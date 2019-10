Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hamarosan kiderülhet, van-e eszköze az EU-nak a magyar kormányfő sorozatos provokációinak megállítására. Ha Orbán megkapja a kért és megígért bővítési biztosságot, akkor az azt jelenti, hogy Brüsszel kapitulált előtte.","shortLead":"Hamarosan kiderülhet, van-e eszköze az EU-nak a magyar kormányfő sorozatos provokációinak megállítására. Ha Orbán...","id":"201943_az_orosz_medve_torokmeze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c97ca89-4d3e-4b9f-963e-e9a8d1c67170","keywords":null,"link":"/360/201943_az_orosz_medve_torokmeze","timestamp":"2019. október. 24. 15:00","title":"Erdogan Szíriára támadt, Orbán is újabb csapást mért az unióra és a NATO-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa14b09-b85d-4883-93e3-3d37a3cc5416","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Bár hivatalosan egy hét múlva távozik az Európai Központi Bank éléről Mario Draghi, az euróövezeti jegybank igazgatótanácsának csütörtöki kamatdöntő ülése után már leginkább egy feladata maradt: hogy összepakoljon a Frankfurtban töltött viharos nyolc év után. Mi pedig mérleget vonunk egy olyan elnöki periódusról, amely a túlélést hozta az EU monetáris uniója számára.","shortLead":"Bár hivatalosan egy hét múlva távozik az Európai Központi Bank éléről Mario Draghi, az euróövezeti jegybank...","id":"20191024_super_mario_bucsuzik_mario_draghi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaa14b09-b85d-4883-93e3-3d37a3cc5416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bbdf04-eaa6-4813-b86c-cde180c865f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_super_mario_bucsuzik_mario_draghi","timestamp":"2019. október. 24. 17:30","title":"Super Mario búcsúja: az ember, aki megmentette az eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6de4c-5975-459e-acc4-96eea8cd2c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánytagok inkább kampányakciónak tekintik, ha erre rákérdeznek a parlamenti képviselők. ","shortLead":"A kormánytagok inkább kampányakciónak tekintik, ha erre rákérdeznek a parlamenti képviselők. ","id":"20191025_borkai_zsolt_botrany_pinter_sandor_parlament_kerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6de4c-5975-459e-acc4-96eea8cd2c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84176ef-d666-4b85-9015-e2ca874be134","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_borkai_zsolt_botrany_pinter_sandor_parlament_kerdes","timestamp":"2019. október. 25. 15:46","title":"Megkérdezték a kormánytagoktól, voltak-e Borkaival orgián, egyedül Pintér adott egyértelmű választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a718e875-d817-4bc3-ad4c-1132e5ab2d0f","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Csanádpalotán derült ki, hogy lopott a Volvo, amit a határon át akartak vinni. ","shortLead":"Csanádpalotán derült ki, hogy lopott a Volvo, amit a határon át akartak vinni. ","id":"20191024_Olaszorszagbol_vittek_volna_ez_a_vadonatuj_de_lopott_Volvo_SUVt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a718e875-d817-4bc3-ad4c-1132e5ab2d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34fda8d1-3b51-4328-b17e-2bbd96ec3e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Olaszorszagbol_vittek_volna_ez_a_vadonatuj_de_lopott_Volvo_SUVt","timestamp":"2019. október. 24. 14:04","title":"Vadonatúj volt a Volvo, ami a magyar határon akadt fenn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd1ed5-2b62-49fc-9dde-a98b189042d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár az alapmodell is egészen fürgén viselkedik, ez a különleges kivitel a biztonság kedvéért kapott egy extra villanymotort.","shortLead":"Bár az alapmodell is egészen fürgén viselkedik, ez a különleges kivitel a biztonság kedvéért kapott egy extra...","id":"20191025_304_loeros_nissan_leafet_mutattak_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd1ed5-2b62-49fc-9dde-a98b189042d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41dabea-5383-4250-8c5c-145c9cc673ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_304_loeros_nissan_leafet_mutattak_be","timestamp":"2019. október. 25. 11:21","title":"300+ lóerős Nissan Leafet mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb9079c-cac8-4bad-8e2d-c2f80abe8bb3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kemény üzenetet kapott Merkel pártjától Orbán Viktor Erdogan akciójának támogatása miatt. Mi lehet a vége? Ezt elemzi e heti cikkében a HVG.","shortLead":"Kemény üzenetet kapott Merkel pártjától Orbán Viktor Erdogan akciójának támogatása miatt. Mi lehet a vége? Ezt elemzi e...","id":"20191024_orban_erdogan_torokorszag_sziria_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eb9079c-cac8-4bad-8e2d-c2f80abe8bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2a07d5-19c6-47cc-955d-924dbc4e00f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_orban_erdogan_torokorszag_sziria_eu","timestamp":"2019. október. 24. 12:56","title":"Orbán szövetségesei körében is értetlenséget okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Harminckilenc kínai állampolgár holttestét találták meg Anglia délkeleti részén a bolgár rendszámú hűtőkamionban, erősítette meg a rendőrség a brit sajtó értesüléseit.","shortLead":"Harminckilenc kínai állampolgár holttestét találták meg Anglia délkeleti részén a bolgár rendszámú hűtőkamionban...","id":"20191024_anglia_halalkamion_kinaiak_lehetnek_az_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bfd11f-6915-40d5-af04-514661ea63be","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_anglia_halalkamion_kinaiak_lehetnek_az_aldozatok","timestamp":"2019. október. 24. 13:01","title":"Kínaiak utaztak az angliai halálkamionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Senki sem kívánja magának, hogy olyan ismerősökkel legyen körülvéve, akiket meglátva át kell osonnia az utca túloldalára. A cégeknek is eminens érdekük, hogy a náluk megforduló munkatársak ne haraggal váljanak el tőlük. ","shortLead":"Senki sem kívánja magának, hogy olyan ismerősökkel legyen körülvéve, akiket meglátva át kell osonnia az utca...","id":"20191024_Ezert_fontos_a_szep_bucsu_a_tavozo_munkatarsaktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5783bebd-f070-4788-b6b2-3bdd1d25845e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191024_Ezert_fontos_a_szep_bucsu_a_tavozo_munkatarsaktol","timestamp":"2019. október. 24. 14:14","title":"Ezért fontos a szép búcsú a távozó munkatársaktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]