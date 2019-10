Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42c41863-ab7f-487a-91b7-e7a34326cb5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nézőpont legalább már megmagyarázta, hogy kétharmaddal nyert volna a Fidesz, ha vasárnap parlamenti választás van.","shortLead":"A Nézőpont legalább már megmagyarázta, hogy kétharmaddal nyert volna a Fidesz, ha vasárnap parlamenti választás van.","id":"20191016_Karacsony_eselytelen__hirdeti_meg_mindig_a_Szazadveg_honlapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42c41863-ab7f-487a-91b7-e7a34326cb5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7491a11-90cf-4d93-8e24-cfd1fd4787ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Karacsony_eselytelen__hirdeti_meg_mindig_a_Szazadveg_honlapja","timestamp":"2019. október. 16. 15:45","title":"Karácsony esélytelen – hirdeti még mindig a Századvég honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy másik fiút trágár módon igyekezett rendre utasítani, amikor pedig számonkérték, miért beszél így, törni-zúzni kezdett.","shortLead":"Egy másik fiút trágár módon igyekezett rendre utasítani, amikor pedig számonkérték, miért beszél így, törni-zúzni...","id":"20191016_gyermekfelugyelo_nagykanizsa_javointezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5e0876-5ae2-4722-81dd-f3b3a7736667","keywords":null,"link":"/elet/20191016_gyermekfelugyelo_nagykanizsa_javointezet","timestamp":"2019. október. 16. 11:20","title":"Fejbe rúgott egy alvó fiút egy felügyelő a nagykanizsai javítóintézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e0b752-5a4a-447c-af6c-d02e543c013c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkerülhetetlenül a kultúránk része lett.","shortLead":"Megkerülhetetlenül a kultúránk része lett.","id":"20191016_Oxford_English_Dictionary_csillagok_haboruja_jedi_fenykard_padawan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49e0b752-5a4a-447c-af6c-d02e543c013c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016340a9-8cfd-4c1c-a15a-90f51cfb5ba8","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Oxford_English_Dictionary_csillagok_haboruja_jedi_fenykard_padawan","timestamp":"2019. október. 16. 11:15","title":"A Csillagok háborúja-univerzum beszivárgott a világ legfontosabb szótárába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdbe4c4-0d3a-4ff3-9bb9-829600c7af0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban minden nap összecsapnak a törökök és a kurdok, a szerda esti összetűzésben kilenc ember, köztük öt rendőr sérült meg. A Németországban is jelentős kisebbségnek számító nemzeti csoportok viszonya azután romlott meg látványosan, hogy a török hadsereg átfogó támadást indított az észak-szíriai kurdok ellen.","shortLead":"Németországban minden nap összecsapnak a törökök és a kurdok, a szerda esti összetűzésben kilenc ember, köztük öt...","id":"20191017_Nemetorszagban_is_dul_mar_a_torokkurd_haboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cdbe4c4-0d3a-4ff3-9bb9-829600c7af0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fdfc42-ea91-41cc-aeec-51c03f5da452","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Nemetorszagban_is_dul_mar_a_torokkurd_haboru","timestamp":"2019. október. 17. 17:32","title":"Németországban is dúl már a török-kurd háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a98c699-4c57-4e72-a9dc-c8f5f285227a","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Aki nem tudja elmondani azt, amit tud, úgy, hogy egy utcaseprő is megértse, az maga sem érti igazán – vallotta Öveges József, aki egész életét arra tette fel, hogy a fizika jelenségeit minél több emberrel megértesse és megszerettesse. Piarista papként is volt Hazafias Népfront-küldött, de mindenekelőtt egy, a korát jóval meghaladó pedagógust tisztelhetünk benne.","shortLead":"Aki nem tudja elmondani azt, amit tud, úgy, hogy egy utcaseprő is megértse, az maga sem érti igazán – vallotta Öveges...","id":"20191017_Showman_tanarsztar_a_fizika_varazsloja__40_eve_halt_meg_Oveges_professzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a98c699-4c57-4e72-a9dc-c8f5f285227a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b34cc1b-f4e3-4178-a26e-8c33d629d5eb","keywords":null,"link":"/elet/20191017_Showman_tanarsztar_a_fizika_varazsloja__40_eve_halt_meg_Oveges_professzor","timestamp":"2019. október. 17. 20:00","title":"Showman, sztártanár, a fizika varázslója – 40 éve halt meg Öveges professzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d05946-bf2d-47af-bea5-b19a7a3ec1a2","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Éppen száz éve született Csao Ce-jang, aki kínai pártfőtitkárként nem lövetett volna a Tienanmen téren, amikor pedig ez megtörtént, az ő nyakába varrták. Az ország tényleges vezetője, Teng Hsziao-ping leváltotta, és élete hátralévő részét házi őrizetben kellett töltenie.","shortLead":"Éppen száz éve született Csao Ce-jang, aki kínai pártfőtitkárként nem lövetett volna a Tienanmen téren, amikor pedig...","id":"20191017_csao_cejang_kina_teng_hsziaoping_tienanmen_ter_gorbacsov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0d05946-bf2d-47af-bea5-b19a7a3ec1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f905cd60-20b8-4bea-8568-790ac1cba397","keywords":null,"link":"/360/20191017_csao_cejang_kina_teng_hsziaoping_tienanmen_ter_gorbacsov","timestamp":"2019. október. 17. 16:00","title":"Kína Gorbacsovja lehetett volna, de kihúzta a gyufát Teng Hsziao-pingnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ae9417-1d7e-40fa-aa1f-21320cb84eca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végzetes hatása van a pálinkaszakmára a feketekereskedelemnek – fogalmaz friss közleményében a Pálinka Nemzeti Tanács (PNT). A szervezet emlékeztetett, hogy csak idén közel tízezer liter gyümölcspárlatot és további nyolcezer liter, erre a célra elkészített cefrét foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).","shortLead":"Végzetes hatása van a pálinkaszakmára a feketekereskedelemnek – fogalmaz friss közleményében a Pálinka Nemzeti Tanács...","id":"20191016_palinka_nemzeti_tanacs_feketekereskedelem_gyumolcsparlat_cefre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34ae9417-1d7e-40fa-aa1f-21320cb84eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d1a44-a7e5-421c-824b-933c440e1127","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_palinka_nemzeti_tanacs_feketekereskedelem_gyumolcsparlat_cefre","timestamp":"2019. október. 16. 12:24","title":"Kivéreztetik a hivatalos pálinkafőzdéket a feketézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Karácsony díszpolgárnak javasolja Demszkyt és Tarlóst, a legnagyobb amerikai lapban védi Schmidt Mária Orbánt, vészes sebességgel olvadnak a svájci gleccserek. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony díszpolgárnak javasolja Demszkyt és Tarlóst, a legnagyobb amerikai lapban védi Schmidt Mária Orbánt, vészes...","id":"20191017_Radar_360_a_szemetesben_landolt_Trump_levele_elmaradhat_a_rendezetlen_Brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550c7e43-d078-483f-ba62-fc62c2945ce1","keywords":null,"link":"/360/20191017_Radar_360_a_szemetesben_landolt_Trump_levele_elmaradhat_a_rendezetlen_Brexit","timestamp":"2019. október. 17. 17:30","title":"Radar 360: a szemetesben landolt Trump levele, elmaradhat a rendezetlen Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]