes_beallitasa","timestamp":"2019. október. 15. 10:33","title":"Mindig inkognitó módban böngészne? Ezt tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig nem sikerült megszólaltatni, most sem volt túl bőbeszédű.","shortLead":"Eddig nem sikerült megszólaltatni, most sem volt túl bőbeszédű.","id":"20191015_Megkerdeztek_Meszaros_Lorincet_mit_szol_ahhoz_hogy_a_valasztasok_utan_tizmilliardot_bukott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dea92fc-e1ff-4d49-aea6-7e4d6d602f1d","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Megkerdeztek_Meszaros_Lorincet_mit_szol_ahhoz_hogy_a_valasztasok_utan_tizmilliardot_bukott","timestamp":"2019. október. 15. 15:28","title":"Megkérdezték Mészáros Lőrincet, mit szól ahhoz, hogy a választások után tízmilliárdot bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két és fél hétig csak hat ablaknál lehet majd jegyet venni.","shortLead":"Két és fél hétig csak hat ablaknál lehet majd jegyet venni.","id":"20191014_nyugati_palyaudvar_felujitas_mav_jegypenztar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89bac4f-2c01-4adb-a7b2-b88eee0cb5db","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_nyugati_palyaudvar_felujitas_mav_jegypenztar","timestamp":"2019. október. 14. 12:48","title":"Kezdődik a Nyugati felújítása, kevesebb pénztár lesz nyitva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4a8ef5-af69-4340-9cd9-d104c6a7404d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több vonat jár a Balaton és Budapest között is.","shortLead":"Több vonat jár a Balaton és Budapest között is.","id":"20191016_Uj_esti_es_ejszakai_vonatokat_indit_a_MAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf4a8ef5-af69-4340-9cd9-d104c6a7404d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbf3b62-da5a-45a6-a2b0-e7df78027076","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Uj_esti_es_ejszakai_vonatokat_indit_a_MAV","timestamp":"2019. október. 16. 09:36","title":"Új esti és éjszakai vonatokat indít a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Majdnem ráesett az udvarban egy emberre. Fogházbüntetést javasol az ügyészség. ","shortLead":"Majdnem ráesett az udvarban egy emberre. Fogházbüntetést javasol az ügyészség. ","id":"20191015_Reszegen_esett_be_egy_haz_udvarara_sikloernyovel_egy_ferfi_Mezoberenyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac8cc2a-1103-46b0-87e4-a9f46f66011d","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Reszegen_esett_be_egy_haz_udvarara_sikloernyovel_egy_ferfi_Mezoberenyben","timestamp":"2019. október. 15. 12:15","title":"Részegen esett be egy ház udvarára siklóernyővel egy férfi Mezőberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]